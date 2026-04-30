Isola Bisentina, Gola dell’Aare, Alonissos e Kimolos: i luoghi che hanno fatto sognare questo mese

Dalle isole più insolite e tranquille, passando per le spiagge più belle del mondo, ecco i luoghi che hanno conquistato i lettori di SiViaggia ad aprile

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Francesca Pasini

Content writer & Travel Expert

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

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Isola Bisentina, Gola dell’Aare, Alonissos e Kimolos: i luoghi che hanno fatto sognare questo mese
Getty Images
La Chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo sull'Isola Bisentina

Quello che si chiude è stato un mese segnato dai festeggiamenti di Pasqua e dal ponte del 25 aprile, tra primi weekend di sole e borghi che tornano a vivere con eventi e atmosfere di primavera in tutto il Belpaese. E proprio come i fiori, anche i viaggi ad aprile hanno ripreso a sbocciare.

Abbiamo raccolto le mete che più hanno fatto sognare i nostri lettori nell’ultimo mese: isole che sembrano centri simbolici del mondo, gole alpine in cui la montagna si apre come una ferita di roccia e luoghi remoti (o sorprendentemente vicini) dove il tempo rallenta e ogni confine sembra dissolversi. Un invito a partire, per una gita fuori porta o per la prima fuga verso l’estate, guidati dal desiderio di scoprire destinazioni insolite, autentiche e capaci di sembrare lontanissime dalla realtà, pur restando a un passo da noi.

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