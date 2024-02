L’offerta Ryanair da cogliere al volo, scade oggi

Ryanair ha lanciato un'offerta dell'ultimo minuto da prenotare entro oggi per volare tra il 1° aprile e il 31 agosto

Ci sono voli a partire da 29,99 euro (ma anche a prezzi inferiori) per tantissime destinazioni raggiunte dalla compagnia aerea low cost in partenza da tutti gli scali italiani in cui opera Ryanair.

Il periodo di viaggio è molto lungo e comprende anche l’estate, pertanto, è un’occasione imperdibile per chi desidera organizzare le prossime vacanze.

Voli in offerta per la Puglia

Ci sono offerte di voli per Bari a partire da 14,99 euro (a tratta). La città è una meta perfetta da visitare in ogni stagione. Oltre a godere della bellezza della città, qui avrete modo di godere di diverse spiagge urbane tra cui la famosa Pane e Pomodoro, caratterizzata da una grande distesa di spiaggia libera, ed è anche la porta d’accesso ad alcune delle spiagge più belle del Sud Italia.

La costa di Bari regala splendide calette e spiagge da sogno affacciate sulle meravigliose sfumature cristalline del Mare Adriatico. In questo tratto del tacco d’Italia la costa si distingue per essere frastagliata e ricca di scogli che creano piccole insenature di sabbia. Veri gioielli naturali come la rinomata e bellissima Polignano a Mare. Molti i tesori custoditi, ma su tutti c’è Lama Monachile, fulcro della bellezza della città. Lo scenario qui è incantevole.

E poi c’è Monopoli, con un litorale unico e sorprendente fatto di spiagge nascoste nel verde e di scogli a picco sul mare. Uno scenario incredibilmente suggestivo e pieno di anfratti.

Offerte low cost per la Sardegna

Ci sono voli a meno di 17 euro per volare su Alghero e Cagliari. La Sardegna fuori stagione è ormai stata sdoganata, sono tantissimi coloro che, negli ultimi anni, hanno scoperto che l’isola ha molto da offrire oltre al periodo estivo.

Il Capoluogo sardo è perfetto in ogni periodo dell’anno, detto che la sua spiaggia più famosa, il Poetto, è uno dei più bei lidi cittadini che abbiamo in Italia. Uno dei quartieri più importanti della città è quello di Castello: si tratta del centro storico, una vera e propria cittadella fortificata caratterizzata da alte mura bianche e torri medievali, che custodiva il cuore del potere civile, militare e religioso.

Da Cagliari si susseguono decine e decine di spiagge meravigliose come Calamosca, Mari Pintau (“mare dipinto”, il nome è tutto un programma), e poi Villasimius, Cala Regina, Piscinas con le sue celebri dune, Chia, Cala Cipolla e una delle più incantevoli d’Italia, Tuerredda.

Biglietti aerei scontati per la Sicilia

Sul sito della compagnia si trovano anche voli per Palermo a meno di 20 euro. La Sicilia è decisamente la meta top dell’anno, da visitare soprattutto fuori stagione. Merito delle tante fiction televisive (da “Màkari” a “I leoni di Sicilia” allo storico “Commissario Montalbano”) ambientate sull’isola, i turisti amano aggirarsi tra location reali, che sono infinite, e fittizie.

Le città d’arte sono veri concentrati di storia e di architettura, i borghi sono ricchi di tradizioni e di folklore, l’entroterra offre luoghi dove la natura la fa da padrona, dall’Etna alle Madonie, per non parlare, poi, dei siti archeologici che sono tra i meglio conservati del Paese. E per gli amanti della gastronomia, la Sicilia è una vera Mecca gourmet.