Vacanze estive low cost e alternative: 3 mete da prenotare subito con l’offerta di WizzAir

Scoprite tre mete alternative da raggiungere quest’estate con la nuova promozione flash di WizzAir, tra capitali, spiagge bellissime e città suggestive

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Elena Usai

Travel blogger & content creator

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

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Vacanze estive low cost e alternative: 3 mete da prenotare subito con l’offerta di WizzAir
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Le spiagge dell'Albania stanno diventando una delle mete più amate per l'estate

L’estate sta per arrivare e, con i prezzi dei viaggi in salita, trovare una meta per un weekend in città o sulla costa che sia economico e divertente sembra un’impresa difficile, ma non impossibile. Ci sono delle destinazioni nel panorama europeo dove potersi concedere una breve fuga senza dover spendere una fortuna, raggiungibili anche con voli low cost.

Grazie alla nuova promozione flash di WizzAir, attiva fino alla mezzanotte del 18 maggio 2026, potrete acquistare uno dei 1.000.000 posti disponibili a meno di 22 euro per partire nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 31 ottobre 2026.

Queste le mete che vi consigliamo di raggiungere!

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