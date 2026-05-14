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Ufficio Stampa Il centro storico di Noto si trasforma con i colori dell'Infiorata

Nel cuore barocco siciliano sboccia la primavera con l’evento più scenografico e spettacolare dell’anno: l’Infiorata di Noto. Il centro storico del borgo, di una bellezza quasi cinematografica, si trasforma ancora una volta in un tappeto effimero di petali, colori e suggestioni nel corso del weekend che va dal 15 al 19 maggio 2026.

Arrivata alla 47° edizione, questa coreografia collettiva, dove ogni petalo trova il suo posto con precisione quasi maniacale, quest’anno omaggerà i linguaggi e le avanguardie che hanno segnato il Novecento in un dialogo continuo tra arte, cultura e identità. Dalla musica al cinema, fino al fumetto e alla moda, la tradizione barocca incontra la creatività dell’arte contemporanea in un’esplosione di colori.

Non a caso, il manifesto ufficiale dell’evento ha come protagonista Freddie Mercury con un fiore al posto del microfono, simbolo dell’incontro tra arte floreale e cultura pop.

La 47° edizione dell’Infiorata di Noto

Il rito dell’Infiorata affonda le sue radici nel 1980, quando la maestosa architettura barocca fatta di monasteri, piazze e fontane divenne per la prima volta lo scenario di un omaggio floreale alla primavera. Da oltre quarant’anni, durante la terza settimana di maggio, il rigore della pietra si scioglie nella morbidezza dei petali, trasformando il tessuto urbano in una pinacoteca a cielo aperto.

Quest’anno, l’Infiorata di Via Nicolaci si trasforma in un caleidoscopio dove il Settecento siciliano incontra l’energia vibrante della cultura pop. Lungo la scenografica salita che caratterizza il cuore di Noto, il rigore del barocco viene travolto da un’esplosione cromatica senza precedenti: i maestri infioratori tessono un tappeto di oltre 700 metri quadrati, dove i petali sostituiscono i pennelli per celebrare le icone del Novecento.

Dalle visioni seriali di Andy Warhol ai ritmi che hanno segnato la storia della musica, passando per l’estetica dei fumetti e del cinema, l’immaginario contemporaneo si deposita con grazia tra i balconi scolpiti e le architetture in pietra calcarea. È un dialogo audace tra mondi distanti: la staticità monumentale del “giardino di pietra” diventa il palcoscenico per una narrazione collettiva effimera e profumata.

Il programma 2026

Il programma ufficiale dell’Infiorata 2026 comincia il 15 maggio alle 15:00 con l’inaugurazione dove, tra Porta Reale, Piazza Municipio e Via Nicolaci ci sarà l’esibizione dei Musici e degli Sbandieratori di Noto. La sera, invece, si terrà il concerto in Piazza Municipio a cura di Francesca Franchini Band.

Nelle giornate successive è possibile ammirare le opere realizzate dai maestri infioratori, mentre domenica 17 maggio ci saranno alcuni degli eventi più attesi. Dalle 15:00 partirà il corteo barocco, durante il quale sfileranno gli abiti d’epoca del Settecento, mentre alle 21:00 ci sarà il concerto con le suite sinfoniche Pop Symphony Icons.

Tra le novità di quest’anno compaiono anche delle opere d’arte a cielo aperto che contribuiscono a trasformare la città di Noto in un laboratorio permanente di arte contemporanea e identità culturale. In linea con il tema dell’Infiorata, sulla scalinata in Via Fratelli Bandiera è stata realizzata l’opera “Pop Saves the World” firmata dall’artista Carlo Coniglio, mentre in Via Mariannina Coffa è stata realizzata, da Emilio Ruggeri, un’opera ispirata all’artista pop Roy Lichtenstein.