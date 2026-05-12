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iStock Turisti all'Acropoli, tra i luoghi più visitati ad Atene

La Grecia è sicuramente una delle destinazioni europee più colpite dall’overtourism, soprattutto in mete quali Santorini, Mykonos, Creta e Rodi. Qui, i residenti locali sopportano sempre meno il peso dell’affollamento dovuto alle navi da crociera, la carenza idrica, la congestione e la rapidità delle costruzioni che cambiano il paesaggio e ne compromettono la sostenibilità.

Ecco perché, con l’avvicinarsi della stagione estiva, il governo ellenico ha presentato il nuovo Quadro Territoriale Speciale per il Turismo. Si tratta di un piano strategico il cui obiettivo dichiarato dai ministri per il turismo e l’ambiente è quello di passare da una crescita quantitativa a un modello di sviluppo basato sulla qualità e sulla resilienza, proteggendo quell’identità greca che tutto il mondo ama, ma che rischia di essere soffocata dalla sua stessa popolarità.

La Grecia e la nuova geografia del turismo

Il fulcro della riforma risiede in una mappatura del territorio nazionale. Per la prima volta, la Grecia viene suddivisa in cinque categorie distinte, ciascuna con regole d’ingaggio specifiche basate sulla pressione antropica e sulle caratteristiche geografiche:

Aree ad alta pressione : zone dove vengono introdotte restrizioni severe per arginare l’overtourism.

: zone dove vengono introdotte restrizioni severe per arginare l’overtourism. Aree con potenziale di crescita : in cui sono previsti incentivi agli investimenti basati su rigorosi criteri di sostenibilità.

: in cui sono previsti incentivi agli investimenti basati su rigorosi criteri di sostenibilità. Destinazioni insulari : territori che riceveranno un’attenzione specifica per preservare le caratteristiche uniche delle isole greche.

: territori che riceveranno un’attenzione specifica per preservare le caratteristiche uniche delle isole greche. Territorio continentale : zone dedicate al potenziamento delle forme di turismo alternativo.

: zone dedicate al potenziamento delle forme di turismo alternativo. Aree a statuto speciale: ecosistemi sensibili soggetti a regimi di protezione rafforzata.

Nelle zone ad alta pressione, come le celebri Santorini o Mykonos, verranno introdotti vincoli severi per frenare l’espansione incontrollata. Al contrario, il piano prevede incentivi significativi per le aree con potenziale di crescita, dove gli investimenti saranno guidati da rigidi criteri di sostenibilità.

La strategia punta anche a valorizzare l’entroterra, promuovendo forme di turismo alternativo che possano destagionalizzare l’offerta, e a istituire zone a statuto speciale per la protezione degli ecosistemi più fragili. Questo approccio non mira a fermare lo sviluppo, ma a ridistribuire le risorse e i flussi verso destinazioni meno sature, garantendo che ogni regione possa prosperare senza perdere la propria anima.

Il nuovo piano contro l’overtourism

Il piano interviene con decisione su due fronti critici: il consumo di suolo e la capacità di carico delle isole.

Una delle misure più d’impatto riguarda la zona costiera, dove sarà imposto il divieto assoluto di costruzione nei primi 25 metri dalla battigia, fatti salvi i progetti di interesse pubblico. Questa fascia di rispetto è fondamentale per preservare l’integrità del paesaggio greco e proteggere i litorali dall’erosione e dal cemento.

Parallelamente, il governo introdurrà un tetto massimo ai posti letto turistici, calcolato in base alle dimensioni e alle risorse di ciascuna isola. Non si tratta di una chiusura, ma di un atto di responsabilità: ogni territorio ha un limite oltre il quale l’esperienza del visitatore peggiora e la vita dei residenti diventa insostenibile.

A ciò si aggiunge una rinnovata attenzione per il patrimonio culturale, con regolamenti specifici per il recupero di borghi abbandonati e la protezione dei siti archeologici.