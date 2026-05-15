Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock Voli per l'estate 2026 con prezzi al ribasso

Per mesi i grandi vettori low cost hanno ripetuto lo stesso messaggio: prenotare subito, perché i prezzi dei voli estivi sarebbero aumentati ancora, a causa dell’incertezza legata alla chiusura dello Stretto di Hormuz. Eppure, mentre la crisi del cherosene continua a preoccupare il settore aereo europeo, sta succedendo qualcosa di inatteso: le tariffe stanno scendendo, in alcuni casi addirittura in modo clamoroso.

Secondo un’analisi condotta dal Corriere della Sera su oltre 50 tratte nazionali e internazionali, diverse compagnie aeree hanno iniziato a tagliare sensibilmente i prezzi dei biglietti per l’estate 2026, anche in piena alta stagione. Su alcune rotte i ribassi arrivano fino al 71% rispetto ai prezzi registrati appena due mesi fa. Dietro questa inversione ci sarebbe soprattutto la paura dei viaggiatori. Le tensioni internazionali, i timori legati alla disponibilità di carburante per gli aerei e il ricordo ancora molto vivo dei disagi post-pandemia starebbero spingendo molte persone a rimandare la prenotazione delle vacanze, costringendo di fatto le compagnie aeree a correre ai ripari.

Quali voli costano meno nell’estate 2026

Le riduzioni più interessanti riguardano soprattutto le rotte europee operate dai vettori low cost come Ryanair, Wizz Air, easyJet e Vueling. Tra gli esempi più evidenti spicca la tratta Bergamo-Madrid, dove il prezzo del volo andata e ritorno è passato da 244 euro a soli 72 euro, con un crollo vicino al 71%. Forte ribasso anche per Roma Fiumicino-Lisbona, scesa da 221 euro a 81 euro, con una riduzione del 63%.

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Più contenuti, ma comunque significativi, i tagli sulle principali tratte italiane. La rotta Aeroporto di Roma Fiumicino-Catania passa da 90 a 54 euro, mentre Torino-Palermo registra un calo del 45%. In discesa anche Roma-Barcellona e Roma-Madrid, due delle direttrici più trafficate dell’estate. Le compagnie aeree stanno quindi cercando di stimolare le prenotazioni attraverso offerte aggressive e campagne rassicuranti. Alcuni vettori hanno persino lanciato iniziative dedicate alla cosiddetta “estate sicura”, garantendo che i voli programmati non verranno cancellati nonostante le difficoltà legate al carburante.

Perché i prezzi calano nonostante il caro carburante

Secondo gli analisti del settore, il comportamento dei viaggiatori è cambiato: sempre più persone aspettano l’ultimo momento prima di acquistare, riducendo la classica finestra di prenotazione anticipata su cui le compagnie hanno costruito per anni le loro strategie tariffarie e costringendole a ricorrere ad altre opzioni, come il ribasso dei prezzi. Il paradosso è che tutto questo accade mentre il costo del jet fuel continua ad aumentare. Per le compagnie aeree significa margini più bassi e una situazione molto delicata: da un lato le spese operative crescono, dall’altro i passeggeri esitano a prenotare per paura di possibili cancellazioni o instabilità internazionali.

Secondo Andrew Lobbenberg, analista di Barclays specializzato nel settore dell’aviazione, molti viaggiatori europei sarebbero oggi “paralizzati dall’incertezza”. Una situazione che starebbe spingendo i vettori ad abbassare rapidamente i prezzi pur di riempire gli aerei. Per chi sogna una vacanza estiva, però, questo momento potrebbe trasformarsi in un’opportunità interessante. Monitorando le tariffe con attenzione e mantenendo una certa flessibilità sulle date, è possibile trovare voli per alcune delle principali destinazioni europee a prezzi molto più bassi rispetto alle previsioni di inizio anno.