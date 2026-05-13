Missione mare a prezzi stracciati, l’offerta Ryanair per un assaggio anticipato d’estate

La nuova offerta Ryanair conquista chi ha voglia di mare: fino al 14 maggio si parte a prezzi stracciati per incantevoli mete da sogno

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Angelica Losi

Content writer & Travel Expert

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

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Missione mare a prezzi stracciati, l’offerta Ryanair per un assaggio anticipato d’estate
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La spiaggia con roccia di Afrodite a Pafos

Mentre non si parla altro che di tagli voli e prezzi alle stelle c’è chi prova a mantenere i costi contenuti: Ryanair lancia una nuova offerta per farci godere l’estate, si parte verso tantissimi paradisi da sogno vista mare con biglietti da 19,99 euro… ma noi siamo riusciti a trovare persino date ancora più convenienti con prezzi sotto i 15 euro. La promo è valida dal 13 al 14 maggio con partenze dal 14 maggio al 30 giugno, weekend inclusi. Ecco 3 destinazioni top che conquistano tutti.

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