Ryanair, viaggia in tutta Italia a partire da 5 euro

Il Natale si avvicina, e per molti italiani questo è il momento dell’anno più magico in assoluto: finalmente si può tornare a casa per trascorrere le feste con i propri cari. Grazie alla nuova offerta Ryanair, ora è possibile prenotare il proprio volo a prezzi davvero imbattibili.

La compagnia aerea low cost ha infatti deciso di lanciare una promozione molto interessante, volta anche ad incentivare i viaggi in un momento di grande difficoltà per il settore turistico. Con il nuovo Dpcm emanato lo scorso 3 dicembre, che rimarrà in vigore sino al prossimo 6 gennaio 2021, sono molte le novità riguardanti gli spostamenti su territorio nazionale e non solo. Naturalmente, per evitare il diffondersi del virus, le misure di sicurezza sono mirate a ridurre il traffico turistico laddove potrebbero crearsi assembramenti – come ad esempio gli impianti sciistici.

Tuttavia, il turismo non è del tutto bloccato: per questo Ryanair concede ai suoi passeggeri un’offerta imperdibile, da usufruire per viaggiare su tutto il network italiano nel periodo compreso tra il 10 e il 31 dicembre 2020. Prenotando entro la mezzanotte di venerdì 11 dicembre, potrete trovare biglietti ad appena 5 euro. Ma dovrete affrettarvi, perché i posti sono limitati. Un’altra iniziativa molto interessante, promossa dalla compagnia aerea irlandese, prevede la possibilità di prenotare il proprio test per il Covid-19 in alcuni laboratori situati nei pressi dei principali aeroporti italiani.

Molti Paesi europei chiedono infatti un tampone negativo effettuato entro le 72 ore prima della partenza per concedere l’accesso ai viaggiatori, evitando così la quarantena. Sul sito ufficiale di Ryanair, potrete consultare la lista dei centri sanitari che permettono di effettuare il test in maniera rapida, ottenendo i risultati nei limiti temporali imposti per non doversi sottoporre a isolamento fiduciario.

Le mete tra cui scegliere sono tantissime: in Italia, la promozione vi permetterà di volare presso alcune delle località più belle a prezzi stracciati. Ci sono numerose offerte anche per l’estero, in particolare per i Paesi appartenenti all’Unione Europea. Naturalmente, prima della partenza è bene verificare quali sono le norme per l’ingresso dei turisti e cosa prevede il nuovo Dpcm per il rientro in Italia – ricordiamo infatti che, nel tornare da alcuni Paesi nel periodo compreso tra il 21 dicembre e il 6 gennaio 2021, è obbligatorio rimanere in quarantena.