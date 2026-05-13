Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock Una locomotiva storica in stazione

Il 25 maggio 1976 dalla stazione di Acqui Terme partiva l’ultimo treno con alimentazione elettrica trifase, segnando la fine di un’epoca tecnica e simbolica che aveva accompagnato intere generazioni di viaggiatori e ferrovieri. A cinquant’anni da quel giorno, la città piemontese torna al centro di una celebrazione speciale che unisce memoria, cultura e turismo ferroviario.

Sabato 23 e domenica 24 maggio 2026 prende infatti vita “Trifase 50”, la manifestazione organizzata da Fondazione FS Italiane per ricordare il mezzo secolo dalla fine della storica trazione elettrica trifase italiana. Due giornate che porteranno ad Acqui Terme appassionati di treni storici, fotografi, curiosi e viaggiatori provenienti da tutta Italia, grazie anche alla presenza di uno speciale treno storico in partenza da Milano. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Trenoclub Savona e con il coinvolgimento delle istituzioni locali, trasforma il Movicentro (l’ex magazzino merci della stazione) in uno spazio dedicato alla memoria ferroviaria italiana, tra mostre, incontri, proiezioni e testimonianze storiche.

Il ritorno della locomotiva trifase E431

Il cuore dell’evento sarà proprio il viaggio del treno storico che collegherà Milano, Alessandria e Acqui Terme con una composizione d’eccezione. Protagonista assoluta sarà infatti la locomotiva trifase E431.027 del Museo Ferroviario Piemontese, simbolo di una tecnologia che ha segnato la storia delle ferrovie italiane del Novecento. L’atmosfera promette di essere particolarmente suggestiva per gli appassionati di archeologia industriale e turismo lento. Le storiche carrozze UIC-X, le vetture 45.000 e le celebri Centoporte permetteranno di rivivere il fascino dei viaggi ferroviari d’altri tempi, in un itinerario che attraversa il Piemonte seguendo una linea profondamente legata alla memoria del sistema trifase.

“Trifase 50” racconta anche il rapporto emotivo tra territori e ferrovie, soprattutto in una località come Acqui Terme, diventata simbolicamente il luogo in cui l’Italia ferroviaria entrò definitivamente nella modernità. Alle 9.48 del 25 maggio 1976 la corrente trifase veniva infatti disattivata per sempre. Poche ore dopo partiva dalla città piemontese il convoglio trainato dalla E656.026 che sanciva il passaggio definitivo all’alimentazione a corrente continua a 3.000 Volt sulla rete FS.

Durante il weekend celebrativo sarà possibile partecipare a incontri culturali, conferenze e momenti commemorativi con ospiti istituzionali, rappresentanti del mondo ferroviario e protagonisti storici del settore. Prevista anche la presentazione del libro “A 50 anni dal Trifase”, oltre a una mostra fotografica dedicata all’evoluzione della trazione elettrica italiana.

La manifestazione “Trifase 50” si svolge sabato 23 e domenica 24 maggio 2026 presso il Movicentro di Acqui Terme, nell’area dell’ex magazzino merci ferroviario. Sabato 23 maggio il treno storico partirà alle ore 7.50 da Milano in direzione Alessandria e Acqui Terme, con arrivo previsto alle 11.20 al binario 1 della stazione. La giornata proseguirà con la svelatura della targa commemorativa, incontri istituzionali, proiezioni dedicate alla storia della trazione trifase e un convegno tecnico-culturale nel pomeriggio. Il convoglio storico ripartirà poi alle ore 17.00 verso Alessandria e Milano.

Domenica 24 maggio è invece previsto l’arrivo del treno storico da Alessandria alle ore 11.20, seguito da un intervento divulgativo tecnico a cura del CIFI e da ulteriori momenti dedicati alla storia ferroviaria italiana. La partenza del convoglio da Acqui Terme è fissata alle 17.00. Per entrambe le giornate, dalle ore 10 alle 18, il pubblico potrà visitare la mostra fotografica sulla storia della trazione trifase, le esposizioni di modellismo ferroviario in scala HO e O, i diorami storici e gli spazi di Duegi Editrice dedicati a libri e riviste specializzate sul mondo ferroviario italiano e internazionale. Sabato 23 maggio infine sarà inoltre attivo un banco per l’annullo filatelico commemorativo dedicato alla locomotiva E431.