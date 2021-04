Dove si trova l’appartamento di Bridget Jones a Londra

editato in: da

I numerosissimi fan di Bridget Jones, che hanno visto (e rivisto) la serie di film con protagonista la buffa e cicciottella giornalista, si saranno spesso domandati dove si trova, a Londra, quel microscopico appartamento disordinato dove viveva Bridget da single in “Il diario di Bridget Jones” e dove trascorre la vita coniugale, almeno all’inizio, in “Che pasticcio, Bridget Jones!”

In questo appartamento si sono consumate alcune delle scene più memorabili e divertenti, come la cena a base di zuppa blu o la scazzottata tra gli spasimanti contendenti, Mark Darcy e Daniel Cleaver.

Ebbene, la prossima volta che visitate la Capitale britannica non mancate di recarvi a questo indirizzo: 8 Bedale Street. L’appartamentino al primo piano dove viveva Bridget è ubicato proprio sopra un pub, The Globe Tavern, impossibile non trovarlo. Di fatto, l’ingresso dell’appartamento è l’ingresso del pub.

Il piccolo alloggio dove vive Bridget fa parte del locale e può ospitare fino a tre persone. Il proprietario, però, non ci dorme quasi mai e sta pensando di metterlo in affitto su Airbnb.

Il pub è a poche decine di metri da London Bridge (che è anche la fermata più vicina della metropolitana) e da The Shard, il grattacielo disegnato da Renzo Piano.

Il quartiere in cui si trova è quello del Borough Market, una zona non così conosciuta quando fu girato il primo film della serie, “Il diario di Bridget Jones”, che nel 2021 festeggia 20 anni dall’uscita, ma da allora – forse anche per merito del film – è diventato molto alla moda.

Qui, nel distretto di Southwark, si trova un grande mercato che vende generi alimentari sia al dettaglio sia all’ingrosso. Molto probabilmente si tratta di uno dei più grandi al mondo nel suo genere ed è considerato tra quelli di migliore qualità in Gran Bretagna, con una grande varietà di merci provenienti da tutto il mondo. Tutt’intorno sono sorti numerosi locali, bistrot e ristoranti tanto che oggi è diventato l’epicentro della scena gastronomica londinese.