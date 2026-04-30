Abbiamo raccolto le mete che più hanno fatto sognare i nostri lettori nell’ultimo mese: isole che sembrano centri simbolici del mondo, gole alpine in cui la montagna si apre come una ferita di roccia e luoghi remoti (o sorprendentemente vicini) dove il tempo rallenta e ogni confine sembra dissolversi. Un invito a partire, per una gita fuori porta o per la prima fuga verso l’estate, guidati dal desiderio di scoprire destinazioni insolite, autentiche e capaci di sembrare lontanissime dalla realtà, pur restando a un passo da noi.

Quello che si chiude è stato un mese segnato dai festeggiamenti di Pasqua e dal ponte del 25 aprile, tra primi weekend di sole e borghi che tornano a vivere con eventi e atmosfere di primavera in tutto il Belpaese. E proprio come i fiori, anche i viaggi ad aprile hanno ripreso a sbocciare.

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Isola Bisentina, il segreto meglio custodito del Lago di Bolsena

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Un luogo italiano meraviglioso che era il centro del mondo: l'Isola Bisentina è bellissima e piena di misteri, una terra sacra dalla forma triangolare che affiora dalle acque rivelando giardini rinascimentali, antichi templi cristiani e una quiete profonda che non sembra reale.

Sorge al centro del Lago di Bolsena, il bacino vulcanico più grande d'Europa, e nonostante sia molto piccola, restituisce una "sensazione di densità rara, quasi eccessiva per uno spazio così raccolto". È proprio la sua origine a renderla così magnetica: qui un antico sistema vulcanico, spento da centinaia di migliaia di anni, ha dato forma a una caldera poi colmata dalle acque, creando un paesaggio rimasto sorprendentemente intatto.

Non è solo una questione di natura, però. Chi approda sull’isola percepisce qualcosa di più difficile da definire, una sorta di energia centrale che nei secoli ha attratto civiltà, pellegrini e studiosi. Gli Etruschi la consideravano un omphalos, un punto simbolico del mondo. E ancora oggi, tra lecci, ulivi e vegetazione secolare, si aprono scorci improvvisi, piccole baie e tratti rocciosi che scendono verso l’acqua limpida, rafforzando quella sensazione di trovarsi in un luogo sospeso, dove storia e paesaggio sembrano fondersi in modo quasi irreale. Ne abbiamo parlato questo mese e i nostri lettori l'hanno amata profondamente!

Qui il nostro articolo: Isola Bisentina, il segreto del Lago di Bolsena tra architetture rinascimentali e racconti che sfiorano il mito

La Gola dell’Aare, tra le acque glaciali delle Alpi bernesi

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Nel cuore dell’Oberland Bernese, tra Meiringen e Innertkirchen, si nasconde uno dei paesaggi più sorprendenti delle Alpi: la Gola dell’Aare, una fenditura spettacolare scavata dal tempo in cui la montagna sembra letteralmente spaccarsi in due.

Qui l’aria cambia, si fa umida, quasi “metallica”, come se arrivasse direttamente dalle viscere della terra. Il fiume scorre sotto i piedi alternando quiete e furia, stringendosi fino a pochi metri e riflettendo sfumature che vanno dal grigio lattiginoso al turchese glaciale. Intorno, pareti verticali alte fino a 200 metri si chiudono sempre di più, fino a sfiorarsi: in alcuni punti basta allungare le braccia per toccarle entrambe.

Tra queste gole aleggia da secoli il mito del Tatzelwurm, creatura leggendaria metà serpente e metà drago, che secondo i racconti popolari abitava proprio qui, rendendo questo passaggio tanto affascinante quanto temuto. Oggi non resta che lo stupore di una meraviglia naturale di questa portata: un corridoio naturale unico, dove persino un treno riesce a farsi strada.

Qui il nostro articolo: Una straordinaria avventura nella Gola dell’Aare, tra rocce antiche e acque glaciali delle Alpi bernesi

Le isole greche di Alonissos e Kimolos, lontane dalla folla

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Sempre più persone cercano quella Grecia che sfugge alle rotte più battute e che si lascia scoprire solo da chi è disposto a rallentare davvero: la troverete in due isole diverse ma complementari, unite da un filo invisibile fatto di silenzi, acqua turchese e la magia di sentirsi letteralmente fuori dal mondo: sono Alonissos, immersa tra pinete, villaggi essenziali e un mare protetto che custodisce una delle biodiversità più preziose del Mediterraneo, e Kimolos, piccolo rifugio sospeso tra calette segrete e giornate scandite da ritmi lenti. Sono tutte da scoprire.

Qui i nostri articoli: Alonissos, l’isola remota delle Sporadi che vive di silenzi e vento salato, Kimolos, l’isola greca lontana dalla folla che ancora (forse) non conosci

Le Isole Lavezzi, Seychelles del Mediterraneo

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Ci sono luoghi che sembrano appartenere a un altro emisfero, e invece sono sorprendentemente vicini all'Italia: le Isole Lavezzi, sospese tra la Corsica e la Sardegna, sono l'esempio più emblematico. Qui, il Mediterraneo cambia registro e diventa quasi irreale, tra acque trasparenti e blocchi di granito levigati dal vento che sembrano sculture primitive. Nessun porto, nessun rumore, solo natura allo stato puro dentro la Riserva naturale delle Bocche di Bonifacio: un arcipelago che impone lentezza, essenzialità e un contatto diretto con il paesaggio. Più che una destinazione, è un’esperienza che riscrive l’idea stessa di vacanza al mare.

Qui il nostro articolo: Le Isole Lavezzi in Corsica, tra acqua irreale e granito scolpito, sono le Seychelles del Mediterraneo

Le mete di maggio al mare che vi hanno fatto sognare

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Maggio è quel mese dell'anno in cui il mare torna protagonista senza ancora essere affollato, e queste destinazioni (che avete amato) lo dimostrano alla perfezione: dalle atmosfere vulcaniche di Lanzarote alle acque cristalline di Lampedusa, passando per i fondali spettacolari del Mar Rosso, veri acquari naturali a cielo aperto, abbiamo suggerito le mete ideali per il mese che accompagna verso l'estate.

C’è poi la luce abbagliante di Formentera, il fascino selvaggio di Creta e l’energia africana di Capo Verde, fino alla versatilità della Costa del Sol. Mete diverse, ma con uno stesso filo conduttore: di giorno il sole crea calde atmosfere, i paesaggi sono da cartolina e si assapora quella sensazione piacevole di avere l’estate tutta per sé.

Qui il nostro articolo: Le mete più belle dove andare al mare a maggio: la vacanza perfetta che sa d’estate comincia da qui

Le 50 spiagge più belle del mondo (con due perle italiane)

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Una nuova classifica globale ha incoronato le 50 spiagge più belle del mondo e l'Italia ne conta orgogliosamente due: Cala dei Gabbiani e La Pelosa, entrambe in Sardegna rientrano nella lista delle World's 50 Best Beaches 2026. La prima è più selvaggia e nascosta lungo la Costa di Baunei, la seconda è celebre per le sue acque turchesi e poco profonde.

Ma la spiaggia più bella del globo, che ha conquistato il cuore dei viaggiatori più esperti, è Entalula Beach, nelle Filippine: un paradiso isolato raggiungibile solo via mare dove sabbia bianca e scogliere calcaree imponenti e a picco disegnano uno scenario quasi irreale.

Qui il nostro articolo: Svelate le 50 spiagge più belle del mondo nel 2026: due paradisi italiani sono in classifica.