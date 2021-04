La Grecia apre i confini ai turisti stranieri: le regole

editato in: da

È arrivato il “G day”, il giorno della Grecia, quando il Paese riapre i confini ai visitatori internazionali tra cui anche agli italiani. La notizia era attesissima da tutti i fan delle isole greche che non vedono l’ora di organizzare una vacanza e di partire per la Grecia. Ma è una giornata importantissima per tutti, perché rappresenta uno dei momenti più significativi per la ripartenza del turismo.

In una lettera aperta a tutti i visitatori il governo greco ha dato il “benvenuto in Grecia” augurando a tutti “una vacanza meravigliosa e indimenticabile”.

“A nome del governo greco e del ministero greco del Turismo”, prosegue il comunicato, “vorremmo farvi sapere che abbiamo compiuto ogni sforzo umanamente possibile affinché voi siate e vi sentiate al sicuro nel nostro Paese. La vostra salute è la nostra priorità assoluta e non negoziabile”.

La Grecia sta aprendo i propri confini gradualmente, in modo sicuro e fattibile. La prima apertura (“soft opening”), a partire dal 19 aprile, presenta ancora alcune limitazioni rispetto all’apertura generale che avverrà il 14 maggio, come già comunicato.

Naturalmente, per garantire delle vacanze sicure in Grecia bisognerà che, a partire dal 19 aprile, anche i visitatori si attengano a delle regole severe che riassumiamo qui di seguito: