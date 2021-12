Boom di vacanze alle Maldive nonostante la variante Omicron

La diffusione della variante Omicron , ed il numero dei contagi in continuo aumento, ha provocato prevedibili ricadute sul sistema vacanze di queste festività natalizie. Molti di coloro che avevano prenotato per Natale, in hotel o strutture in cui la presenza di turisti è considerevole, ha disdetto.

Una cifra che si aggira intorno agli 8 milioni di italiani che, per paura di questo ritorno del Covid, e della riduzione della copertura vaccinale, hanno cancellato la prenotazione per le vacanze natalizie. A Capodanno, invece, la situazione dovrebbe essere in leggera ripresa. Secondo una ricerca di fine anno di Demoskopika, gli italiani che trascorreranno in viaggio il Capodanno sarebbero 18 milioni, con una netta preferenza per le mete italiane: il 90%.

Maldive, corridoio turistico che piace per Capodanno

Per le festività di fine anno sono state prese d'assalto anche le mete Covid free, ossia i Corridoi turistici in cui, grazie ad una serie di regole, è possibile viaggiare in sicurezza, come ad esempio: possesso del Super Green Pass - vaccinazione o guarigione -, oltre a tre tamponi obbligatori: 48 ore prima dalla partenza, 48 ore prima del rientro, e uno una volta atterrati in aeroporto.

Anche il soggiorno è controllato e sicuro: le strutture sono selezionate e rispondono ad elevati requisiti in materia di contenimento dei contagi. Verranno effettuate misurazioni della temperatura una volta al giorno e, nel caso di soggiorni lunghi, che superano ad esempio la settimana, saranno a disposizione ulteriori tamponi.

Attualmente esistono sei corridoi turistici aperti: Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana ed Egitto. Tra questi, le Maldive sembrano andare per la maggiore facendo registrare il tutto esaurito. Un paradiso terrestre di acque cristalline, atolli, barriere coralline incantevoli, e strutture d'eccellenza, piacciono ai turisti che si sentono sicuri nel raggiungere la meta dell'oceano indiano. A giorni, di concerto, i ministri Garavaglia e Speranza potrebbero definire l'apertura di ulteriori corridoi turistici come Oman, Cuba, e Thailandia.

Va ricordato che per usufruire dei Corridoi turistici Covid-free è obbligatorio prendere parte a tour organizzati e gestiti da operatori turistici che assicurino il rispetto delle misure di sicurezza necessarie per contenere la diffusione del Covid-19.

Le mete italiane delle vacanze di Natale

Chi resta in Italia, ossia la maggior parte degli italiani che ha prenotato una vacanza di Natale, ha optato per località di montagna o città d'arte e borghi.

Secondo l'indagine di Demoskopika, il 31% raggiungerà piste da sci, chalet e vette innevate; il 27,1% una città d'arte italiana come Roma, Firenze, Venezia, Siena. Seguono le vacanze rurali a ritmo lento in campagna (14,3%), al lago (11,9%), nelle località di mare (9,6%) e alle terme (6,1%).