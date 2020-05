Alitalia, le offerte per il Sud Italia e le nuove rotte per l’estero

editato in: da

Possiamo tornare ad affacciarci al mondo, passo dopo passo: e se puntassimo a riscoprire le bellezze della nostra Italia? Abbiamo gioielli che tutto il pianeta ci invidia, non resta solo che mettersi in viaggio e prepararsi a rimanere a bocca aperta. Con le offerte Alitalia, inoltre, volare diventa molto più economico.

La compagnia ha infatti deciso di promuovere il turismo nel nostro Paese, offrendo ai suoi passeggeri biglietti scontati per raggiungere le più belle città della penisola. Questa è l’occasione perfetta per tornare a viaggiare, e ora potete farlo anche in tutta sicurezza: acquistando i biglietti entro il 31 maggio, per voli da effettuare entro il 30 aprile 2021, avete la possibilità di cambiare gratuitamente la vostra prenotazione o chiedere il rimborso – che verrà erogato sotto forma di voucher di importo di pari valore del biglietto.

Insomma, è il momento di organizzare la prossima vacanza nel Sud Italia. Volete qualche esempio? Da Milano, potete volare verso Lamezia Terme a partire da appena 38 euro: lo scalo calabrese serve tutta la regione e anche quelle limitrofe, fornendo un comodo accesso a molte località di mare e a splendide città d’arte. Se invece puntate alla Sardegna, dall’aeroporto di Pisa potete trovare biglietti per Olbia a partire da soltanto 39 euro. La Costa Smeralda diventa molto più vicina, grazie all’offerta Alitalia.

Infine, da Bologna potete raggiungere lo scalo di Palermo a partire da 67 euro: la Sicilia sarà probabilmente una delle mete più ambite per la prossima estate, grazie anche agli incentivi concessi dalla Regione per il settore turistico. Non sorprende dunque scoprire che Alitalia ha puntato proprio sulla splendida isola, aumentando le frequenze dei suoi voli. Dal 3 giugno, infatti, da Milano partiranno due voli giornalieri per Catania e Palermo. Mentre dall’aeroporto di Roma Fiumicino i voli verso le due città siciliane aumentano da 6 ad 8 al giorno. E, a quanto pare, sono in previsione ulteriori incrementi nelle frequenze.

Ci sono novità pure per la Sardegna: aumentano i collegamenti da Roma Fiumicino e da Milano verso Cagliari, Olbia e Alghero. Alitalia sta però guardando al futuro e punta anche all’estero. Tra qualche settimana ripartirà sia verso l’Europa che verso l’America, con tre collegamenti diretti. Si tratta del volo Roma – New York e delle rotte Roma – Madrid e Roma – Barcellona, che partiranno tutti e tre dal 2 giugno 2020.