Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

iStock L'acqua turchese della spiaggia di Fetovaia

Stabilire quale sia la spiaggia più bella d’Italia non è semplice: il Belpaese è uno scrigno ricco di paradisi naturali mozzafiato le cui caratteristiche fanno fatica ad essere racchiuse in numeri e misurate oggettivamente.

Dalle sabbie bianchissime alle acque tanto turchesi da sembrare irreali, dalle scogliere che riparano baie segrete alla vegetazione mediterranea che le abbraccia come oasi ristoratrici, ecco una lista delle migliori spiagge italiane stilata da Skyscanner, tenendo conto anche del periodo migliore (più tranquillo e spesso più economico) per raggiungerle durante la bella stagione.

Fetovaia è la spiaggia più bella del 2026

A sud-ovest dell’Isola d’Elba, in Toscana, spicca la spiaggia più incantevole d’Italia, secondo Skyscanner: Fetovaia.

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L’intero paesaggio è un incanto: una distesa di sabbia fine e dorata riparata da una lingua di terra ricoperta di macchia mediterranea che la protegge dal vento, bagnata da acqua limpida e poco profonda. Con il calar del sole, a fine giornata, l’orizzonte si infuoca con i più incantevoli tramonti di quest’isola.

Il periodo migliore per raggiungerla? Da maggio a giugno e a settembre. In estate può diventare molto affollata, quindi vale la pena arrivare presto al mattino o scegliere orari meno centrali. Ottima anche per le famiglie, ha un tratto di spiaggia attrezzata e altri di spiaggia libera.

La top 10 completa

Al secondo posto della classifica troviamo Chiaia di Luna, una spiaggia leggendaria sull’Isola di Ponza (Lazio): a renderla particolarmente famosa solo la sua forma a mezzaluna e le imponenti scogliere di tufo alte fino a 100 metri che la abbracciano.

La sua è una natura fragile e selvaggia: a causa della caduta di massi, oggi non è accessibile via terra per motivi di sicurezza, ma si può raggiungibile solo dal mare, in barca o con un gommone. Questa difficoltà di accesso ha però permesso di mantenere intatta la sua bellezza poiché è meno frequentata rispetto alle altre spiagge più celebri d’Italia. Da evitare sono i mesi di luglio e agosto per godersi questa scenografica spiaggia, preferendo i mesi di giugno e settembre.

Chiude il podio Cala Spinosa, una spiaggetta scolpita nel granito di Capo Testa, a Santa Teresa di Gallura (Sardegna). Da raggiungere a giugno e settembre per una maggiore quiete, è una piccola caletta dall’acqua limpidissima nascosta tra le rocce granitiche modellate dal vento in forme sorprendenti ed è ideale per chi vuole fare snorkeling. Raggiungerla però non è per tutti (meglio evitare di farlo con i bambini piccoli), poiché si deve imboccare un sentiero ripido. Ma il panorama che si apre davanti agli occhi ripaga pienamente la fatica.

A seguire in classifica compaiono anche Marina Piccola, che Skyscanner definisce come “l’affascinante baia di Capri esposta a sud”, Baia delle Zagare in Puglia, Cala Mariolu lungo la Costa di Baunei nel Golfo di Orosei (Sardegna), Marina dell’Isola a Tropea (Calabria) e la Scala dei Turchi di Agrigento (Sicilia). Chiudono la top 10 Cala Rossa a Favignana (Sicilia), e la spiaggia dei Conigli a Lampedusa (Sicilia).

Di seguito riportiamo la classifica completa delle spiagge più belle del 2026: