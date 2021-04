Grecia, tutte le isole Covid-free dove andare in vacanza quest’estate

editato in: da

La prima isola greca Covid-free è Kastellorizo, quella dove Gabriele Salvatores ha ambientato il film “Mediterraneo”, ma altre ne seguiranno entro l’estate. Così, i vacanzieri che non vorranno rinunciare alla loro vacanza in Grecia troveranno la loro meta sicura.

La Grecia è dunque pronta a ripartire per la stagione estiva 2021. Dopo aver creato dei “corridoi turistici”, dopo aver dato il via alla campagna di vaccinazione nelle splendide isole minori e dopo aver comunicato le misure richieste ai turisti provenienti dall’estero – le persone vaccinate contro il Covid-19, con gli anticorpi o in possesso di un test negativo potranno andarci – la Grecia è divenuta un perfetto modello da seguire.

Tra le isole che saranno inserite nella lista delle Covid-free ci sono già le isole ioniche di Marathi, Meganisi, Othoni e Kalamos.

Covid-free anche la piccola Oinousses (o Inousses), satellite di Chios, Fourni, la più grande isola dell’omonimo arcipelago, Psara, Thymaina e Kastos.

Dopo le isole con pochi abitanti è la volta di quelle sopra i mille abitanti che saranno tutti vaccinati diventando così anch’esse isole Covid-free. Tra queste ci sono isole grandi ma anche molto piccole.

Come Ammouliani, nella Penisola Calcidica, Halki (o Chalki), tra Rodi e Tilos, in un angolo di Dodecaneso spesso ignorato, Lipsi, e la stessa Tilos, Arkoi, l’isola quasi disabitata considerata l’ultimo paradiso della Grecia, Nisyros, Sarìa, Telendos,

Pserimos, Gyali, Kalymnos (o Calino), anch’esse nel Dodecaneso, Agathonissi, l’isola più remota del Dodecaneso, vicina a Samos e Patmos, l’isola di Mathraki, nell’arcipelago delle Diapontie, Gavdos che è l’isola più meridionale d’Europa, a Sud di Creta, la piccola Erikoussa, a Nord di Corfù, e Antipaxos, a Sud di Corfù.

Sicura per vacanze tranquille sarà anche Donoussa, Schinoussa e Iraklia, nelle Piccole Cicladi, Therasia o Thirasia, Anafi, Sikinos, Kimolos e Folegandros, nell’arcipelago delle Cicladi, Elafonisos, nel Peloponneso, e Anticitera (o Cerigotto), una piccola isola situata a Sud del Peloponneso, Trizonia, nel golfo di Corinto, Agios Efstratios, che gli italiani chiamano anche Agiostrati, l’isola più remota di Grecia.

Poi ci sono le isole di Trikeri, nella Tessaglia, Peristera e Farmakonisi, nell’arcipelago delle Sporadi, Dokos, un’isoletta nell’arcipelago Argo-Saronico.

A essere vaccinati dopo saranno gli abitanti delle isole sopra i 3.500 abitanti, e tra queste ci sono alcune delle mete più desiderate dagli italiani in Grecia. Tra queste, Ios, Sifnos, Kea nelle Cicladi, Alonissos e Skyros, nelle Sporadi, e Paxos, nelle Ionie.