Kate Middleton arriva a Reggio Emilia e scopre la Sala del Tricolore

La principessa Kate arriva in Italia e visita Reggio Emilia partendo dalla Sala del Tricolore, il luogo dove è nata la bandiera italiana

Foto di Angelica Losi

Angelica Losi

Content writer & Travel Expert

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

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Kate Middleton arriva a Reggio Emilia e scopre la Sala del Tricolore
Getty Images/IPA Agency
La principessa Kate in visita a Reggio Emilia

C’era bisogno di una principessa per far accendere un riflettore su Reggio Emilia. La visita ufficiale di Catherine, Principessa del Galles, nella città emiliana il 13 maggio è la prima uscita istituzionale all’estero da quando ha reso pubblica la diagnosi della sua malattia. Una scelta che non è casuale, e che per la città italiana vale più di qualsiasi campagna turistica. La prima tappa? La Sala del Tricolore, una meraviglia da scoprire.

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