La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Previsti arrivi da record nelle principali città italiane

L’immagine classica delle vacanze italiane sta cambiando forma. Non più solo la grande corsa collettiva verso le spiagge nei mesi centrali di luglio e agosto, ma un mosaico di partenze che si distribuisce lungo tutto l’anno, trasformando il modo di vivere le nostre città d’arte e le località balneari.

Le ultime previsioni tracciate dall’istituto Demoskopika nel report Tourism Forecast 2026 delineano una stagione da record, capace però di spalmarci addosso un ritmo diverso, più lento e prolungato. L’Italia si prepara a superare i 141 milioni di arrivi e a sfiorare i 479 milioni di pernottamenti complessivi.

La vera novità di questa svolta non risiede solo nei grandi numeri degli arrivi internazionali, ma nel ritorno dei viaggiatori nostrani, pronti a riscoprire mete come Roma, Firenze o Venezia fuori dai soliti periodi di punta.

Ritorno alle vacanze di prossimità

Dopo un biennio di forte orientamento verso le mete estere, si assiste a una vigorosa ripartenza della domanda interna. Saranno quasi 65 milioni gli italiani che decideranno di pianificare un soggiorno all’interno dei confini nazionali, generando una quota di pernottamenti superiore ai 213 milioni.

Questo ritorno alla vacanza di prossimità premia le grandi capitali culturali e i centri storici, da Milano a Napoli, andando a sommarsi a un mercato straniero ormai solidissimo, che da solo rappresenta oltre il 55% delle presenze totali guidato da 76 milioni di viaggiatori d’oltreconfine.

Muoversi e soggiornare, tuttavia, richiede quest’anno una pianificazione più attenta. L’andamento dei consumi deve infatti fare i conti con le fluttuazioni dei costi energetici non regolamentati, saliti in modo significativo soprattutto sul fronte dei carburanti e dei trasporti, per non parlare del rischio di cancellazione del proprio volo.

Una realtà che, se da un lato impone una gestione oculata del budget di viaggio, dall’altro spinge a riformulare le proprie strategie, magari preferendo itinerari regionali o tappe in città d’arte più vicine come Bologna, Torino o Verona, ottimizzando così i costi di spostamento.

Lo StagioMetro e l’arte di viaggiare fuori stagione

È proprio in questa ricerca di ottimizzazione che si inserisce il fenomeno più interessante del nuovo corso: l’allungamento della stagione. Attraverso lo StagioMetro, ossia l’indice sviluppato per misurare la concentrazione temporale dei flussi, emerge chiaramente come la forte polarizzazione estiva stia lasciando il passo a una distribuzione più armonica. Le presenze nei mesi tradizionali di giugno-settembre scendono al 56,9%, mentre le cosiddette “code stagionali” guadagnano uno spazio importantissimo.

I mesi primaverili (da marzo a maggio) e quelli autunnali (ottobre e novembre) raccolgono ormai quasi il 30% delle preferenze totali. Visitare città come Palermo in pieno ottobre o perdersi tra i canali di Venezia a inizio primavera non è più una scelta di ripiego, ma una precisa filosofia di scoperta. Significa beneficiare di una minore pressione sulle destinazioni, trovare un’accoglienza più distesa e godere di temperature ideali per l’esplorazione urbana.

Questa transizione verso un calendario fluido riduce il divario tra i mesi di picco e i periodi di calma, offrendo alle strutture ricettive una stabilità inedita e regalando ai visitatori un’esperienza di viaggio più sostenibile e profonda.