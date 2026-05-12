Quando l’estate sembrava più vicina che mai, ecco che in molte regioni italiane torna prontamente il maltempo a ricordarci che no, il momento di ombrelloni e gelati gocciolanti sulle dita non è ancora arrivato. Se con gli occhi state guardando fuori dalla finestra e vedete solo nebbia, cieli grigi, vento e pioggia, con la mente siete sicuramente da tutt’altra parte: perché, allora, non prenotare il prossimo viaggio?

In vostro soccorso arriva anche la nuova promozione di Vueling. Prenotando entro giovedì 14 maggio 2026, potrete acquistare biglietti scontati per volare nel periodo compreso tra il 1 giugno e il 30 settembre 2026. Dove andare? Abbiamo guardato i voli in offerta e queste sono le mete che vi consigliamo di raggiungere!