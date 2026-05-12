Cercate la vera avventura? Queste sono le 10 migliori mete del 2026 per viaggiatori solitari pronti a sfidare la zona di comfort tra natura e culture diverse

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Anche l'Italia tra le migliori mete per chi cerca viaggi avventurosi in solitaria

L’idea di viaggiare da soli può scoraggiare, ma una volta fatto il check-in presso l’hotel e scesi in strada alla ricerca del primo pasto, l’agitazione lascia sempre il posto al brivido di trovarsi in un posto nuovo ed entusiasmante. Tuttavia, nel pianificare l’avventura solitaria perfetta, la scelta della destinazione giusta è la cosa più importante. Se a guidarvi è un insaziabile spirito d’avventura e cercate esperienze emozionanti in luoghi selvaggi, Much Better Adventures ha stilato la top 10 delle migliori destinazioni al mondo per viaggi avventura in solitaria nel 2026.

Per stilare la classifica hanno tenuto conto di diversi parametri come il livello di sicurezza secondo il Global Peace Index, il costo medio a pasto, la facilità delle procedure per ottenere i visti, feedback diretti e tendenze di prenotazione. Non mancano anche criteri relativi alla biodiversità e alla presenza di percorsi escursionistici consolidati.

Nella creazione della top 10, infine, è stata data massima priorità a luoghi che trasmettono un senso di avventura genuina, capaci di spingere le persone fuori dalla propria zona di comfort per dare vita a esperienze di viaggio trasformative.

L’Italia è seconda in classifica

La seconda posizione è occupata dall’Italia, amata in tutto il mondo non solo per la nostra cucina e cultura, ma anche per la varietà dei paesaggi. Che si tratti di fare trekking nelle Dolomiti, pedalare tra gli uliveti in Toscana o percorrere i sentieri costieri della Liguria, il nostro Paese offre il mix perfetto di avventura e cultura, conquistando i viaggiatori più avventurosi e convincendoli a tornare più volte. Anche perché, fare esperienza di tutti i nostri panorami in un solo viaggio è praticamente impossibile!

Inoltre, sono molto apprezzati i treni che collegano diverse cittadine, permettendo ai viaggiatori di muoversi facilmente nella massima spontaneità.

La top 10 per viaggi avventura in solitaria

La classifica del 2026 delinea un panorama entusiasmante per chi cerca avventure in solitaria, puntando su mete che premiano il coraggio e la scoperta. In cima alla lista svetta il Kirghizistan, gemma dell’Asia Centrale dove passi montani vertiginosi e la cultura nomade offrono un’esperienza primordiale e profonda. Per chi cerca sicurezza e logistica impeccabile, il Giappone resta imbattibile: dai sentieri millenari del Kumano Kodo alle metropoli al neon, garantisce un viaggio fluido e spirituale.

In Europa, il Portogallo si distingue uscendo dalle rotte comuni: il Fisherman’s Trail e la selvaggia Madeira permettono di scoprire un volto rurale e genuino, lontano dai social media. Restando nel continente, la Spagna sorprende con i Picos de Europa e i sentieri meno battuti delle Canarie, mentre la Norvegia invita a esplorare i fiordi in kayak, offrendo una prospettiva ravvicinata su cascate e vette innevate.

L’avventura prosegue in Uzbekistan, dove il fascino della Via della Seta incontra il trekking tra i monti Nuratau, e a Réunion, che sfida gli escursionisti con creste affilate e foreste lussureggianti. Per chi sogna l’Africa, la Tanzania è la meta definitiva per scalare il Kilimangiaro e vivere safari indimenticabili, beneficiando della sicurezza dei piccoli gruppi. Infine, il Nepal si conferma il paradiso dell’Himalaya: tra teahouse e vette leggendarie, l’accoglienza locale trasforma una sfida fisica in un viaggio dell’anima, perfetto per chi vuole spingersi oltre i propri limiti.

Questa la top 10: