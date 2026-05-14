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iStock Visitare le Tre Cime di Lavaredo a numero chiuso

Le Tre Cime di Lavaredo si risvegliano e si preparano alla stagione estiva; dal 23 maggio potete tornare lassù ma questa volta con qualche regola in più da rispettare. Dopo il rimedio dello scorso anno con ingressi a numero chiuso e prenotazione obbligatoria anche per l’estate 2026 ci si prepara allo stesso modo con tariffe confermate.

Tre Cime di Lavaredo, riapre la strada

Dal 23 maggio 2026 la strada per le Tre Cime di Lavaredo torna ufficialmente percorribile, e con lei il parcheggio in quota. Auronzo.info ha già aperto le prenotazioni per il primo blocco (fino a fine giugno) e se avete in programma un’escursione nel periodo, meglio muoversi prima che i posti finiscano.

Il sistema di accesso su prenotazione obbligatoria non è una novità assoluta: è in vigore dallo scorso anno, e ha cambiato parecchio le cose. Nel 2025 sono saliti in quota quasi 110.000 veicoli, distribuiti su 160 giorni di apertura fino ai primissimi di novembre, quando quassù la stagione dura ancora, e dura bene.

La media giornaliera si è assestata sui 687 passaggi, con picchi vicini agli 800 nei weekend di punta. Code? Quasi zero. 5 minuti di attesa al casello, 10 nei momenti peggiori.

Il Comune di Auronzo ha incassato dalla gestione della strada circa 4,4 milioni di euro. Cifra che racconta quanto questo angolo di Dolomiti pesi sull’intera area.

E con il successo delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina appena concluse, le aspettative per l’estate 2026 sono tutt’altro che timide. Le prime prenotazioni arrivate in queste settimane vengono soprattutto dall’estero, non solo dall’Europa, anche dal Nord degli Stati Uniti, e l’assessore al turismo Roberto Pais Bianco lo legge come un segnale incoraggiante.

Sul fronte logistico, l’amministrazione sta lavorando per migliorare i collegamenti da valle: in trattativa con Dolomitibus per aumentare le corse da Auronzo, con fermate aggiuntive in città per intercettare i turisti direttamente dagli alberghi. L’idea è ridurre il traffico privato già prima del casello, non solo gestirlo una volta che è lì.

A Misurina, intanto, vengono installate barriere, principalmente in legno, per bloccare i parcheggi selvaggi che l’anno scorso continuavano a spuntare a distanza anche di un chilometro dal lago, occupando ciclabili e prati.

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Come prenotare: info e prezzi

I prezzi restano quelli del 2025, una buona notizia che mostra come l’idea sia di tutelare il territorio e non speculare.

Ecco le tariffe nel dettaglio: un’autovettura paga 40 euro, una moto 26. Se siete residenti nel Comune di Auronzo scende a 5 euro. Per le guide alpine, gli accompagnatori di media montagna e le guide ambientali esiste un abbonamento stagionale a 150 euro che copre l’intera stagione. I camper pagano 60 euro, i bus fino a 30 posti 80, quelli più grandi il doppio.

Le prenotazioni si fanno su auronzo.info, il sito del Comune, dove potete scegliere data, fascia oraria e tipo di veicolo. Conviene prenotare con un certo anticipo, specialmente per i weekend di luglio e agosto quando i posti disponibili si esauriscono in fretta.

La strada panoramica parte nei pressi del Lago d’Antorno e sale per circa sei chilometri fino al Rifugio Auronzo, a 2.333 metri. Là trovate il parcheggio principale e presto, si spera già dai primissimi di giugno, anche i rifugi Auronzo e Lavaredo aperti con i loro servizi di ristorazione.