Oltre il mitico Trenino Rosso del Bernina, c’è un altro volto della Ferrovia Retica che merita di essere scoperto e che attraversa vallate alpine, viadotti sospesi tra le montagne, piccoli villaggi dei Grigioni e paesaggi Patrimonio UNESCO: è quello della linea dell’Albula, la storica tratta ferroviaria che collega St. Moritz a Coira e che, da maggio 2026, torna protagonista con la riapertura del Landwasser World, un grande progetto esperienziale dedicato alla mobilità alpina sostenibile e al turismo lento.
La linea dell’Albula è una naturale prosecuzione del viaggio sul Bernina, facilmente raggiungibile anche dall’Italia, ma ancora meno conosciuta rispetto alla celebre tratta che attraversa ghiacciai e passi alpini: è proprio qui, tra Filisur, Bergün e Davos Wiesen, che prende forma un mondo di treni storici, foreste, esperienze in fattoria, musei interattivi e terrazze panoramiche affacciate su uno dei viadotti ferroviari più spettacolari al mondo.
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Landwasser World, emozioni lungo la Ferrovia Retica
A partire da maggio 2026 e per tutta la stagione estiva fino a ottobre, il Landwasser World riapre ufficialmente con un’offerta ancora più ampia di attività immersive dedicate a famiglie, appassionati di treni, escursionisti e viaggiatori curiosi.
Il cuore del progetto batte attorno al celebre Viadotto Landwasser, una delle immagini chiave della Ferrovia Retica: una struttura ardita in pietra alta 65 metri che sembra uscire dalla montagna per tuffarsi in una galleria scavata nella roccia, un’opera di ingegneria alpina straordinaria, diventata simbolo dei Grigioni e dell’intera rete ferroviaria UNESCO.
Tra le esperienze più suggestive della nuova stagione spicca la Navetta del Viadotto, che permette di attraversare il Landwasser a velocità ridotta e regala ai passeggeri una prospettiva privilegiata sul paesaggio alpino: il treno procede lentamente sopra il viadotto consentendo di osservare da vicino l’impressionante struttura sospesa nel vuoto, le vallate dei Grigioni e le fitte foreste che abbracciano la linea ferroviaria.
Il percorso conduce anche verso una nuova fermata panoramica dalla quale è possibile raggiungere una terrazza affacciata sul viadotto, pensata per fotografare uno dei punti più spettacolari della Ferrovia Retica.
Per le famiglie e i bambini, il Landwasser World propone anche il Landwasser Express, un trenino su gomma che attraversa i boschi della regione e conduce proprio sotto il celebre viadotto. L’esperienza include anche un punto ristoro e si trasforma così in una piacevole escursione da vivere senza fretta, nel silenzio delle montagne svizzere.
Ancora, pura emozione la regala anche il treno storico del 1920, che torna a viaggiare tutti i giorni lungo la tratta Filisur-Davos. Salire a bordo significa rivivere l’atmosfera romantica dei primi viaggi ferroviari alpini: le carrozze storiche, il ritmo lento del percorso e il paesaggio che scorre oltre i finestrini riportano a un’epoca in cui il treno rappresentava avventura e meraviglia.
Esperienze tra fattorie alpine, natura e tradizioni
Uno degli aspetti più interessanti del Landwasser World riguarda poi il forte legame con il territorio e con la cultura alpina dei Grigioni.
Tra le novità della stagione ci sono anche le esperienze presso il Ranch Farsox e l’azienda agricola biologica Las Sorts, dove avvicinarsi al mondo dell’agricoltura alpina, osservare gli animali da fattoria e degustare prodotti genuini del territorio.
Per comprendere davvero il valore della Ferrovia Retica e della linea UNESCO dell’Albula-Bernina, una tappa fondamentale è invece il Museo ferroviario interattivo di Bergün, aperto tutto l’anno, che illustra la straordinaria storia delle grandi opere ferroviarie alpine, costruite oltre un secolo fa in condizioni spesso estreme e diventate oggi uno degli esempi più importanti di ingegneria ferroviaria al mondo.
Modelli, installazioni multimediali e percorsi interattivi permettono di scoprire come siano stati realizzati viadotti, gallerie e percorsi che ancora oggi attraversano montagne spettacolari con incredibile armonia.