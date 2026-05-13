Hospitalfield è il Giardino dell’anno: è la prima volta che il titolo italiano vola in Scozia

Un premio italiano fa il giro del mondo: è la prima volta che il riconoscimento Carlo Scarpa arriva in Scozia e lo fa per Hospitalfield

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Angelica Losi

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Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

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Hospitalfield è il Giardino dell’anno: è la prima volta che il titolo italiano vola in Scozia
Ufficio Stampa
Hospitalfield è il Giardino dell'anno premiato nel 2026

Per Hospitalfield, residenza d’artista arroccata ad Arbroath, nell’Angus scozzese, il 34° International Carlo Scarpa Prize for Gardens 2026 è una data da ricordare. Il riconoscimento italiano per la prima volta raggiunge la Scozia.

Il premio è assegnato dal Comitato Scientifico della Fondazione Benetton, con sede a Treviso, e ogni anno sceglie un luogo che si distingua per quello che la commissione chiama, con una formula bella e precisa, una ricchezza di “natura, memoria e invenzione”. Negli anni scorsi è andato in Egitto, in Finlandia, in Siria, in Bosnia-Erzegovina, in Kazakistan.

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