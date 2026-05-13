Piacenza si conferma terra di passo e crocevia di bellezza, legando gli affreschi storici alla creatività di oggi attraverso mostre e itinerari guidati

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Palazzo Gotico a Piacenza

“Piacenza è terra di passo” scriveva Leonardo da Vinci nel Codice Atlantico sintetizzando perfettamente l’identità geografica e strategica della città. Piacenza, infatti, con la sua posizione centrale nella Pianura Padana, sedeva all’incrocio tra quattro regioni ponendosi come crocevia per principi, mercanti, duchi e artisti che qui hanno lasciato la propria impronta.

Un’eredità che oggi si fa nuovo punto d’incontro con il progetto Cupole & Nuvole, dove le tracce del Rinascimento dialogano apertamente con le visioni del contemporaneo. L’iniziativa offre ai visitatori la possibilità di scoprire la città da un punto di vista diverso attraverso un biglietto unico agevolato: questo permette di visitare la mostra d’arte contemporanea Oltre le nuvole presso XNL e di accedere alle storiche cupole della città dove ammirare gli incredibili affreschi del Guercino e del Pordenone.

La mostra Oltre le nuvole. Beyond the Clouds

In occasione di Oltre le nuvole. Beyond the Clouds, progetto multidisciplinare in corso fino al 5 luglio 2026, il centro XNL mette in dialogo l’arte contemporanea e il patrimonio storico di Piacenza attraverso un biglietto unico ridotto e un programma di visite guidate dedicate.

La mostra esplora il tema del cielo e delle sue trasformazioni nella dimensione visiva e simbolica attraverso lo sguardo di venti artisti contemporanei, tra cui Piero Manzoni, Mario Schifano, Laura Grisi, Leandro Erlich e Laetitia Ky.

Dai dipinti alle sculture, fino alle installazioni visive e sonore: l’arte costruisce un percorso in cui le nuvole diventano materia da attraversare, intrecciando anche suggestioni cinematografiche e teatrali.

Ufficio Stampa

I cieli dipinti del Guercino e gli affreschi del Pordenone

Il percorso, dedicato al tema del cielo, non può che salire fino ai cieli dipinti dal Guercino, a 27 metri d’altezza nella Cupola del Duomo di Piacenza. Qui, tra schiere di profeti e sibille, lo sguardo si perde in un vortice di nubi e colori caldi che sembrano sfondare l’architettura stessa.

Il viaggio prosegue poi nel loggiato della basilica di Santa Maria di Campagna, dove ci si trova a tu per tu con il genio del Pordenone: un ciclo affrescato che stupisce per la forza plastica delle figure e l’impeto di una pittura densa di movimento, capace di anticipare la teatralità del Barocco.

Come funziona il biglietto unico agevolato

Per vivere questa esperienza tra cielo e terra, è stato ideato un sistema di percorsi flessibili che trasformano la visita in un viaggio personalizzato. Il fulcro dell’offerta è il biglietto unico integrato, una soluzione che permette di esplorare la mostra d’arte contemporanea e i capolavori rinascimentali senza stress: i visitatori possono infatti decidere di frazionare l’itinerario in momenti diversi, conservando semplicemente il titolo d’ingresso.

Le opzioni spaziano dal percorso singolo che include la mostra e una cupola a scelta (con tariffe di 15 euro per Santa Maria di Campagna o 12 euro per la Cattedrale), fino alla formula completa per i veri esploratori della bellezza, che con 18 euro abbraccia l’intero circuito.

Per chi desidera un approfondimento narrativo, il calendario si arricchisce di visite guidate speciali: questi appuntamenti, che partono dalla sede espositiva per culminare tra gli affreschi del Guercino, sono programmati per i giovedì pomeriggio alle 17:00 e alcune domeniche mattina alle 10:30.