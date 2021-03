Nuovo trend delle vacanze: in una “bolla”, ma di lusso

editato in: da

Gli italiani che nel 2020 hanno scelto di trascorrere una vacanza di lusso in una villa sono stati tantissimi. Rispetto al 2019, la richiesta di ville o di casali di pregio in affitto è triplicata. E le previsioni sono che la domanda quest’anno aumenterà ulteriormente.

A dirlo è un rapporto della società Emma Villas, secondo la quale, nonostante l’emergenza globale abbia portato a un calo del 74% degli arrivi di turisti nel mondo, il settore dell’affitto di ville e di casali di pregio ha registrato una contrazione più contenuta rispetto ad altri (solo il 25%). E molti più italiani hanno scelto questa soluzione.

Se nel 2019, i nostri connazionali rappresentavano poco più del 13% del totale degli ospiti di Emma Villas, nel 2020 circa il 54% delle prenotazioni sono state fatte proprio da italiani.

I vantaggi di questo tipo di soluzione, una sorta di “bolla” in cui insolarsi dal resto del mondo, sono tanti: innanzitutto si può scegliere tra tante soluzioni su misura, all’insegna di indipendenza e della privacy, grazie alla possibilità di prenotare ville a uso esclusivo e di soggiornarvi in famiglia o in gruppi di amici selezionati, senza interazioni con ospiti estranei, ma anche la possibilità di avere una piscina privata, di effettuare il self check-in e di avere tanti altri comfort tutti per sé e i propri cari.

Nel 2020, gli italiani hanno soggiornato in media 1,49 settimane in una villa, spendendo circa 5.100 euro a prenotazione (pari a 3.400,00 euro a settimana).

Tra le destinazioni più ricercate, ai primi posti troviamo la Toscana, le Marche, l’Umbria e l’Emilia-Romagna, regioni forti di un’offerta consolidata e di qualità, nonostante non siano le classiche regioni estive frequentate dalla maggior parte degli italiani come potrebbero esserlo la Sicilia, la Puglia, la Calabria o la Sardegna.

Trascorrere una vacanza in una villa con la propria famiglia costa tra i 1.500 e i 2.000 euro alla settimana in alta stagione in proprietà di pregio di piccole dimensioni fino a 10.000-12.000 euro nelle ville più lussuose e di grandi dimensioni.

In Italia si contano all’incirca 2.400.000 ville private che potrebbero essere affittate, ma che ancora non lo sono ed è un vero peccato in quanto, secondo le stime di Emma Villas, affittando una villa di pregio per un periodo medio di dieci settimane, un proprietario potrebbe avere un ricavo tra i 15.000 e i 70.000 euro l’anno (valore medio che dipende da una serie di fattori come il valore dell’immobile, la posizione, la metratura, i posti letto ecc.).

E, secondo i dati raccolti da Emma Villas, più della metà degli italiani sta già pianificando una vacanza nel corso dell’anno e un cliente italiano su due, tra quelli che sono stati ospitati in una delle loro proprietà nel 2020, ha già chiesto informazioni per tornare a trascorrervi almeno per una settimana di soggiorno anche per il 2021.