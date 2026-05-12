Chiavari in Fiore è uno degli eventi più belli della stagione primaverile, che unisce il patrimonio storico ligure all'esplosione di colore e profumi dei tappeti floreali

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock Vista su Chiavari

Nel cuore del Levante ligure, tra carruggi eleganti, portici storici e l’inconfondibile atmosfera della Riviera di Levante che piace tanto nella bella stagione, Chiavari si prepara a vivere uno degli appuntamenti più amati della primavera. Sabato 16 e domenica 17 maggio 2026 torna infatti “Chiavari in Fiore”, la manifestazione che da oltre vent’anni celebra la bellezza della natura trasformando il centro cittadino in un grande giardino diffuso.

La 23esima edizione della mostra mercato dedicata a fiori e piante ornamentali promette di colorare le vie del centro storico con composizioni floreali, profumi mediterranei e installazioni capaci di esaltare l’anima raffinata della cittadina ligure. Organizzato dal 2008 dal Civ Civediamo in Centro, l’evento è diventato nel tempo uno degli appuntamenti simbolo della primavera in Liguria, richiamando visitatori, appassionati di botanica e curiosi provenienti da tutta la regione e non solo.

Passeggiare per Chiavari durante questi due giorni equivale a vivere la città in una veste completamente nuova, fuori dalla consuetudine del quotidiano. Le piazze e le strade del centro si animano di bancarelle, esposizioni e dettagli floreali che dialogano con l’architettura storica dei palazzi e dei caratteristici portici.

Cosa vedere a Chiavari in Fiore 2026

Accanto alla tradizionale e ormai nota mostra mercato, il programma dell’edizione 2026 a Chiavari propone anche una serie di appuntamenti pensati per coinvolgere residenti e visitatori di tutte le età, dal momento che si prevede un grande afflusso e partecipazione. Tra questi spicca “Impariamo dai Fiori”, esposizione di opere curate da scuole e associazioni del territorio, un progetto che unisce creatività, sostenibilità e partecipazione collettiva.

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In via Garibaldi trova spazio anche una mostra fotografica dedicata al mondo floreale e al territorio ligure, mentre via Rivarola ospita l’esposizione dei creatori di opere artistiche e dell’ingegno. L’intera città diventa così un percorso tra natura, arte e artigianato, perfetto per chi desidera vivere un weekend all’insegna del relax tutto italiano, elegante e autenticamente ligure. Non manca, inoltre, l’occasione per scoprire il patrimonio storico di Chiavari attraverso una visita guidata gratuita tra le vie del centro storico. Il ritrovo è previsto alle ore 16 nel piazzale San Francesco, accanto all’Auditorium, per un itinerario che permette di conoscere più da vicino le atmosfere e le curiosità della città.

L’evento si svolge nel weekend di sabato 16 e domenica 17 maggio 2026 nel centro storico di Chiavari. L’ingresso alla manifestazione è gratuito e le vie cittadine ospiteranno espositori, installazioni e iniziative per tutta la giornata.

Per aggiornamenti sul programma e informazioni legate alle condizioni meteo è possibile consultare la pagina Facebook di Civediamo a Chiavari. Un’occasione ideale per concedersi una fuga primaverile sul mare ligure, tra profumi di fiori, scorci storici e la dolce eleganza di una delle cittadine più affascinanti della Liguria.

Vi chiedete qual è il miglior modo per raggiungere Chiavari? La cittadina ligure è facilmente raggiungibile in treno grazie alla linea ferroviaria Genova – La Spezia, con la stazione situata a pochi minuti a piedi dal centro storico. Per chi arriva in auto, invece, l’uscita autostradale di Chiavari sull’A12 consente di raggiungere rapidamente il cuore della manifestazione.