Giornate Nazionali dei Castelli 2026, 24 meraviglie aprono per un’occasione speciale

Sabato 16 e domenica 17 maggio aprono le porte 24 siti per le Giornate Nazionali dei Castelli: ecco i più belli da visitare gratuitamente

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Angelica Losi

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Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

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Giornate Nazionali dei Castelli 2026, 24 meraviglie aprono per un’occasione speciale
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Se questo fine settimana non avete ancora programmi, eccone uno che vale davvero: sabato 16 e domenica 17 maggio torna la XXVII edizione delle Giornate Nazionali dei Castelli, promossa dall’Istituto Italiano dei Castelli con il patrocinio del ministero della Cultura: 24 siti in 19 regioni, molti dei quali normalmente chiusi al pubblico, aprono le porte con un programma che va dalle conferenze accademiche alle cene con delitto, passando per falconerie e visite a lume di candela.

L’iniziativa ha lo scopo, come ogni anno, di sensibilizzare su un patrimonio che spesso non finisce nei circuiti turistici ordinari: torri, rocche, manieri che raccontano secoli di storia politica, militare e artistica del Paese. Molte visite sono gratuite, alcune a pagamento. Vediamo nel dettaglio cosa c’è da sapere.

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