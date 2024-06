3 giorni a Bratislava: cosa fare nella capitale della Slovacchia

Sogna fin da bambina di "viaggiare per lavoro", cercando di unire al viaggio la sua passione per la scrittura e la fotografia.

Visita a Bratislava, la capitale della Slovacchia

Bratislava, la capitale della Slovacchia, situata sulle rive del Danubio, offre una combinazione perfetta di storia, cultura e modernità. Sono sufficienti pochi giorni per immergersi nella sua atmosfera, esplorando i castelli, le chiese, i musei e assaggiare le specialità della cucina locale. La città, con il suo centro storico compatto e facile da visitare a piedi, è perfetta per un weekend lungo o come tappa durante un viaggio più lungo in Slovacchia. Vediamo insieme cosa fare in 3 giorni per conoscere Bratislava.

Giorno 1: scoperta del centro storico

Piazza Hodžovo námestie e Palazzo Grassalkovich

La visita può iniziare da Piazza Hodžovo námestie, una delle piazze principali della città. Qui si trova il Palazzo Grassalkovich, residenza ufficiale del Presidente della Slovacchia. Costruito nel XVIII secolo, il palazzo è un esempio magnifico di architettura barocca. Il giardino presidenziale (Prezidentská záhrada), sul retro del palazzo, è aperto al pubblico e l’ingresso è gratuito. Qui si trova la bella fontana della giovinezza, al cui interno sono scolpite tre giovinette, e la statua della grande Maria Teresa d’Austria a cavallo. Ogni giorno alle 12.00 si ripete il cambio della guardia al Palazzo Presidenziale, un momento solenne quasi all’altezza di quello londinese.

Chiesa Blu di Sant’Elisabetta

Si prosegue verso la Chiesa Blu, ufficialmente conosciuta come la Chiesa di Sant’Elisabetta, un gioiello dell’Art Nouveau. Con la sua facciata blu pastello -da cui prende il nome- e i dettagli in mosaico, è una delle attrazioni più fotografate della città. Sono colorate di blu anche le panche interne e le mura nei pressi delle finestre dai colori sgargianti. Costruita all’inizio del XX secolo, la chiesa è unica nel suo genere e rappresenta una tappa imperdibile della visita alla capitale.

Porta di San Michele

Il cammino porta verso la Porta di San Michele, l’unica porta rimasta delle antiche fortificazioni medievali della città. Risalente al XIV secolo, la torre della porta, alta 51 metri, offre una vista panoramica sul centro storico. All’interno, il Museo delle Armi presenta una collezione di armi storiche e armature. Da giugno a settembre è possibile tornare indietro nel tempo, all’epoca delle incoronazioni di importanti sovrani: nel Punto foto-video dell’Incoronazione, al primo piano della Torre, è ricostruito un ambiente arredato in stile d’epoca ed un autentico modello 3D della città storica con il percorso del corteo dell’incoronazione dove scattare foto e scaricare video.

Passeggiata per il centro storico

La giornata si può concludere con una passeggiata senza meta per le strade acciottolate del centro storico. Si possono scoprire piazze pittoresche, come la Piazza Principale (Hlavné námestie), circondata da edifici storici e caffè all’aperto. La cena rigorosamente da consumare in uno dei tanti ristoranti locali per gustare piatti tradizionali slovacchi, come i bryndzové halušky (gnocchi di patate con formaggio di pecora).

Giorno 2: arte, storia e panorami mozzafiato

Cattedrale di San Martino

Il secondo giorno può iniziare con una visita alla Cattedrale di San Martino, uno dei luoghi di culto più importanti di Bratislava. Costruita nel XIII secolo, questa cattedrale gotica è famosa per essere stata il luogo di incoronazione dei re ungheresi. Da ammirare le vetrate colorate e l’interno maestoso della chiesa, dove nel 1835 Ludwig van Beethoven ha eseguito la sua Missa solemnis e dove nel 1884 Franz Liszt ha diretto la sua Messa d’Incoronazione ungherese. All’interno, percorrendo la lunga e alta navata centrale fino al fondo, si può ammirare la statua a cavallo di San Martino e la bella cappella di San Giovanni, progettate entrambe da Georg Raphael Donner. Di notevole interesse architettonico, alzando lo sguardo, sono le volte reticolate e l’alta cupola di 85 metri. A un quarto d’ora a piedi dalla cattedrale, si trova il memoriale Chatam Sofer, ultime vestigia dell’antico cimitero ebraico di Bratislava distrutto nel 1943.

Castello di Bratislava

Si prosegue con la visita al Castello di Bratislava, simbolo iconico della città e da tempo sede del Parlamento della Slovacchia. Situato su una collina che domina il Danubio, a 80 metri d’altezza sopra il fiume, e visibile da tutta la città, il castello offre viste spettacolari su Bratislava e i suoi dintorni. Per la sua posizione strategica, il castello ha ospitato nel tempo insediamenti dei Celti, dei Romani, degli Slavi e degli Ungheresi. L’aspetto attuale del castello risale al XIII secolo, a cui hanno seguito diverse modifiche e una ristrutturazione nella seconda metà del XX secolo. Il museo all’interno del castello racconta la storia della Slovacchia dal Medioevo a oggi attraverso una ricca collezione di reperti storici e opere d’arte. La visita del museo comprende le mostre e l’accesso al Castello.

Museo della Città di Bratislava

Il pomeriggio può essere dedicato alla scoperta del Museo della Città di Bratislava, situato nel Vecchio Municipio. Questo museo offre una panoramica completa sulla storia della città, dalle sue origini medievali ai giorni nostri. Le mostre presentano artefatti storici, mappe antiche e modelli architettonici.

Lungo il Danubio

La giornata si può concludere con una passeggiata lungo il Danubio per ammirare le luci della città che si riflettono sull’acqua. In alternativa, sono organizzate diverse crociere serali sul fiume, cena inclusa.

Giorno 3: Escursioni e cultura

Castello di Devin

Il terzo giorno può iniziare con una gita fuori porta al Castello di Devin, situato alla confluenza del Danubio e del fiume Morava. Le rovine del castello, che risalgono al IV secolo, offrono una vista mozzafiato sui fiumi e sui paesaggi circostanti. Il castello ha svolto un ruolo cruciale nelle difese contro le invasioni barbariche, perché era inespugnabile e permetteva il controllo dei traffici fluviali. Il castello si trova poco distante dal centro di Bratislava e si può raggiungere dalla capitale con i mezzi, o anche a piedi attraversando la riserva naturale Devinska Kobyla; oppure utilizzando i servizi fluviali, con le barche a disposizione nel piccolo porto cittadino (situato in Fajnorovo nabrezie 2).

Casa del Buon Pastore

Rientrando in città, si può visitare la Casa del Buon Pastore, una delle case rococò meglio conservate della città. L’edificio ospita il particolare Museo degli Orologi, che espone una collezione unica di orologi storici slovacchi, inclusi orologi da parete, da tasca e da torre.

Arte contemporanea

Il pomeriggio può essere dedicato all’arte contemporanea visitando la Galleria Nazionale Slovacca e il Museo di Arte Danubiana Meulensteen, situato lungo il Danubio. Questi spazi espositivi presentano una vasta gamma di opere d’arte moderne e contemporanee, offrendo un’interessante visione della scena artistica slovacca.

Informazioni pratiche

La Bratislava CARD

Per visitare i musei della capitale può essere conveniente la Bratislava CARD, una carta turistica ufficiale che permette di conoscere e vivere il meglio che la città di Bratislava e la sua regione offrono, in poco tempo e a un prezzo conveniente. Include 23 musei, diverse audioguide e mezzi pubblici. È possibile scegliere tra una classica carta in plastica o una versione digitale sostenibile, compatibile con le piattaforme iOS e Android.

Cosa mangiare

La cucina slovacca è ricca e variegata. Da non perdere i bryndzové halušky, gnocchi di patate con formaggio di pecora, e il kapustnica, una zuppa di crauti. Si può anche provare il guláš, un gustoso stufato di carne, e il lokše, un tipo di pancake di patate. Per i dolci, lo šúľance, gnocchi dolci con semi di papavero, è una delizia.

Come arrivare a Bratislava e come muoversi

La capitale slovacca è facilmente raggiungibile in aereo, con voli diretti dalle principali città europee. L’aeroporto di Bratislava è a soli 9 km dal centro città, collegato da bus e taxi. Il centro storico è ben servito dai mezzi pubblici, ma si visita facilmente a piedi e in bicicletta con bike sharing. Bus e treni servono anche i dintorni della città; in alternativa è possibile noleggiare un’auto.

Quando andare

La capitale è incredibilmente viva tutto l’anno e ospita diversi eventi e festival internazionali che possono essere una buona occasione per visitarla. L’inverno, con i suoi mercatini di Natale, ha un fascino particolare, ma anche l’autunno con la visita nei dintorni di vigneti e natura è un buon momento per un viaggio in Slovacchia.