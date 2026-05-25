Pietra, vento e imperi ritrovati: viaggio a Pola, la Roma dell’Istria

La città della Croazia che è in grado di unire la maestosità delle arene romane al fascino asburgico delle sue baie azzurre: è l'incantevole Pola

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Serena Proietti Colonna

Travel blogger

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

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Pietra, vento e imperi ritrovati: viaggio a Pola, la Roma dell’Istria
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Veduta dall'alto di Pola

La penisola dell’Istria si allunga nel Mare Adriatico somigliando a un cuneo di terra fertile, un lembo geografico conteso che oggi appartiene alla Croazia ma che custodisce radici linguistiche, culturali e architettoniche profondamente legate all’Italia. Basti pensare che sulla sua punta estrema sorge una città che i marinai dell’antichità battezzarono la “Roma dell’Istria”, un porto naturale protetto da colline dolci che offre riparo dalle tempeste del Quarnaro.

Il suo nome è Pola (o Pula) e a essere del tutto onesti porta addosso 3 anime distinte: Roma antica, eredità veneziana e memoria austroungarica. Passeggiando tra il porto e il centro storico, infatti, si avverte con molta naturalezza il cambio continuo di atmosfera. Ache perché in zona antichità classica e industria pesante condividono lo stesso orizzonte. Pola vive anche grazie alla cantieristica, settore che ha segnato il volto cittadino per secoli.

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