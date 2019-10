5 cose da fare in Canada, tra esperienze incredibili e natura selvaggia

editato in: da

Innamorarsi davanti all’immenso spettacolo delle cascate del Niagara, pattinare a Ottawa, sorseggiare lo sciroppo d’acero canadese e pescare in mezzo alla neve, queste cose vi faranno letteralmente innamorare del Canada.

Tra paesaggi suggestivi e distese infinite, al di là dei sentieri più battuti potrete immergervi nel rapporto equilibrato e rispettoso che i canadesi hanno con la natura per un viaggio incredibile e sensazionale.

Andare a Vancouver

È considerata una delle città più spettacolari del Canada e visitarla è un obbligo per tutti coloro che arrivano nel Paese. Vancouver è la terza maggiore area metropolitana del territorio e conta più di due milioni di abitanti.

Si tratta di una delle città più etnicamente e linguisticamente varie del Canada, passeggiando per le sue strade incontrerete persone provenienti da ogni parte del mondo. Si tratta di un posto entusiasmante e stimolante sotto ogni punto di vista, tra attrattive naturalistiche e culturali si configura come uno di quei luoghi assolutamente da non perdere.

Le cascate del Niagara

Non hanno bisogno di presentazioni, ma non possono non essere incluse nella lista delle cose da fare assolutamente se si ha in programma un viaggio in Canada.

Le cascate del Niagara costituiscono uno degli spettacoli più incredibili della natura e ogni anno attirano a se milioni di viaggiatori da ogni parte del mondo. Si tratta di un vero e proprio tesoro custodito gelosamente da America e Canada, contraddistinto da uno scenario imponente e spettacolare che riempie gli occhi e il cuore.

Visitare Lake Louise

È soprannominata il Gioiello delle Rockies e questo riconoscimento non è un caso. Immersa tra i boschi lussureggianti dell’imponente natura canadese, Lake Louise è una delle mete più affascinanti e suggestive dell’interno Paese e del mondo.

La natura dirompente, i suoi paesaggi incontaminati e il lago dominato dal grande ghiacciato Victoria da cui prende il nome, rendono questo luogo davvero speciale e imperdibile.

Assaporare lo sciroppo d’acero

Emblema assoluto del Canada, lo sciroppo d’acero è assolutamente da provare: questa è una delle esperienze più gratificanti da regalare al vostro palato.

Del maple syrup, liquido zuccherino ottenuto dalla bollitura della linfa dell’acero, il Canada è orgogliosamente responsabile per l’80% della produzione mondiale, soltanto nel Quebec ci sono più di 7000 produttori di questo alimento utilizzato per preparazioni dolci e salate.

Scoprire la baia di Hudson

Il ghiaccio cede il posto il mare e tutto diventa incredibilmente magico in quello che è soprannominato il regno degli orsi polari. Nel nord del Manitoba, vaste distese di tundra e foreste boreali selvagge fanno della baia di Hudson, uno dei luoghi più incontaminati di tutto il mondo. Qui è possibile avvistare orsi, renne artiche e beluga.