Thriller che mozza il fiato, il romanzo di Camilla Sten è claustrofobico e inquietante. Tra i protagonisti vi è l'isola sulla quale è ambientata la storia

iStock Le bellissime Isole dell'Arcipelago di Stoccolma

Claustrofobico, adrenalinico e terrificante: il thriller perfetto deve avere queste tre caratteristiche. Proprio come nel caso di L’addio al nubilato di Camilla Sten, pubblicato da Fazi, un giallo che tiene con il fiato sospeso sin dalle primissime pagine e trascina i lettori su una sperduta isola Svedese dove un inquietante mistero del passato si somma a un terribile evento del presente.

La vacanza perfetta per chi ama questo genere di libri? Quella che ci porta in un’atmosfera simile, per vivere al cento per cento i brividi che regala la storia. Che è ambientata in un’isola dell’Arcipelago di Stoccolma e si dipana su due piani temporali diversi: 2012, quando quattro amiche spariscono nel nulla durante il loro consueto e annuale weekend fuori porta; 2022 quando sei amiche si ritrovano, forse proprio sulla stessa isola, per un addio al nubilato in un elegante resort. Solo che misteri ed eventi terrificanti sono pronti a travolgerle. Quattro isole dell’Arcipelago di Stoccolma nel Mar Baltico da raggiungere per leggere L’addio al nubilato di Camilla Sten nell’ambientazione giusta.

Isola di Moja

Viene citata nel romanzo come luogo da raggiungere, dall’isola protagonista della storia, per fare rifornimento di generi di prima necessità. È l’isola di Moja, una delle circa 24mila che vanno a comporre l’Arcipelago di Stoccolma, in Svezia. Natura sorprendente, tranquillità e un’ambientazione che fa venire voglia di vivere in maniera lenta, di assaporare lo spazio intorno a sé. Magari in compagnia di un libro impossibile da posare.

Quest’isola è perfetta per chi ama fare escursioni, in mare magari in kayak o con una barca a remi, oppure a terra. Da segnare nella to do list, ad esempio, c’è il Sentiero dell’Arcipelago di Stoccolma che si snoda per 270 km e attraversa 21 isole, ogni tappa si può raggiungere grazie ad appositi traghetti. Sull’isola non manca la possibilità di vivere esperienze culturali, infatti si tratta di un luogo dalla storia antica con musei e una chiesa. Berg è il villaggio più importante e ci regala un’immersione autentica nei paesaggi e nelle tipicità della Svezia.

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Isola Grinda

Luogo molto popolare per le vacanze, l’isola Grinda fa parte di una riserva naturale. Si trova a circa un’ora da Stoccolma ed è un vero e proprio paradiso da scoprire. Ci si può rilassare al sole o in una sauna, fare giri in kayak o sup, scoprire la natura immergendosi in foreste e prati, ammirare le scogliere che si gettano a picco nel mare. Un luogo che riporta a contatto con la natura, ma al tempo stesso con tutti i comfort che si possano desiderare.

Isola Örsö

Silenzio, natura e la sensazione di sentirsi immersi nell’immensità del mare: l’isola di Örsö si presenta così, come una gemma tutta da scoprire dell’Arcipelago di Stoccolma. Il posto più adatto se si cerca un’atmosfera perfetta per leggere L’addio al nubilato, per fare escursioni, per dedicarsi alla pesca e a delle belle nuotate. Si tratta di un’isola di piccole dimensioni (circa 1,2 chilometri quadrati) e con il punto più alto che raggiunge i 42 metri sul livello del mare. Un luogo da sogno!

Isola Sandhamn

Abbastanza distante da Stoccolma, l’isola di Sandhamn (così si chiama il suo porto principale, l’isola in realtà si chiama Sandö) è celebre anche per essere la location di una serie di romanzi crime a firma di Viveca Sten e perché uno dei protagonisti della serie cult di libri thriller Millenium, di Stieg Larsson, qui ha una casa dove si rifugia a scrivere. È un luogo davvero magico e dalla storia antica: basti pensare che pare fosse già nota nel XIII secolo. Perfetto per leggere romanzi gialli, ma anche per scoprire luoghi naturali di incredibile bellezza, fare delle belle nuotate, sport e conoscere da vicino la vita dell’isola.