Mentre non si parla altro che di tagli voli e prezzi alle stelle c’è chi prova a mantenere i costi contenuti: Ryanair lancia una nuova offerta per farci godere l’estate, si parte verso tantissimi paradisi da sogno vista mare con biglietti da 19,99 euro … ma noi siamo riusciti a trovare persino date ancora più convenienti con prezzi sotto i 15 euro. La promo è valida dal 13 al 14 maggio con partenze dal 14 maggio al 30 giugno , weekend inclusi. Ecco 3 destinazioni top che conquistano tutti.

Iscriviti e avrai accesso completo a tutti i nostri contenuti.

Da Milano a Corfù

Chi l'ha vista almeno una volta la capisce subito, chi non c'è ancora stato tende a sottovalutarla. Da Orio al Serio si parte con tariffe da 15 euro, e dall'altra parte c'è un'isola che mescola influenze veneziane, greche e inglesi in un modo che non si trova altrove nell'Egeo.

Le spiagge del nord di Corfù come Paleokastritsa con le sue acque verde smeraldo e Canal d'Amour vicino a Sidari sono tra le più fotografate della Grecia. Ma la meta è da batticuore anche quando ci si allontana dalle spiagge: la Città Vecchia ha una bellezza tranquilla che si lascia girare a piedi, i vicoli del Campiello sembrano usciti da un'altra epoca. E che dire delle taverne nascoste dove la cucina locale non ha ancora ceduto al turismo?

iStock

Da Roma a Preveza

Dalla Capitale si vola verso Preveza, nel nordovest della Grecia, con tariffe che partono intorno ai 22 euro. Siamo lontani dalle inflazionatissime Santorini e Mykonos che stanno anche combattendo con l’overtourism.

La regione dell'Epiro è fatta di mare pulitissimo, borghi che non hanno ancora fatto pace con il turismo di massa e una luce estiva che arriva dritta. Le spiagge di Sivota, la laguna di Lefkada raggiungibile in pochi chilometri, le rovine di Nicopoli dove Augusto celebrò la vittoria su Antonio e Cleopatra. Ci sono posti dove si mangia pesce appena pescato a prezzi onesti, bar sul porto dove la sera si allunga da sola.

Da Napoli a Pafos

Pafos è stata inserita tra i patrimoni mondiali UNESCO e grazie all’offerta Ryanair la si può raggiungere con voli che partono da 15 euro da Napoli.

Cipro in estate è caratterizzata da un caldo secco, mare che vira dal turchese al blu cobalto, e una stratificazione storica che non smette di sorprendere. La spiaggia di Petra tou Romiou. dove secondo la leggenda nacque Afrodite, è uno di quei posti che sembrano irreali di mattina presto. Poi ci sono i mosaici romani di Kato Pafos, il castello veneziano, i villaggi dell'entroterra dove il tempo scorre in modo diverso. È un'isola che funziona bene sia per chi vuole staccare completamente, sia per chi ha voglia di esplorare. E da Napoli a quei prezzi, l'unica domanda sensata è quando partire.

iStock

Attenzione: l’offerta di Ryanair si conclude il 14 maggio e dopo i prezzi torneranno quelli di sempre; chi vuole organizzare le vacanze estive o una fuga last minute ne può approfittare con tantissimi posti e destinazioni a partire da 19,99 euro… anche nei fine settimana.