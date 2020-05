Piemonte, le migliori mete di montagna per l’estate

Le vacanze estive all'insegna dell'aria buona, degli spazi infiniti e degli scenari da sogno si possono passare in Piemonte. Una regione pregna di meraviglie architettoniche, artistiche, naturali e che d'inverno regala piste da sci mozzafiato. D'estate, invece, si trasforma nel regno delle esperienze outdoor grazie a paesaggi da favola lungo la Valle di Susa , le valli delle provincie di Biella e di Cuneo che donano la possibilità di praticare trekking, ammirare laghi alpini e non solo. Andiamo a scoprire insieme quali sono le mete ideali montane in cui trascorrere l'a partire dal bellissimo villaggio di Macugnaga, che sembra davvero uscito da una storia romantica.