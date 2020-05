WizzAir riparte con nuove rotte da Milano Malpensa

editato in: da

Aumenta l’offerta di WizzAir dall’Italia. Stanno per decollare nuovi voli low cost dall’aeroporto di Milano Malpensa. Dal 2004 la compagnia vola già dalla Lombardia su due degli scali regionali, Malpensa e Milano Bergamo Orio al Serio, una Regione che rappresenta un mercato molto importante. Sono stati 17 milioni i turisti arrivati nel 2018 e oltre cento compagnie a operare su Milano per turismo, affari o motivi economici.

Milano è il centro dell’economia italiana e WizzAir vuole rafforzare la propria presenza sul Nord Italia. Per questo motivo la compagnia avrà 22 nuovi aeromobili nei prossimi mesi per espandere voli e destinazioni raggiunte.

Gli aerei di WizzAir saranno sanificati e i voli saranno sicuri. I viaggiatori devono sentirsi sicuri pertanto. Lo scorso anno la compagnia ha volato su 21 rotte in 12 Paesi.

Dal 3 luglio cinque aerei faranno base nello scalo milanese e ci saranno 20 nuove rotte (per un totale di 28) raddoppiando la capacità in Lombardia spingendo anche il turismo locale. Saranno rafforzate le rotte verso la Grecia e la Spagna con voli a partire da 24,99 euro.

Da Malpensa partiranno voli giornalieri per: Londra Luton, Eindhoven (Olanda), Lisbona (Portogallo) e Mahon (Minorca) dal 3 luglio, Valencia (Spagna) e Tel Aviv (Israele) dal 17/07 e per Atene dal 31 luglio.

Cinque volte alla settimana ci sarà un volo per Porto (Portogallo) a partire dal 17 luglio e per Santorini, alle Cicladi a partire dal 31 luglio; quattro volte alla settimana decolleranno voli per Salonicco, Corfù e Marrakech (dal 31/07); tre volte a settimana per Tenerife (Canarie) a partire dal 4 luglio, Pristina (Kosovo) dal 18 luglio, Rodi e Zante, in Grecia, dall’1 agosto e, per la prima volta, ci sarà un volo per Reykjavík (Islanda) a partire dal 3/07.

Ci saranno voli bisettimanali per Gran Canaria (dal 5/07) e Fuerteventura, alle Canarie dal 31 luglio, e per Tallin (Estonia) dal 18/07.

Alcune rotte saranno stagionali, ma saranno sostituite da altre nelle prossime stagioni.