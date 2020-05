Estate nei masi di montagna dove l’unico contatto è la natura

Immersi nella natura, circondati da paesaggi montani fiabeschi, dove fare ogni sorta di attività all’aria aperta mantenendo al contempo ilrichiesto per quest’estate, isono la migliore soluzione dove trascorrere le vacanze, specie se in famiglia. In Alto Adige , la prima regione ad avere riaperto al turismo, le montagne sono puntellate dia gestione famigliare dove trascorrere giornate all’insegna della spensieratezza e della vacanza sicura