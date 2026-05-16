Content Writer specializzata nel Travel. Per lei il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se, scrivendo, riesce ad emozionare, ha raggiunto il suo obiettivo.

iStock Panorama mozzafiato di Porto Ercole, all'Argentario

Il ponte del 2 giugno è quel momento dell’anno in cui la primavera sembra ormai pronta a lasciare spazio all’estate e cresce la voglia di uscire dalla routine per regalarsi qualche giorno insieme alla famiglia senza affrontare la folla dell’alta stagione.

Ecco, allora, alcune delle mete più belle per vivere un weekend lungo con i bambini tra esperienze all’aria aperta e tanto divertimento.

Val Grande, il paradiso delle famiglie

Nel Verbano-Cusio-Ossola esiste uno dei territori più incontaminati d’Italia: il Parco Nazionale della Val Grande, una vasta area wilderness dove la natura domina ancora incontrastata.

È una meta ideale per le famiglie che desiderano vivere il ponte del 2 giugno tra boschi, torrenti e passeggiate lontane dal turismo di massa. Anche con i bambini è possibile affrontare percorsi semplici e molto suggestivi, come quello verso l’Alpe Ompio o il sentiero dei Curt di Scareno.

Tra gli itinerari più interessanti c’è anche il percorso “Storie di Pietra”, vicino a Malesco, che permette di camminare tra antichi nuclei rurali e paesaggi montani dal fascino indiscusso: l’anello dell’Alpe Ompio, con partenza da Ruspola, conduce invece fino al Rifugio Fantoli al cospetto di splendidi scorci panoramici.

Il Parco propone inoltre attività didattiche dedicate ai più piccoli, come “Caccia alla Roccia”, pensata per trasformare i bambini in piccoli detective della terra, oppure le esperienze di educazione ambientale “Acquamondo”, dedicate alla scoperta dei torrenti e degli ecosistemi della bassa Val Grande.

Colli Euganei, tra castelli e parchi avventura

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I Colli Euganei sono una di quelle destinazioni che sorprendono soprattutto le famiglie, perché riescono a unire natura, piccoli borghi, esperienze all’aria aperta e attività pensate anche per i bambini in un paesaggio dolce e rilassante.

Una delle esperienze più amate è il Sentiero delle Facce di Teolo, un percorso immerso nel bosco dove le rocce sembrano prendere vita grazie a misteriose sculture scolpite nella pietra, mentre altrettanto affascinante è il Giardino Monumentale di Valsanzibio, uno dei più belli d’Italia, tra giochi d’acqua, labirinti verdi e statue scenografiche.

Se cercate un po’ più di adrenalina, il Parco Avventura Le Fiorine offre percorsi sospesi tra gli alberi e attività perfette per i bambini più grandi e i ragazzi.

E che dire, poi, dei castelli che sembrano appartenere a un racconto fantasy: il Castello di San Pelagio, per esempio, ospita il Museo del Volo e un grande labirinto di siepi, e il Castello del Catajo colpisce per le dimensioni monumentali e per le visite guidate animate che spesso coinvolgono le famiglie con giochi e cacce al tesoro.

Per i piccoli appassionati di dinosauri e fossili, una tappa imperdibile è il Museo Geo-Paleontologico di Cava Bomba, a Cinto Euganeo, dove minerali, reperti e ricostruzioni permettono di avvicinarsi al mondo della paleontologia in modo coinvolgente.

Argentario, spiagge tranquille e borghi per i bambini

Sognate il mare? Il promontorio dell’Argentario vi attende con spiagge sabbiose, pinete, borghi marinari e acque calme ideali anche per i bambini piccoli.

La Spiaggia della Giannella è una delle più amate grazie alla lunga distesa di sabbia, alle acque calme e ai numerosi servizi; poco distante spicca la Feniglia, in una splendida riserva naturale.

Molto apprezzati dalle famiglie anche i Bagni di Domiziano, vicino a Porto Santo Stefano, dove scorgere le antiche rovine romane che emergono vicino al mare.

Ma l’Argentario non è soltanto spiaggia: Porto Santo Stefano e Porto Ercole regalano passeggiate sul porto, gelati vista mare e quell’atmosfera autentica dei borghi marinari toscani che rende piacevole anche semplicemente fermarsi a guardare le barche al tramonto.

Baviera, il viaggio da fiaba

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La Baviera accende la fantasia dei bambini, tra castelli fiabeschi, parchi divertimento, musei interattivi e villaggi medievali.

Il simbolo assoluto è il Castello di Neuschwanstein, il celebre castello che avrebbe ispirato anche quello della Bella Addormentata Disney: arroccato tra montagne e foreste vicino a Füssen, appare davvero come un luogo irreale, soprattutto agli occhi dei più piccoli. Poco distante, ecco il Castello di Hohenschwangau, altra residenza storica immersa in un paesaggio da cartolina.

Una tappa obbligata è poi il Legoland Deutschland a Günzburg, enorme parco tematico dedicato al mondo LEGO con giochi, montagne russe e aree interattive per tutte le età.

Anche Monaco di Baviera offre moltissime attività family friendly: il Deutsches Museum coinvolge con esperienze dedicate alla scienza e alla tecnologia, il Museo BMW conquista gli appassionati di motori, e l’English Garden regala spazi verdi perfetti per passeggiare o fermarsi a fare picnic.

Non mancano poi le esperienze a contatto con la natura, dal Parco Nazionale della Foresta Bavarese fino allo Zoo Hellabrunn di Monaco, considerato uno dei più belli d’Europa, e per completare l’atmosfera da favola, meritano una visita anche borghi medievali come Rothenburg ob der Tauber.

Occitania, tra Medioevo e grotte spettacolari

Per i bambini, una delle attrazioni più entusiasmanti dell’Occitania è sicuramente la Cité de l’Espace di Tolosa, grande parco dedicato allo spazio dove si possono vivere simulazioni, osservare razzi e scoprire il mondo dell’esplorazione spaziale in modo interattivo.

Molto affascinante è anche il Pont du Gard, straordinario acquedotto romano, mentre per un viaggio ancora più indietro nel tempo potete visitare il Parco della Preistoria di Tarascon-sur-Ariège o il Village Gaulois di Rieux-Volvestre.

Tra le esperienze più memorabili da vivere in famiglia va menzionata la visita del Gouffre de Padirac, incredibile grotta sotterranea visitabile anche in barca.