L’estate sta per arrivare e, con i prezzi dei viaggi in salita, trovare una meta per un weekend in città o sulla costa che sia economico e divertente sembra un’impresa difficile, ma non impossibile. Ci sono delle destinazioni nel panorama europeo dove potersi concedere una breve fuga senza dover spendere una fortuna, raggiungibili anche con voli low cost.

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Da Bari a Skopje

Skopje è una capitale sorprendente e ricca di contrasti, oltre che una delle mete più sottovalutate e quindi meno affollate da visitare in estate. È divisa in due dal fiume Vardar: a sud si sviluppa la parte moderna, che ruota attorno a Macedonia Square con i suoi imponenti edifici neoclassici e statue surreali; attraversando lo storico Ponte di Pietra verso nord, si accede invece alla Čaršija, il vivace bazar ottomano scampato al devastante terremoto del 1963.

Tra blocchi brutalisti dell'era socialista, moschee e i resti della fortezza di Kale, la città mostra i segni di una complessa ricostruzione. Questo bizzarro scontro di stili regala a Skopje un fascino unico, perfetto per un'esperienza europea diversa dal solito.

Da Bologna a Tirana

Se cercate il mix perfetto tra il relax delle spiagge ed escursioni culturali, da Bologna volate a Tirana, noleggiate un'auto e raggiungete la costa dell'Albania. Guidando verso sud si incontra Gjirokastër, la fiabesca città di pietra dominata da un imponente castello e da un antico bazar ottomano. Spingendosi sulla Riviera Albanese, si può scegliere la vivace Saranda come base per i suoi resort e ristoranti, oppure la tranquilla Himarë, un ex villaggio di pescatori dal fascino intatto.

Da non perdere le meraviglie naturali come l'Occhio Blu, una misteriosa sorgente profonda dalle acque gelide e turchesi, e le avventure in barca nel Parco Marino di Karaburun-Sazan, tra scogliere e grotte di antichi pirati. Infine, la storia prende vita a Butrint, straordinario sito UNESCO dove perdersi tra teatri antichi e mosaici bizantini.

Da Milano Bergamo a Varsavia

Passeggiando per Varsavia è difficile immaginare che ottant'anni fa la capitale polacca fosse ridotta in macerie. La rinascita dopo la Seconda Guerra Mondiale e i complessi decenni comunisti hanno forgiato la determinazione dei suoi abitanti che oggi, insieme alle nuove generazioni, la rendono una delle città più dinamiche e creative d'Europa. L'ambizione contemporanea si riflette nella Varso Tower, l'edificio più alto dell'Unione Europea con i suoi 330 metri, che sfida il cielo accanto al Palazzo della Cultura e della Scienza di epoca comunista.

Al panorama architettonico si affianca una vivace scena culturale, arricchita dalla recente apertura del Museo di Arte Moderna (MSN Warsaw) in una nuova sede permanente. Varsavia sorprende anche per i suoi ampi polmoni verdi, come il monumentale Giardino Sassone o il pluripremiato Action Park Burza. Infine, propone un'offerta gastronomica d'avanguardia che la posiziona tra le migliori capitali mondiali per la cucina vegana.