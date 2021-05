Apre il nuovo Legoland Water Park a Gardaland

editato in: da

Legoland Water Park Gardaland: le attrazioni

Finalmente, dopo mesi d’attesa, apre il Legoland Water Park, il primo parco a tema Legoland d’Italia. La data è quella del 15 giugno e sono tanti ad attendere questo momento.

Insieme all’inaugurazione del parco targato Lego aprirà anche Gardaland, il parco dei divertimenti più visitato del nostro Paese.

Dopo aver varcato il grande portale d’ingresso di Legoland Water Park, dalla forma ad arco bianco e blu come una gigantesca onda, i visitatori potranno vedere Miniland, un’ampia area nella quale sono stati ricostruiti i monumenti d’Italia, dal Duomo di Milano al Colosseo, passando per la Torre di Pisa e la Basilica di San Marco a Venezia, per i quali sono stati utilizzati ben 4 milioni e 900mila mattoncini Lego e un’area dedicata a Gardaland, con la rappresentazione delle attrazioni più amate, dall’iconico Albero di Prezzemolo alla scenografica Fuga da Atlantide fino ad arrivare al fantastico Gardaland Magic Hotel.

È possibile ammirare i monumenti sia da terra sia dal suggestivo Lego River Adventure, un corso d’acqua che attraversa gran parte dell’area del parco acquatico e che si può percorrere a bordo di gommoni, personalizzabili utilizzando grandi mattoncini Lego galleggianti, facendosi trasportare dalla corrente del fiume.

Tante le attrazioni del parco acquatico. A partire dall’area Beach Party, con zone gioco su più livelli e scivoli. Tra queste, i cannoni che sparano acqua da ogni angolo e il grande secchio posizionato sulla torre. Poi ci sarà l’area Lego Creation Island dedicata ai bimbi più piccoli, che si appassioneranno all’originale costruzione di barche personalizzate con i mattoncini per poi posizionarle nell’acqua facendole galleggiare per tutto il percorso. I bambini potranno anche realizzare creazioni con i mattoncini Duplo, decorare un grande castello di sabbia con i Lego e utilizzare grandi blocchi morbidi per costruire muri giganti.

Un’altra attrazione sarà Duplo Splash pensata per piccoli avventurieri che vengono incoraggiati a imparare attraverso il gioco ad approcciarsi ai primi scivoli: in questa zona i bambini e le loro famiglie potranno divertirsi a scoprire tutti gli animali acquatici che popolano i diversi luoghi del Pianeta, dalla giungla alle regioni polari.

Il divertimento è assicurato anche sugli scivoli di Jungle Adventures con discese adatte a tutti: a corpo libero, con il gommone, a cielo aperto o al buio, ognuno troverà lo scivolo perfetto su cui avventurarsi.

L’attrazione Pirate Bay, con la sua grande piscina, sarà infine il luogo ideale per tutta la famiglia dove nuotare, rinfrescarsi o semplicemente rilassarsi. L’ingresso alla vasca graduale permetterà ai bambini di avventurarsi in acqua e divertirsi giocando con i personaggi Lego fino a conquistare la fortezza dei pirati.

Nell’area non mancherà il Legoland Shop – dove tutti gli amanti dei mattoncini Lego, anche i grandi, potranno fare acquisti – e un punto ristoro a tema, l’Harbour Restaurant, per una pausa veloce tra uno scivolo e un tuffo.

Dal 29 maggio, però, sarà già possibile visitare il Gardaland Sea Life Aquarium, l’acquario tematizzato che offre un viaggio alla scoperta delle più belle creature che popolano le acque dolci e salate del nostro Pianeta. Due le novità: la nuova sala “Oceano Interattivo”, dove i bambini potranno disegnare i loro pesci preferiti che prenderanno vita in uno schermo tridimensionale e “A un passo dai Leoni Marini”, un’area esterna completamente rinnovata dove si potranno ammirare i simpatici animali ancor più da vicino.

Sempre dal 29 maggio, sarà possibile soggiornare nel Gardaland Adventure Hotel, con le sue cento stanze interamente tematizzate dedicate al mondo dell’avventura, all’interno del quale sarà disponibile anche il Tutankhamon Restaurant – accessibile anche agli esterni previa prenotazione – e l’area acquatica Blue Lagoon, riservata a chi alloggia nella struttura.

A partire dalla nuova stagione, sarà anche possibile soggiornare con il proprio cane acquistando un servizio aggiuntivo che comprende un dog kit in camera (comprensivo di cuccia e ciotola pappa-acqua in comodato d’uso e un cartello “Fido in camera” da utilizzare per segnalare la presenza dell’animale in camera), area verde attrezzata, accesso ai ristoranti e possibilità di menu espresso dedicato con piatti bilanciati da un punto di vista nutrizionale.

Altra novità è il servizio Gardaland Bike Sharing, che consente agli ospiti di noleggiare bici o e-bike per andare alla scoperta del territorio intorno a Gardaland Resort. Dal 15 giugno sarà possibile soggiornare anche presso gli altri hotel del Resort. Per vivere un’esperienza unica si può soggiornare nel Gardaland Magic Hotel prenotando su Booking.

ll parco acquatico Legoland si trova all’interno del parco Gardaland e l’ingresso è possibile soltanto acquistando un biglietto combinato Gardaland Park e Legoland Water Park, pagando un supplemento alle biglietterie o all’interno di Gardaland Park, tutti i biglietti del parco possono includere anche l’accesso a Legoland. Il biglietto d’ingresso online con data fissa al parco costa 40 euro per gli adulti e 35 euro per il ridotto