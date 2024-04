La nuova offerta Ryanair per volare fino a giugno

Fonte: 123RF L'offerta Ryanair per partire fino a giugno

Ryanair ha appena lanciato una nuova offerta lampo per volare in Europa fino alla fine di giungo a partire da 19,99 euro (ma ci sono voli anche a tariffe inferiori). L’offerta low cost scade il 19 aprile. Tra le mete disponibili ci sono tantissime località di mare, dalla Sardegna alla Sicilia, dalla Puglia alla Campania, ma anche Spagna, Grecia e Croazia. Per chi è, invece, alla ricerca di spunti di viaggio verso Capitali europee o città meno battute dal turismo da visitare, ci sono altrettanti voli a prezzi molto bassi da prenotare subito.

Al mare (e non solo) in Sardegna

Ryanair ha messo in vendita biglietti aerei a partire da 14,99 euro (solo andata) per Alghero. Soprannominata “la piccola Barcellona della Sardegna”, s’affaccia sulla splendida Riviera del Corallo, così chiamata per la grande importanza del corallo rosso che viene pescato in queste acque e lavorato per farne gioielli e ornamenti fin dai tempi dell’antica Roma, con le sue bellissime spiagge e baie. Chi volesse fare un viaggio culturale ad Alghero troverà moltissimi spunti. Si tratta di una delle poche città fortificate italiane ad aver mantenuto circa il 70% delle mura difensive, il che la rende già unica nel suo genere. Per iniziare a scoprirla è, quindi, d’obbligo una passeggiata lungo i bastioni che s’affacciano sul porto. Nel centro storico, un labirinto di vicoli lascia sbucare i passanti in piazze brulicanti di vita. Le tracce del passato catalano della città sono impresse sulle mura gialle e sulle case antiche che la rendono incredibilmente pittoresca e ciò vale anche per gli edifici religiosi.

Chi, invece, ha solo voglia di godere del suo bel mare, può farlo su ben 90 chilometri di litorale. Si parte da Sud, dalla spiaggia di Poglina, chiamata anche La Speranza, fino alla stupenda scogliera a Nord del Parco Regionale di Porto Conte, passando per lo splendido Lido di Alghero, una distesa di sabbia bianchissima che si spinge fino a Fertilia. Calette incantevoli si alternano ad altre spiagge famose, come quella delle Bombarde, meta di famiglie e surfisti, dalla sabbia color ocra che si fonde con le sfumature del mare, che vanno dall’azzurro al verde smeraldo. Un vero paradiso.

Bratislava, la meta fuori rotta

Se il volo costa poco, vale la pena andare alla scoperta di qualche nuove meta e Bratislava, la Capitale slovacca, è la migliore scelta per chi ha un piccolo budget da spendere, ma tanta curiosità. Qui, gli hotel, anche i più belli del centro storico, costano poco, mangiare al ristorante è molto conveniente (si spende tra i 10 e i 15 euro, bevande incluse) e anche i divertimenti hanno costi davvero abbordabili. Inoltre, Bratislava si gira tutta a piedi a costo zero. Molte delle attrazioni si possono ammirare gratuitamente, come le sculture di bronzo che decorano gli angoli delle strade o il giro delle mura di cinta. L’unico investimento che vi consigliamo di fare è quello per la Bratislava Card che si acquista online e che costa 23 euro per 24 ore o 28 euro per 48 ore e che consente di prendere i mezzi di trasporto pubblico, di entrare nel castello e nei musei.

L’offerta per la Grecia

L’abbiamo lasciata per ultima perché la Grecia è la Grecia ed è sempre un buon momento per andarci. Se la stagione non è ancora quella ideale per fare vita da spiaggia per via del vento e dell’acqua ancora troppo fredda, c’è una Grecia che è perfetta per questa stagione ed è quella delle grandi isole: Creta, Rodi, Cipro e Corfù. Ci sono voli a partire da 19,99 euro da diversi scali italiani per raggiungere, in poche ore, una di queste mete meravigliose. Il grande vantaggio è che non servono traghetti, aliscafi né voli interni per arrivarci.

Oltre alle tante splendide spiagge che ci sono su queste grandi isole, sono ricche di siti archeologici, di pittoreschi villaggi, di interessanti musei e di taverne che invogliano a trascorrevi giornate intere con le gambe sotto il tavolo. Ma ci sono anche tante escursioni che si possono fare a piedi o in bicicletta, per scoprire parchi, grotte, monti, canyon, grazie alle quali poter godere di panorami fantastici. Per citarne alcune: la grotta di Zeus a Creta, un importante luogo di culto dell’epoca minoica. Oppure, la Valle delle Farfalle, nell’entroterra di Rodi, un’area protetta di circa 60 ettari tra ruscelli, cascate, una vegetazione lussureggiante, ma soprattutto abitata da milioni di farfalle multicolori. Vi abbiamo convinti?