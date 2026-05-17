Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock Lo skyline di Tokyo e il Monte Fuji

Sembra quasi impossibile a crederlo, leggendolo dal titolo, eppure esiste ancora una Tokyo diversa da quella che negli ultimi anni è diventata quasi impossibile da vivere con spontaneità. File infinite davanti ai café virali, negozi presi d’assalto appena aprono, creator che riprendono la stessa identica inquadratura a Shibuya o davanti alle insegne di Akihabara.

E invece, con sorpresa e gioia di chi preferisce seguire il proprio istinto di scoperta piuttosto che fare itinerari uguali presi dai social, c’è un’altra Tokyo, molto più divertente, spesso più economica e decisamente meno stressante. Quella che si scopre infilando la testa in un palazzo anonimo, prendendo una scala mobile invece dell’ascensore più instagrammato, oppure cambiando quartiere all’ultimo momento. La verità è che il Giappone continua a premiare chi esplora con curiosità invece di inseguire una checklist social.

Shinagawa City, la Tokyo quotidiana

Tra i quartieri che più riescono a restituire la sensazione della “vera” Tokyo c’è poi Shinagawa, spesso ignorato dagli itinerari più social perché considerato soprattutto una zona di passaggio legata alla stazione e agli shinkansen. In realtà basta allontanarsi di qualche strada dalle aree business per ritrovarsi dentro una dimensione completamente diversa.

Le insegne luminose lasciano spazio a piccoli negozi di quartiere, minimarket indipendenti, bakery locali e café frequentati principalmente da impiegati, studenti e residenti. Il quartiere, dunque, non sembra – anzi, non è – un set costruito per turisti.

La parte più interessante di Shinagawa resta sicuramente quella food. Shinagawa è piena di micro realtà gastronomiche che difficilmente finiscono nei reel virali ma che spesso regalano esperienze molto più memorabili.

Piccoli bar specializzati in onigiri preparati al momento, con riso ancora tiepido e ripieni che cambiano durante la giornata, rosticcerie dove il profumo di crocchette di patate, karaage e tonkatsu invade letteralmente la strada e ancora friggitorie vecchio stile con vetrine appannate e menu scritti a mano. E poi ci sono i locali dedicati alla patata dolce giapponese, un comfort food amatissimo soprattutto nei mesi più freschi. A Shinagawa capita facilmente di imbattersi in café minuscoli che servono latte alla patata dolce, dessert al satsumaimo, chips artigianali o dolcetti morbidi dal sapore quasi autunnale. È una Tokyo meno spettacolare all’apparenza, ma forse proprio per questo più affascinante, quella dove ci si ritrova a entrare “solo per curiosità” in un negozio qualsiasi e si finisce a mangiare uno degli onigiri più buoni del viaggio spendendo pochi yen.

Akihabara oltre Radio Kaikan

Chi arriva a Tokyo e si dirige ad Akihabara per la prima volta finisce quasi sempre dentro Radio Kaikan. Un simbolo, certamente, ma oggi anche molto turistico, affollato e spesso più caro rispetto ad altre alternative vicinissime. La parte più interessante di Akihabara, invece, si nasconde nei piccoli edifici apparentemente anonimi disseminati tra le vie laterali e anche su quella principale.

Quei palazzi stretti, con insegne scolorite e ascensori minuscoli, ospitano negozi specializzati in statuette usate, manga vintage, vecchi artbook, gachapon fuori produzione o merchandise introvabile. È qui che spesso si trovano le figure senza scatola (amatissime dai collezionisti giapponesi) a prezzi nettamente più bassi. E, paradossalmente, proprio l’assenza del packaging originale rende questi store molto più accessibili anche per chi vuole semplicemente portarsi a casa un ricordo anime senza spendere una fortuna (e con la valigia organizzata in maniera più smart).

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Alcuni piani sembrano veri e propri musei improvvisati: scaffali pieni di gadget di Evangelion anni Novanta, miniature di Sailor Moon ormai sparite dai negozi mainstream, vecchi videogiochi Pokémon e persino merchandise di anime che fuori dal Giappone quasi nessuno ricorda più.

Ikebukuro, il lato nerd di Tokyo che molti sottovalutano

Per anni Akihabara è stata raccontata come la capitale assoluta della cultura otaku. Oggi però sempre più viaggiatori esperti preferiscono Ikebukuro, soprattutto per un motivo molto semplice: perché è decisamente più vivibile. Il gigantesco complesso Sunshine City ospita infatti una quantità impressionante di negozi dedicati ad anime, manga e videogiochi, inclusi il celebre Pokémon Center Mega Tokyo, aree Bandai, sale giochi e interi corridoi pieni di statue Pokémon giganti.

Negli ultimi tempi il centro commerciale è finito tristemente nelle cronache anche per un grave fatto di cronaca avvenuto proprio all’interno del Pokémon Center (e per questo è stato anche chiuso per un certo periodo a causa delle indagini), ma resta uno degli spazi pop culture più completi di Tokyo e, soprattutto, meno soffocante rispetto alle zone più virali di Shibuya.

Qui si respira ancora quella sensazione da “giornata intera da perdere dentro un mall giapponese” fatta di capsule toy, soundtrack anime in sottofondo e famiglie locali che passano il pomeriggio tra arcade e shopping. Il dettaglio che molti creator ignorano? Il Pokémon café interno molto più accessibile, con una fila di un paio di minuti e senza assurde prenotazioni online che aprono mesi prima. Non si tratta appunto di quello ultra famoso impossibile da prenotare con trenta giorni di anticipo, ma la versione più casual legata all’area Pokémon sweets e snack. Meno teatrale, forse, ma con la stessa atmosfera kawaii, senza trasformare una colazione in una missione diplomatica – perché prenotarlo è veramente un’impresa ormai.

Nakano Broadway, paradiso rétro che resiste alle mode

Prima che TikTok decidesse che tutto dovesse diventare “viral spot”, c’era già Nakano Broadway, un posto quasi sospeso nel tempo. Corridoi stretti, insegne anni Ottanta, negozi minuscoli stipati di oggetti impossibili, di certo meno patinato di Akihabara, ma molto più nostalgico. Qui Tokyo diventa improvvisamente vintage: vecchi fogli d’animazione, VHS originali, figure scolorite dal tempo, Tamagotchi introvabili e intere vetrine dedicate a serie dimenticate. È il luogo perfetto insomma per chi cerca la sensazione autentica del “rovistare” piuttosto che quella del comprare l’ennesimo gadget già visto su Instagram perché “devi per forza averlo”.

Kappabashi, il lato food nascosto

Mentre tutti prenotano ristoranti virali per fotografare pancake traboccanti di crema e matcha latte, c’è un quartiere che racconta il cibo giapponese in modo molto più interessante: parliamo di Kappabashi. È la strada storica dove i ristoranti comprano utensili professionali, coltelli, ciotole in ceramica e soprattutto i celebri sampuru, le riproduzioni ultra realistiche dei piatti esposti nelle vetrine giapponesi. Entrare qui però non vuol dire solo addentrarsi in un mercato B2B, ma anche vedere chef locali scegliere stoviglie mentre accanto qualcuno acquista una replica perfetta di ramen da appendere in cucina. Molto meno social, sì, ma molto più Tokyo.

Otsuka, la quiete dopo la tempesta

Dopo ore passate tra luci al neon, musica arcade e centri commerciali, esiste un posto che sembra quasi una dimensione parallela: Otsuka. A una sola fermata da Ikebukuro, questo quartiere conserva una Tokyo rétro fatta di tram storici, piccole caffetterie e izakaya frequentati quasi solo da residenti. Ed è forse proprio questa la vera alternativa ai luoghi saturi di influencer, non trovare “il posto segreto”, ma ritrovare il ritmo reale della città che si sta visitando.