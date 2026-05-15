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ANSA Foto Le uova di dinosauro scoperte nel Dinosaur Museum-Park di Mèze, nel sud della Francia

Durante una serie di scavi nel terreno del Musée Parc des Dinosaures, l’archeologo, ricercatore e direttore del parco-museo Alain Cabot si è imbattuto in un ritrovamento record: un agglomerato di oltre cento uova di dinosauro fossilizzate, rimaste protette dal fango e dalla roccia per circa 70-72 milioni di anni.

La notizia ha immediatamente fatto il giro del mondo, non solo per l’eccezionale quantità di reperti concentrati in un unico punto, ma anche per lo stato di conservazione quasi perfetto dei gusci, che offre agli scienziati una finestra temporale inedita sulla fine del periodo Cretaceo.

La scoperta delle uova di dinosauro

Per comprendere la portata della scoperta avvenuta a Mèze, nella splendida regione dell’Occitania, dovete pensare che normalmente gli scienziati si imbattono in piccole covate composte da quattro, cinque o al massimo dieci unità. Trovarne più di cento insieme rappresenta un unicum assoluto.

Le uova, che per dimensioni ricordano un pallone da calcio o un piccolo melone, presentano una struttura affascinante e sollevano interrogativi cruciali sulla fauna che popolava l’Europa preistorica. Secondo le prime stime di Cabot, i legittimi proprietari di questo immenso nido potrebbero essere stati i titanosauri, giganteschi dinosauri erbivori quadrupedi che potevano raggiungere una lunghezza compresa tra i 12 e i 15 metri, con un peso stimato tra le 15 e le 20 tonnellate.

Tuttavia, il paleontologo francese ha invitato la comunità scientifica alla massima prudenza: all’interno dei gusci non sono stati ancora individuati resti di embrioni fossilizzati, elemento che renderebbe l’identificazione certa al cento per cento.

La tesi dei titanosauri resta comunque la più accreditata e l’assenza di impronte embrionali non toglie nulla al valore scientifico del sito, che Cabot ha già definito un deposito straordinario, capace di impegnare e appassionare intere generazioni di futuri paleontologi.

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Un museo a cielo aperto per le generazioni future

Per quanto riguarda il destino di questo patrimonio scientifico, la decisione di Alain Cabot è stata categorica e mossa da un profondo spirito di divulgazione. Le uova non verranno rimosse in blocco, né tanto meno vendute a collezionisti privati. Al contrario, verranno parzialmente mantenute nel terreno del sito di scavo originale, diventando il cuore pulsante di un percorso espositivo all’interno del museo. L’obiettivo è lasciare che il pubblico e gli appassionati possano ammirarle nel loro contesto originario, restituendo alla collettività la meraviglia di una storia rimasta sepolta per 70 milioni di anni.

Questo incredibile ritrovamento non è un caso isolato, ma si inserisce in un contesto geologico ben più ampio. Nel corso degli ultimi anni, altre aree hanno restituito circa un migliaio di uova fossili, un fenomeno così caratteristico da spingere gli esperti a coniare il divertente gioco di parole “Eggs-en-Provence”.

Ma perché queste zone della Francia sono così ricche di reperti? La risposta affonda le radici nella geografia del tardo Cretaceo: all’epoca, quest’area geografica faceva parte di una grande isola che univa la Francia meridionale alla penisola iberica. Il clima e la conformazione del terreno la rendevano un luogo ideale per la riproduzione.