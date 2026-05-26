PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock Delos, l'isola sacra delle Cicladi

Il vento del nord (e assolutamente distintivo di questa zona di mondo) soffia instancabile su una distesa di roccia e rovine che emerge dalle acque azzurre della Grecia. Sì, perché qui non si avvistano alberghi, automobili e nemmeno rumore urbano. Delos è un’isola deserta, ma che in passato era uno dei luoghi più importanti del nostro pianeta: qui c’era uno dei centri religiosi e commerciali più potenti dell’antichità.

L’isola appartiene all’arcipelago delle Cicladi, nel cuore del Mar Egeo e, secondo il mito, galleggiava invisibile tra le onde. Poseidone la avrebbe ancorata ai fondali per offrire rifugio a Leto, amante di Zeus, inseguita dalla furia di Era. Sotto una palma, ai piedi del monte Kynthos, nacquero Apollo e Artemide. Da allora quel lembo di roccia diventò sacro.

Luce e geometria dominano il paesaggio, al punto che l’isola stessa appare quasi irreale durante le ore centrali della giornata, ovvero quando il sole colpisce le pietre antiche e trasforma il sito archeologico in una distesa abbagliante. Per anni i pellegrini sono arrivati fin qui da tutto il mondo greco, al punto da divenire uno dei principali snodi commerciali del Mediterraneo orientale.

Poi arrivarono saccheggi, invasioni, pirati e abbandono. Delos rimase vuota per secoli, ma proprio quell’assenza di vita moderna ha salvato il suo volto antico: oggi l’intera isola coincide con un immenso sito UNESCO.

Caratteristiche e breve storia di Delos

L’isola di Delos è minuscola nelle dimensioni ma gigantesca nella memoria storica. Misura poco più di 3 chilometri quadrati, eppure custodisce una concentrazione impressionante di testimonianze archeologiche. Le prime tracce umane risalgono al III millennio a.C. A partire dal IX secolo a.C. il santuario dedicato ad Apollo acquisì importanza crescente fino a trasformarsi in un punto spirituale centrale per il mondo ellenico.

Durante l’età arcaica e classica, Delos attirava delegazioni religiose, atleti, musicisti e pellegrini provenienti dalle città greche sparse tra Asia Minore, Peloponneso e isole dell’Egeo. Atene, però comprese subito il suo peso simbolico, così nel 426 a.C. ordinò una grande “purificazione”.

I resti umani vennero trasferiti nella vicina Rineia, mentre nascite o morti furono proibite sul territorio sacro dedicato ad Apollo e, contemporaneamente, le donne prossime al parto e i malati terminali vennero trasportati altrove. Un divieto rigidissimo, ma che contribuì ad alimentare il soprannome più potente di Delos, “L’isola nella quale nessuno nasce e nessuno muore“.

Dopo il 167 a.C., grazie allo status di porto franco concesso dai Romani, Delos conobbe il suo periodo più ricco. Navi cariche di vino, olio, spezie, schiavi e tessuti attraccavano quotidianamente lungo le banchine del porto antico. Tra il 88 e il 69 a.C., invece, due violenti saccheggi segnarono l’inizio del declino.

Pirati e guerre spazzarono via prosperità e popolazione ma, secoli dopo, viaggiatori europei e archeologi francesi riportarono alla luce il sito attraverso campagne di scavo iniziate nel 1873. Ancora oggi parte dell’isola continua a emergere dalla terra e dalla polvere.

Cosa vedere a Delos

Delos si visita a piedi sotto un sole feroce e senza quasi alcuna ombra. Per questo motivo sono assolutamente consigliate scarpe solide, acqua abbondante e cappello (sì, già dalla primavera). Il porto antico introduce subito al cuore archeologico di quest’isola della Grecia attraverso un susseguirsi di strade lastricate, terrazze sacre e resti monumentali.

Tra i simboli assoluti compaiono i Leoni di Naxos, statue in marmo bianco collocate lungo la celebre Terrazza dei Leoni. Erette nel VII secolo a.C. come protezione simbolica del Santuario di Apollo, gli originali più fragili riposano nel museo archeologico, sostituiti da copie fedeli che comunque conservano tutta la loro forza scenografica.

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Pochi metri più avanti affiorano i resti del Santuario di Apollo con colonne doriche spezzate, basi monumentali, altari votivi e frammenti architettonici che delineano il centro spirituale dell’isola. Qui si svolgevano cerimonie religiose, gare musicali e feste panelleniche dedicate al dio della luce.

Molto suggestivo il quartiere del teatro dove svetta un antico edificio in pietra del III secolo a.C. che arrivava a contenere circa 5.000 spettatori. Attorno alla cavea emergono abitazioni aristocratiche decorate con mosaici geometrici e motivi marini: Casa dei Delfini, Casa di Dioniso e Casa delle Maschere mostrano ancora pavimenti sorprendentemente leggibili.

Verso le pendici del monte Kynthos appare il Tempio di Iside, testimonianza del carattere cosmopolita raggiunto da Delos durante l’epoca ellenistica. Divinità egizie, siriane e orientali trovarono spazio accanto agli dei greci tradizionali, mentre colonne, nicchie rituali e altari raccontano un Mediterraneo del passato attraversato da commerci, culti e lingue differenti.

Vale la salita verso il monte Kynthos, altura di appena 113 metri che domina tutto l’arcipelago. Antichi gradini conducono fino alla sommità battuta dal meltemi, il vento estivo dell’Egeo. Da lassù le Cicladi sembrano davvero disposte in cerchio attorno a Delos. Una tappa fondamentale è anche il Museo Archeologico di Delos, aperto dal 1904, con ben 9 sale che sono la casa di statue arcaiche, ceramiche, iscrizioni, gioielli, stele funerarie e mosaici provenienti dagli scavi.

Dove si trova e come arrivare

L’affascinante isola di Delos si trova nel Mar Egeo centrale, tra le isole delle Cicladi, a circa 2 chilometri a sud-ovest di Mykonos. Il territorio è disabitato e integralmente protetto, ma anche accessibile soltanto via mare. Ciò significa che pernottamenti e campeggio sono vietati per preservarne l’equilibrio archeologico.

La soluzione più semplice per raggiungerla parte proprio da Mykonos. Durante la bella stagione piccole imbarcazioni turistiche collegano quotidianamente il porto vecchio dell’isola a Delos in circa 30 minuti di navigazione. Altri collegamenti stagionali partono da Tinos, Naxos e Paros.

Raggiungere Mykonos dall’Italia richiede poche ore di volo da città come Roma, Milano, Venezia o Napoli, soprattutto nei mesi estivi. Un’alternativa più lenta ma affascinante passa da Atene attraverso il porto di Rafina, collegato alle Cicladi tramite traghetti regolari.

E poi c’è quell’ultimo tratto verso Delos: Mykonos resta alle spalle con i suoi beach club e le case bianche, mentre davanti compare una terra arida e silenziosa che è la culla di una delle eredità più immense della civiltà greca.