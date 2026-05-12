Quando l’estate sembrava più vicina che mai, ecco che in molte regioni italiane torna prontamente il maltempo a ricordarci che no, il momento di ombrelloni e gelati gocciolanti sulle dita non è ancora arrivato. Se con gli occhi state guardando fuori dalla finestra e vedete solo nebbia, cieli grigi, vento e pioggia, con la mente siete sicuramente da tutt’altra parte: perché, allora, non prenotare il prossimo viaggio?
In vostro soccorso arriva anche la nuova promozione di Vueling. Prenotando entro giovedì 14 maggio 2026, potrete acquistare biglietti scontati per volare nel periodo compreso tra il 1 giugno e il 30 settembre 2026. Dove andare? Abbiamo guardato i voli in offerta e queste sono le mete che vi consigliamo di raggiungere!
Da Firenze a Parigi
Provate a immaginarlo: state passeggiando lungo gli Champs-Élysées in una giornata di sole perfetta indossando abiti leggeri. Potete farlo quest'estate volando da Firenze a Parigi con biglietti a partire da 39 euro.
La capitale francese, si sa, non si fa mancare davvero nulla: dall'architettura secolare e una storia affascinante a una scena gastronomica e artistica dinamica. Quando state creando il vostro itinerario, inserite le esperienze che si possono vivere esclusivamente a Parigi.
Dalle cene stellate lungo la Senna allo shopping nei mercatini delle pulci in periferia, fino a un picnic, ovviamente a base di baguette, burro salato, prosciutto e formaggi, da godervi nel piccolo tratto di riva a ovest di Port de Montebello con vista sulla cattedrale di Notre Dame.
Da Roma a Dubrovnik
Volando da Roma, invece, potete organizzare un weekend a Dubrovnik. La città croata racchiude, dentro le sue robuste mura medievali, un centro storico riconosciuto Patrimonio UNESCO, mentre fuori la splendida costa è impreziosita da pinete profumate e da una rigogliosa macchia mediterranea.
Per un fine settimana perfetto, cominciate con un giro completo delle mura medievali per ammirare i tetti di pietra calcarea e i luoghi resi celebri da Il Trono di Spade, come la Fortezza Minčeta e il Forte di San Lorenzo. Dopo una passeggiata lungo lo Stradun e tra i vicoli residenziali più pittoreschi, visitate il Palazzo del Rettore per scoprire lo sfarzo dell'antica aristocrazia.
Prendete la funivia per raggiungere la cima del monte Srđ e godervi un caffè panoramico, concludendo poi la giornata con un tuffo e un cocktail al tramonto. Valutate anche di rifugiarvi nella natura incontaminata dell'isola di Lokrum: tra giardini botanici e sentieri panoramici, potrete sedervi sul Trono di Spade nel monastero benedettino.
Da Roma a Split
Sempre da Roma, potrete raggiungere un'altra città croata: Split o Spalato. Situata a circa 200 chilometri a nord-ovest della sua celebre vicina Dubrovnik, questa città vanta un incantevole centro storico di epoca romana, dove troverete il Palazzo di Diocleziano. Questa imponente struttura del III secolo, oggi nucleo della città vecchia, svela la sua magnificenza nel Peristilio, una piazza monumentale dove è possibile salire sul campanile della Cattedrale di San Doimo per godere di una vista vertiginosa sul labirinto architettonico sottostante.
Se cercate relax, la spiaggia di Bačvice vi aspetta per una nuotata o per osservare i locali cimentarsi nel picigin, un dinamico gioco con la palla tipico del posto. Infine, per una fuga rigenerante nella natura, esplorate il parco del monte Marjan: partendo dal belvedere del Café Vidilica, potrete percorrere sentieri profumati di pini e agavi, scoprendo antiche chiesette e piccoli eremi incastonati nella roccia, avvolti da una vista mozzafiato sulle isole croate.