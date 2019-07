Ammouliani, la minuscola “gocciolina verde” nell’Egeo

editato in: da

Secondo il Times, questo paradiso dovrebbe apparire sulle copertine di tutte le riviste di viaggio. Ma forse è meglio così. Se tutti lo conoscessero, ci arriverebbero in massa. “Spiagge deserte, villaggi tranquilli e taverne silenziose”, così lo descrive il quotidiano britannico. Il paradiso del relax, diremmo noi.

Ammouliani è una minuscola isola della Penisola Calcidica, una gocciolina verde nel golfo di Agion Oros. Un piccolo paradiso nel Mare Egeo che conta poco più di 500 abitanti, a cui si aggiunge qualche turista d’estate. Un luogo “idilliaco”, racconta il giornale, fatto di spiagge di sabbia bianca (“ammos” in greco significa “sabbia”), acque color smeraldo e un ritmo di vita assolutamente slow.

Le spiagge di Ammouliani sono il motivo principale per cui i – pochi – turisti ci vanno d’estate. Sabbia bianca come quella delle spiagge esotiche, tutte certificate con la Bandiera blu. Tra le più belle c’è la spiaggia di Alikes, la più popolare e fotogenica dell’isola, una baia dall’acqua trasparente su cui si affaccia anche un fortunatissimo campeggio.

Bellissima e assolutamente tranquilla è la spiaggia di Karagatsi, circondata da una fitta macchia mediterranea, così come anche quelle di Ai Giorgis e Megali Ammos, dove fare delle bellissime nuotate. Tutte le spiagge sono organizzate con ombrelloni e lettini.

Dalla spiaggia di Megali Ammos si può circumnavigare l’isola noleggiando una barca e pescare lungo la costa settentrionale rocciosa. Il fondale è ricco di vita e si possono fare splendide immersioni. A Est di Ammouliani si trova un gruppo di isolotti noti con il nome di Drenia (o Gaidouronisia), dalla cui bellezza non si può non rimanere colpiti.

Drenia, in particolare, è sopranominata l’isola di Robinson Crusoe. Si tratta di un isolotto disabitato, paradiso del bird watching perché ci vivono solo gabbiani che vengono qui a nidificare. Circondata dal mare turchese, è facile avvistare anche branchi di delfini che nuotano indisturbati per via dei pochi turisti che si aggirano da queste parti anche in alta stagione.

L’isola si può anche girare via terra, lungo i sentieri da percorrere a piedi o in bicicletta. Seguendo i sentieri in salita, si può raggiungere il punto più alto per godere del panorama mozzafiato della penisola di Athos e del Monte Athos.

Ad Ammouliani non mancano le taverne, luoghi d’incontro anche per gli abitanti dell’isola che le frequentano a qualsiasi ora del giorno e della notte, come accade ovunque in Grecia. La specialità dell’isola è il pesce, cosa non scontata perché altrove, dove vi sono più contadini che pescatori, i piatti tipici sono spesso a base di carne. Invece l’isola ha la seconda più grande flotta di pescherecci della Macedonia centrale.

Con una ricca storia millenaria, quest’isoletta della Calcidica offre a chi la visita numerose opportunità per interessanti escursioni. Gli antenati dei suoi abitanti arrivarono dall’Asia Minore come rifugiati, provenienti dalle isole di Propontida, vicino all’attuale Istanbul, e portarono con loro la cultura, i costumi, i valori e la conoscenza del mare, su cui si basava lo sviluppo dell’isola. Per conoscere la storia di questa popolazione e dell’isola vale la pena visitare il locale Museo del folklore.

Con la stessa passione e determinazione che hanno caratterizzato i loro antenati, gli abitanti di oggi sono riusciti a rendere Ammouliani una località particolarmente allettante e l’ambiente naturale è il loro più forte alleato.

Ammouliani dista 130 chilometri da Salonicco, raggiungibile dall’Italia con voli diretti, ed è a sole due miglia nautiche da Tripiti, sulla costa continentale della Calcidica, a cui è collegata da traghetti, che d’estate sono molto frequenti. Il biglietto costa solo 2,20 euro, l’auto al seguito costa 10,10 euro.