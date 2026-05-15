Abbiamo selezionato gli appuntamenti più interessanti tra vini, specialità tipiche regionali e proposte per tutti

Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

Ufficio stampa La Mostra del Torchiato e dei vini dei Colli di Conegliano

Un weekend, quello del 16 e 17 maggio 2026, che si prospetta non bellissimo causa meteo. Il maltempo non ferma, comunque, la voglia di andare in cerca di sagre, eventi, manifestazioni e kermesse, anche al chiuso, nel caso, che si svolgono in molte località turistiche d’Italia, ma anche in diversi Capoluoghi di provincia.

Abbiamo selezionato gli appuntamenti più interessanti tra vini, specialità tipiche regionali e proposte per tutti, anche gluten free. Ecco dove andare questo fine settimana.

Mostra del Torchiato a Osigo di Fregona (TV)

Prosegue anche questo weekend e fino al 24 maggio, la 50^ Mostra del Torchiato e dei vini dei Colli di Conegliano docg, nell’ambito della Primavera del Prosecco, un lungo evento che si svolge nei fine settimana e che prevede tantissimi appuntamenti tra cui degustazioni, visite guidate, escursioni a piedi e in mountain bike, eventi culturali e show cooking. Per celebrare questo primo mezzo secolo della mostra, la Pro Loco ha deciso di personalizzare le etichette di una serie limitata di bottiglie di Torchiato di Fregona docg grazie alla collaborazione con l’artista-pittore Paolo Loschi, che esporrà le proprie opere all’interno di una mostra.

Aperitivo Festival a Milano

Torna per la sua quarta edizione a Milano, città dell’aperitivo per eccellenza, Aperitivo Festival che apre il 15 e dura fino al 17 maggio 2026. Quest’anno l’evento cambia casa e si tiene nel Milano Certosa District, simbolo di una città in trasformazione. Per tre giorni, dalle 17.30 alle 22.30, il distretto – situato nella zona Nord-Ovest di Milano – si trasformerà in un hub diffuso dedicato all’aperitivo, tra spazi, degustazioni e intrattenimento. Un percorso immersivo che prende vita attraverso oltre 20 esperienze di degustazione e 15 postazioni dedicate agli abbinamenti food & beverage distribuite tra alcune delle location più iconiche del quartiere.

@Loris Scalzo

Celiakè?! a Roma

Il 16 e 17 maggio, il più grande villaggio senza glutine sbarca a Roma. Dalla pizza ai fritti, dai primi romani al sushi, dai tacos agli arrosticini alla brace fino alla cucina d’autore, e poi birre e bevande gluten free. Due giorni tra sapori, tecniche e produzioni diverse, con il Campionato della Pasta fatta a mano, il tutto senza glutine. L’evento si svolge dalle 10:00 alle 22:30 alla Cascina di Sotto.

Festa del prosciutto veneto DOP di Montagnana (PD)

Il 14 maggio ha preso il via la 26ª edizione della Festa del prosciutto veneto DOP che dura due long weekend consecutivi, dal 14 al 17 e dal 21 al 24 maggio, dal giovedì alla domenica. Due fine settimana tra gusto, tradizione e turismo con degustazioni, eventi, spettacoli e iniziative dedicate al celebre Prosciutto Veneto DOP, un appellativo che proprio quest’annno celebra il 30° anniversario. L’evento celebra il celebre prosciutto crudo “dolce” nella cornice della città murata, offrendo degustazioni, visite ai prosciuttifici, cene tematiche e spettacoli.

Tipicità in Blu ad Ancona

Sabato 16 maggio, la alla Sailing Chef 2026 inaugurerà il programma della tredicesima edizione di Tipicità in Blu, nel porto turistico di Marina Dorica di Ancona, in calendario nella “città dorica” fino al 22 maggio. L’originale evento propone una formula ormai distintiva, con doppia sfida tra mare e cucina. Infatti, gli equipaggi dovranno confrontarsi su un doppio ambito: nella regata sportiva e, contemporaneamente, nella preparazione di una proposta gastronomica realizzata a bordo, proprio durante la veleggiata. Gli ingredienti, uguali per tutti gli equipaggi, serviranno a dar forma a ricette che avranno alla base materie prime stagionali di origine marchigiana.

Ufficio stampa

Wine&Thecity a Napoli

Dal 16 al 23 maggio 2026, a Napoli si svolge la 18ª edizione di Wine&Thecity, un evento che prevede un ricco calendario di appuntamenti diffusi dove il buon bere, il design, l’arte e la moda si incontrano in spazi inediti della città, all’insegna del gusto e della bellezza. Il primo appuntamento è atteso per sabato 16 alla spettacolare Stazione di Monte Sant’Angelo, inaugurata a settembre 2025 a opera di Anish Kapoor, mentre il 17 pomeriggio alla Fondazione Ezio De Felice e Fondazione Pietà dei Turchini per una degustazione di vini. Gli eventi proseguono per tutta la settimana con un ricco calendario tra vino e food.

Giornate del Pinot Nero a Egna e Montagna (BZ)

Dal 15 al 18 maggio 2026, l’Alto Adige celebra uno dei suoi vini migliori, il Pinot Nero, uno dei vini rossi più pregiati nella cornice unica dei paesini della Bassa Atesina, dove il vino è da sempre l’indiscusso protagonista. L’evento, infatti, avrà luogo nei due pittoreschi borghi vitivinicoli di Egna e Montagna, che sono considerati roccaforti del Pinot Nero altoatesino. Sono previste degustazioni, masterclass ma anche gite a piedi sul Sentiero del Pinot Nero e in bicicletta lungo il tracciato della Vecchia Ferrovia della Val di Fiemme.

Calendimaggio di Fivizzano (MS)

Sabato 16 e domenica 17 maggio, Calendimaggio di Fivizzano, la “piccola Firenze” della Lunigiana, ospita una due giorni di festa, sapori ed eventi dedicati a natura, floricoltura e arte del giardino. Dalle 10 alle 20, piazza Medicea e le vie del centro si animeranno con oltre 50 espositori in una mostra-mercato, con laboratori, produttori e show cooking Slow Food con le eccellenze del territorio.

Baiti en Festa in Val di Cembra (TN)

Torna sabato 16 maggio per la decima edizione Baiti en Festa, trekking enogastronomico tra baiti e case di campagna della Val di Cembra. Un’esperienza immersiva per scoprire, passo dopo passo, il meglio della produzione vinicola di questo suggestivo territorio terrazzato, autentico emblema della viticoltura eroica di montagna. A partire dalle 16.00 le partenze sono scaglionate fino alle 19.00. Il percorso si snoderà nella zona dei Serci di Giovo lungo un facile e piacevole itinerario di 4 km tra i vigneti – pensato per essere accessibile anche a passeggini, famiglie con bambini e persone con disabilità – intervallato da quattro tappe per un totale di otto degustazioni. Si comincia con le bollicine di montagna, lo spumante metodo classico Trento DOC per poi arrivare a una selezione dei rossi del territorio e concludersi con l’immancabile grappa. Quest’anno la novità è la proposta food con la “truck edition”: a ogni sosta sarà possibile lasciarsi coccolare da una delle specialità gastronomiche proposte dai food truck coinvolti, dalla pizza al tortel di patate fino agli hamburger e al gelato.

@Archivio Associazione Turistica Val di Cembra - Michael-Dall'Agnol

Festival della Malvasia a Sala Baganza (PR)

Torna per la trentesima edizione il Festival della Malvasia, in programma il 16 e 17 maggio a Sala Baganza (PR). Degustazioni guidate, masterclass e un ricco programma animeranno l’edizione 2026 all’ombra della Rocca Sanvitale, alla scoperta della Malvasia di Candia Aromatica, autentica eccellenza enologica delle valli di Parma e simbolo di un territorio che unisce storia, paesaggio e cultura del vino. Un weekend di grande festa con il gran finale con la consegna del premio Coséta d’Or, premio assegnato ogni anno alla miglior Malvasia del territorio per il quale si sfideranno diverse cantine. Torna anche quest’anno la Perlén’na d’Or, il premio dedicato alla Malvasia spumante, sempre più apprezzata da pubblico e operatori.