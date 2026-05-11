Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

123RF I Travel Trend di Google per i primi mesi del 2026

Google Italia ha scelto SiViaggia per condividere i suoi Travel Trends 2026: i dati che pubblichiamo in anteprima — relativi agli ultimi tre mesi dell’anno — sono indicativi di cosa gli utenti cerchino in fatto di viaggi e di esperienze, anche in vista delle prossime vacanze, siano esse Ponti o weekend o le ferie estive.

Le informazioni raccolte, che pubblichiamo qui in anteprima, mostrano numeri impressionanti in fatto di ricerche per alcune tipologie di viaggio, altre rivelano dati in crescita, a dimostrazione del fatto che gli italiani stanno cambiando i loro gusti e le loro esigenze, trend che gli esperti del settore dovranno monitorare per soddisfare le richieste.

I trend di viaggio che stanno spopolando

La tipologia di viaggio che sta letteralmente spopolando tra gli italiani e le cui ricerche sono schizzate alle stelle sono i viaggi a basso costo o budget travel. Secondo gli insights di Google Trends in Italia le ricerche sono aumentate dell’800% negli ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (crescono solo del 30% le ricerche di viaggi di lusso). Dato molto alto anche per le ricerche di viaggi in prima classe, con un aumento del 200% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Fa riflettere un altro trend che sta crescendo in modo esponenziale, non allo stesso modo di quelli precedenti ma che dimostra quanto una nuova esigenza di viaggio si stia facendo sempre più strada. Stiamo parlando dei viaggi pet-friendly ovvero di quelle mete o strutture ricettive adatte anche ai nostri amici a quattro zampe. Le ricerche di hotel che accettano animali domestici hanno raggiunto il massimo storico quest’anno (dato di febbraio 2026) e sono aumentate del 170% negli ultimi 90 giorni rispetto ai 90 giorni precedenti. Le ricerche di “compagnie aeree che accettano cani” sono aumentate del 580% nello stesso periodo e infatti proprio quest’anno ben due compagnie aeree hanno consentito non soltanto ai cani di piccola taglia ma anche a quelli il cui peso è superiore ai 10 kg di salire a bordo con un vero e proprio posto a sedere dedicato. Gli utenti su Google si chiedono dove andare d’estate con il cane, con quali compagnie volare e come fare l’imbarco di un cane.

Rispetto agli anni precedenti, in Italia salgono anche le ricerche di viaggi avventura che risultano essere sono aumentate del 130% negli ultimi 90 giorni. Anche l’interesse per i viaggi in auto è aumentato del 150%, mentre quello per il campeggio è quasi raddoppiato (+80%).

Anche le ricerche di viaggi in famiglia sono più che raddoppiate (+110%) negli ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti. Sono sempre più gli italiani a cercare ispirazione su mete di viaggio adatte anche ai loro figli perché ogni età ha le proprie esigenze e l’esperienza che va bene per un adolescente non è sempre la stessa che soddisfa un bimbo piccolo.

iStock

Secondo Google Italia sono salite anche le ricerche di viaggi tra amiche che risultano essere aumentate dell’80% negli ultimi 12 mesi. Anche in questo caso, oltre alle mete sicure dove andare le esigenze stesse di viaggio cambiano rispetto a viaggiare con il proprio marito, compagno o con la propria famiglia. Per esempio, sono aumentate del 230% negli ultimi 90 giorni le ricerche per i ritiri di Pilates, una pratica che sta entusiasmando sempre più persone e non soltanto in Italia, e sono cresciute del 40% negli ultimi 12 mesi le ricerche su dove andare per fare un ritiro di meditazione.

Ci sono poi sempre più persone che cercando un’idea originale – sempre tradotta in viaggio, naturalmente – per festeggiare il proprio compleanno: le ricerche di viaggi legate ai compleanni, infatti, sono aumentate del 70% negli ultimi 12 mesi rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Quale modo migliore di festeggiarlo se non in una città d’arte, in una spa o in una Capitale europea?

I trend di viaggio da tenere d’occhio

Google Italia ha registrato aumenti nelle ricerche di altre tipologie di viaggi, con numeri significativi, ma meno entusiasmanti rispetto al passato.

Interessante, per esempio, è il dato che emerge dall’analisi degli insight relativo ai city break: l’interesse da parte degli italiani per i viaggi alla scoperta di città d’arte o Capitali europee è aumentato del 50% negli ultimi 90 giorni rispetto ai 90 giorni del 2025. Tra le ricerche top su Google troviamo itinerari insoliti o molto specifici, come per esempio cosa vedere di inusuale a Roma per la prima volta o cosa vedere a Palermo o ad Amsterdam (mulini inclusi) in tre giorni.

L’interesse per il turismo del benessere è aumentato del 30% negli ultimi tre mesi perché si sa che la primavera porta con sé anche la voglia di remise en forme in vista dell’estate e di detox dall’inverno.

Stesso dato è stato registrato nelle ricerche di viaggi in solitaria e per i glamping, due keyword che subito dopo il Covid invece erano state le grandi novità, mentre sono un po’ più altre le ricerche relative al backpacking (40%).