Capo Testa, il promontorio selvaggio immerso nelle rocce granitiche della Sardegna

Dalle acque turchesi di Cala Spinosa al fascino surreale della Valle della Luna: ecco come esplorare il promontorio selvaggio di Capo Testa in Sardegna

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Elena Usai

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La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

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Capo Testa, il promontorio selvaggio immerso nelle rocce granitiche della Sardegna
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Le acque turchesi circondate dalle rocce granitiche di Capo Testa

Ci sono angoli di Sardegna dove l’isola sfoga il suo lato più selvaggio, dove colline disseminate di massi e fitte foreste di pini e mirti digradano verso una costa che lascia letteralmente mozzafiato. Sono i panorami offerti dalla Gallura dove, tra le varie bellezze proposte, spicca l’impervio e affascinante promontorio di Capo Testa, chiamato così per la sua forma, che ricorda vagamente una testa umana.

Sferzato dalle onde si affaccia sulle Bocche di Bonifacio e la Corsica, da qui, sembra a un solo soffio di distanza. Le sue cale invitano a rallentare, ma non mancano opportunità per chi al relax sulla spiaggia preferisce incamminarsi verso scenari immersi tra rocce monumentali.

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