iStock Festeggiare il compleanno in viaggio

Chi compie gli anni a giugno ha un vantaggio: l’inizio dell’estate coincide con uno dei periodi migliori dell’anno per organizzare una fuga speciale. Google ha condiviso in esclusiva con SiViaggia i dati dei Travel Trends degli ultimi 3 mesi del 2026 e i dati parlano chiaro: le ricerche di viaggi legate ai compleanni sono aumentate. Un segnale evidente di come sempre più persone scelgano di festeggiare regalando a sé stesse un’esperienza, un weekend o una vacanza.

Tra offerte dedicate, sconti inviati dalle compagnie durante il mese del compleanno e voglia di vivere momenti indimenticabili, il birthday trip è diventato uno dei travel trend più forti del momento.

Il boom dei viaggi per il compleanno

Secondo i dati condivisi da Google Italia, le ricerche online dedicate ai viaggi per festeggiare il compleanno sono cresciute in modo importante nel corso dell’ultimo anno. Si registra infatti un +70% negli ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti.

Un fenomeno che si inserisce all’interno di una trasformazione più ampia del mondo travel: oggi si parte sempre di più per celebrare un momento personale, vivere un’esperienza significativa o concedersi un piccolo lusso.

Tra i Travel Trends più forti del 2026 emergono infatti le esperienze personalizzate, i soggiorni brevi ma intensi e soprattutto i city break. Sempre più viaggiatori scelgono infatti fughe di pochi giorni in città alternative, meno affollate ma ricche di atmosfera, cultura e locali dove festeggiare fino a tardi. Una tendenza che si sposa perfettamente con chi vuole organizzare un compleanno diverso dal solito.

A influenzare questa crescita ci sono anche le numerose offerte dedicate ai compleanni. Molte compagnie aeree, hotel, piattaforme di prenotazione e brand travel inviano infatti sconti speciali o promozioni personalizzate nel mese del compleanno. Un incentivo in più per concedersi un viaggio celebrativo approfittando di tariffe vantaggiose, upgrade o esperienze esclusive.

Giugno è inoltre uno dei mesi più strategici per questo tipo di vacanza: il clima è ideale in gran parte d’Europa, le spiagge non sono ancora troppo affollate e le città vivono il periodo più vivace dell’anno grazie a festival, concerti e serate all’aperto.

Dove andare a giugno per festeggiare il compleanno

Giugno è il momento perfetto per partire verso alcune delle più belle destinazioni italiane ed europee. La Costiera Amalfitana regala giornate luminose, aperitivi panoramici e luoghi perfetti per celebrare un nuovo traguardo. Anche la Puglia è una scelta ideale: tra Polignano a Mare, Monopoli e Ostuni si possono alternare giornate in spiaggia, cene vista mare e weekend rilassanti.

Torino sorprende con locali raffinati, musei e cocktail bar perfetti per una celebrazione sofisticata, mentre Palermo a giugno mixa mare, street food e tramonti pazzeschi. Chi cerca invece qualcosa di più romantico può scegliere Verona o il Lago di Como.

Lisbona conquista con il clima caldo ma ventilato, i rooftop animati e le feste popolari di Sant’Antonio che rendono l’atmosfera ancora più vivace. Barcellona è invece ideale per chi vuole unire mare, nightlife e cultura. Copenaghen offre design, ristoranti trendy e lunghe giornate nordiche da vivere all’aperto per chi cerca un compleanno più elegante.