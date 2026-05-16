Tra viadotti spettacolari e treni storici, il Landwasser World svela un nuovo volto della Ferrovia Retica: perché andare

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Ph Rhätische Bahn AG Tutto il fascino del Landwasser World, lungo la tratta UNESCO dell’Albula

Oltre il mitico Trenino Rosso del Bernina, c’è un altro volto della Ferrovia Retica che merita di essere scoperto e che attraversa vallate alpine, viadotti sospesi tra le montagne, piccoli villaggi dei Grigioni e paesaggi Patrimonio UNESCO: è quello della linea dell’Albula, la storica tratta ferroviaria che collega St. Moritz a Coira e che, da maggio 2026, torna protagonista con la riapertura del Landwasser World, un grande progetto esperienziale dedicato alla mobilità alpina sostenibile e al turismo lento.

La linea dell’Albula è una naturale prosecuzione del viaggio sul Bernina, facilmente raggiungibile anche dall’Italia, ma ancora meno conosciuta rispetto alla celebre tratta che attraversa ghiacciai e passi alpini: è proprio qui, tra Filisur, Bergün e Davos Wiesen, che prende forma un mondo di treni storici, foreste, esperienze in fattoria, musei interattivi e terrazze panoramiche affacciate su uno dei viadotti ferroviari più spettacolari al mondo.

Landwasser World, emozioni lungo la Ferrovia Retica

A partire da maggio 2026 e per tutta la stagione estiva fino a ottobre, il Landwasser World riapre ufficialmente con un’offerta ancora più ampia di attività immersive dedicate a famiglie, appassionati di treni, escursionisti e viaggiatori curiosi.

Il cuore del progetto batte attorno al celebre Viadotto Landwasser, una delle immagini chiave della Ferrovia Retica: una struttura ardita in pietra alta 65 metri che sembra uscire dalla montagna per tuffarsi in una galleria scavata nella roccia, un’opera di ingegneria alpina straordinaria, diventata simbolo dei Grigioni e dell’intera rete ferroviaria UNESCO.

Tra le esperienze più suggestive della nuova stagione spicca la Navetta del Viadotto, che permette di attraversare il Landwasser a velocità ridotta e regala ai passeggeri una prospettiva privilegiata sul paesaggio alpino: il treno procede lentamente sopra il viadotto consentendo di osservare da vicino l’impressionante struttura sospesa nel vuoto, le vallate dei Grigioni e le fitte foreste che abbracciano la linea ferroviaria.

Il percorso conduce anche verso una nuova fermata panoramica dalla quale è possibile raggiungere una terrazza affacciata sul viadotto, pensata per fotografare uno dei punti più spettacolari della Ferrovia Retica.

Per le famiglie e i bambini, il Landwasser World propone anche il Landwasser Express, un trenino su gomma che attraversa i boschi della regione e conduce proprio sotto il celebre viadotto. L’esperienza include anche un punto ristoro e si trasforma così in una piacevole escursione da vivere senza fretta, nel silenzio delle montagne svizzere.

Ancora, pura emozione la regala anche il treno storico del 1920, che torna a viaggiare tutti i giorni lungo la tratta Filisur-Davos. Salire a bordo significa rivivere l’atmosfera romantica dei primi viaggi ferroviari alpini: le carrozze storiche, il ritmo lento del percorso e il paesaggio che scorre oltre i finestrini riportano a un’epoca in cui il treno rappresentava avventura e meraviglia.

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Esperienze tra fattorie alpine, natura e tradizioni

Uno degli aspetti più interessanti del Landwasser World riguarda poi il forte legame con il territorio e con la cultura alpina dei Grigioni.

Tra le novità della stagione ci sono anche le esperienze presso il Ranch Farsox e l’azienda agricola biologica Las Sorts, dove avvicinarsi al mondo dell’agricoltura alpina, osservare gli animali da fattoria e degustare prodotti genuini del territorio.

Per comprendere davvero il valore della Ferrovia Retica e della linea UNESCO dell’Albula-Bernina, una tappa fondamentale è invece il Museo ferroviario interattivo di Bergün, aperto tutto l’anno, che illustra la straordinaria storia delle grandi opere ferroviarie alpine, costruite oltre un secolo fa in condizioni spesso estreme e diventate oggi uno degli esempi più importanti di ingegneria ferroviaria al mondo.

Modelli, installazioni multimediali e percorsi interattivi permettono di scoprire come siano stati realizzati viadotti, gallerie e percorsi che ancora oggi attraversano montagne spettacolari con incredibile armonia.