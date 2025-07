Le spiagge di sabbia nel Conero non sono molte, in quanto la maggior parte di esse è caratterizzata da ghiaia e sassolini. Ecco quali sono le poche presenti

iStock Le spiagge di sabbia al Conero

L’estate è fatta per goderci giorni felici baciati dal sole e, nel migliore dei casi, in riva al mare. Ancora meglio se il paesaggio che ci circonda è quello del Conero, dove il verde rigoglioso del parco incontra le tonalità turchesi e blu cobalto dell’acqua. Se state organizzando una vacanza in questa zona delle Marche, troverete sia spiagge libere e totalmente incontaminate che stabilimenti balneari attrezzati e dotati di tutti i comfort.

Con il suo litorale variegato, la bellezza del paesaggio e un’offerta turistica completa, la Riviera del Conero è la scelta perfetta per una vacanza che coniuga mare, natura e divertimento. Le spiagge libere ben tenute e gli stabilimenti dotati di ogni comfort rappresentano un punto di forza per chi viaggia con bambini, garantendo sicurezza, tranquillità e svago per tutta la famiglia.

Qui abbiamo fatto una selezione scegliendo quelle che, secondo noi, sono le spiagge di sabbia migliori e più suggestive del Conero.

Spiaggia di Urbani

Piccola insenatura alle pendici di Sirolo, la Spiaggia di Urbani è senza dubbio una delle più famose in questa zona delle Marche anche perché facilmente raggiungibile sia con i mezzi pubblici che a piedi. Conosciuta anche come “La Conca”, è circondata dal verde rigoglioso del Parco del Conero, vanta acque cristalline e una vista splendida sul Monte Conero.

Lunga 400 metri, qui potete rilassarvi, spingervi fino alla punta del caratteristico moletto situato sulla sinistra della spiaggia, oppure passeggiare fino alla spiaggia di San Michele. Da un lato dell’insenatura, inoltre, si trova una bellissima grotta naturale. È una spiaggia adatta a tutti: ci sono stabilimenti balneari attrezzati con lettini e ombrelloni, bar e ristoranti dove gustare specialità locali a base di pesce fresco, noleggio di canoe e SUP per esplorare la costa, oltre che brevi tratti di spiaggia libera.

Spiaggia del Frate

Tra le spiagge del Conero, alcune delle più belle sono sicuramente quelle a Numana e dintorni. È qui, infatti, che si trova la Spiaggia del Frate, composta soprattutto da ghiaia fine. Conosciuta anche come Sottosanta, si distingue per la sua bellezza incontaminata e per l’arenile candido, lambito dalle acque cristalline dell’Adriatico.

Grazie alla presenza della scogliera, le acque rimangono sempre calme diventando il luogo ideale per chi desidera rilassarsi in una caletta tranquilla e appartata, oppure andare alla scoperta della ricca biodiversità dei suoi fondali marini praticando snorkeling. È raggiungibile a piedi da Numana Alta attraverso un sentiero panoramico, quindi consigliamo di indossare scarpe comode.

Spiaggia di Marcelli

Composta prevalentemente da sabbia renale, la Spiaggia di Marcelli è una delle più amate da chi viaggia in famiglia. Situata a pochi minuti da Numana, è punteggiata da stabilimenti balneari colorati e ben attrezzati, ideali per chi necessita di comfort quali noleggio di ombrelloni e lettini a bar e ristoranti con vista sul mare. È ideale per chi ricerca l’atmosfera tranquilla di un borgo marinaro affacciato sulla costa adriatica, dove rilassarsi al mare durante il giorno, fare giri in bicicletta lungo la pista ciclabile o una passeggiata al tramonto.

Spiaggia di Numana bassa

Anche la spiaggia di Numana Bassa è composta da renella fine e curata, piacevole al tatto e perfetta anche per lasciar giocare i bambini. La spiaggia è spaziosa e perfettamente esposta al sole, ideale per chi desidera trascorrere giornate di mare in totale relax. Questa spiaggia è molto apprezzata anche per la presenza di stabilimenti balneari attrezzati, campi sportivi sulla spiaggia, ristoranti con vista mare e bar che animano le serate estive.

La combinazione di servizi, comfort e paesaggio naturale la rende una meta ideale sia per le famiglie con bambini sia per i giovani in cerca di svago. Inoltre è facilmente accessibile con l’autobus in partenza dalla piazza centrale di Numana (il tragitto dura circa 15 minuti), mentre chi preferisce spostarsi con l’auto troverà un’ampia possibilità di parcheggio, anche sul lungomare.

Spiaggia di Porto Recanati

Infine, concludiamo la nostra selezione dedicata alle spiagge di sabbia del Conero con la Spiaggia di Porto Recanati, considerata una delle perle della costa adriatica marchigiana. Chiunque la veda resta incantato dal suo paesaggio suggestivo e dalla sua atmosfera tranquilla. La spiaggia è caratterizzata da una distesa di sabbia fine e dorata, quindi il luogo perfetto per passeggiate rigeneranti a piedi nudi, cullati dal suono delle onde e dalla brezza marina.

Il mare, con le sue acque limpide e dai riflessi turchesi, è particolarmente apprezzato per la calma del fondale basso, ideale non solo per una nuotata rilassante, ma anche per praticare snorkeling in sicurezza e ammirare la fauna marina locale. I servizi ben organizzati, la presenza di stabilimenti balneari e ampie aree libere rendono questa spiaggia adatta a ogni esigenza, offrendo un equilibrio perfetto tra comfort e natura.