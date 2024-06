Paradise Beach a Corfù, spiaggia incantevole della Grecia

Fonte: iStock Paradise Beach, sull'isola di Corfù

Corfù, conosciuta anche come Kerkyra, è una delle isole greche più famose e visitate del Paese, situata nel mar Ionio. La sua è una storia ricca di influenze culturali, dai Greci antichi ai Veneziani, dai Francesi agli Inglesi, che ha creato un mix unico che si riflette nella sua architettura, nella cucina e nelle tradizioni locali. Tra le numerose spiagge da sogno di Corfù, spicca sicuramente Paradise Beach, un vero gioiello dell’isola, che incanta i visitatori con la sua bellezza incontaminata e il fascino irresistibile.

Come raggiungere Paradise Beach

Paradise Beach è nota localmente come Chomi Beach e si trova sulla costa nord di Corfù, vicino al villaggio di Paleokastritsa. La particolarità di questa spiaggia è che è accessibile solo via mare e questo aggiunge un tocco quasi di mistero ed avventura nella visita all’isola. Ci sono due modi principali per raggiungere Paradise Beach:

Noleggio di una imbarcazione privata : ci sono diverse compagnie a Paleokastritsa che offrono il noleggio di barche private. Questo metodo permette di esplorare le baie nascoste e le grotte lungo la costa a proprio ritmo, visitando in lungo ed in largo questi magnifici luoghi sul Mar Ionio. Il noleggio di una barca privata è ideale per tutti coloro che desiderano un’esperienza più personalizzata e indipendente da orari e programmi vari;

: ci sono diverse compagnie a Paleokastritsa che offrono il noleggio di barche private. Questo metodo permette di esplorare le baie nascoste e le grotte lungo la costa a proprio ritmo, visitando in lungo ed in largo questi magnifici luoghi sul Mar Ionio. Il noleggio di una barca privata è ideale per tutti coloro che desiderano un’esperienza più personalizzata e indipendente da orari e programmi vari; Escursioni giornaliere: sono disponibili numerose escursioni in barca, che partono quotidianamente dal porto di Paleokastritsa. Questi tour organizzati includono nel prezzo, spesso, guide che raccontano storie greche e leggende locali, rendendo il viaggio ancora più interessante. Inoltre, le barche turistiche sono equipaggiate con tutto il necessario per una giornata in mare, inclusi ombrelloni e attrezzatura per fare snorkeling nelle acque cristalline di Corfù, una perla dell’arcipelago greco.

La bellezza naturale di Paradise Beach

Una volta arrivati sulla spiaggia, la bellezza naturale di Paradise Beach lascia i visitatori senza fiato. La spiaggia è un perfetto equilibrio di sabbia dorata e ciottoli bianchi, bagnata da acque cristalline che hanno sfumature che vanno dal turchese al blu profondo. La sua posizione appartata e il fatto di essere circondata da scogliere rocciose e fitta vegetazione, contribuisce a creare un’atmosfera di serenità e isolamento.

Le acque trasparenti sono ideali per gli amanti dello snorkeling o per chi ha voglia di rilassarsi nuotando in queste acque limpide. I visitatori qui possono esplorare un ricco mondo sottomarino, popolato da una varietà di pesci colorati e affascinanti e colorate formazioni di barriera corallina. La tranquillità delle acque rende anche Paradise Beach un luogo perfetto per il kayak e il paddleboarding.

Cosa vedere nei dintorni di Paradise Beach?

Oltre a godersi la spiaggia, i visitatori di Paradise Beach possono esplorare le attrazioni circostanti che arricchiscono l’esperienza a Corfù. Ecco alcune delle principali attività e attrazioni nei dintorni della spiaggia:

Il villaggio di Paleokastritsa

Il pittoresco villaggio di Paleokastritsa è un must per chi visita Paradise Beach. Il villaggio è famoso per le sue baie nascoste e le acque limpide ed offre la possibilità di svolgere numerose attività all’aperto, oltre che pranzare e cenare in ristoranti tipici e taverne con vista sul mare. Da non perdere è il Monastero di Paleokastritsa, situato su una collina che domina la baia ed offre panorami spettacolari.

Una visita a questo villaggio, infatti, non sarebbe completa senza visitare questo antico monastero, fondato nel tredicesimo secolo. I visitatori possono esplorare i giardini ben curati, ammirare le icone bizantine che ornano la struttura e conoscere la storia religiosa e culturale dell’isola di Corfù. Il piccolo museo del monastero espone reliquie religiose e artefatti storici, che permettono di conoscere diversi dettagli della vita monastica dell’isola.

Le grotte marine

Una delle esperienze più affascinanti nei dintorni di Paradise Beach, per chi ama le attività acquatiche, è l’esplorazione delle grotte marine. Queste grotte, che sono accessibili solo in barca, offrono uno spettacolo naturale unico grazie alle loro acque turchesi e le formazioni rocciose uniche. La più famosa è la Grotta di Nafsika, legata alla leggenda di Ulisse e la ninfa Calypso.

Trekking ed escursioni nei pressi di Paradise Beach

Per gli amanti delle escursioni, i sentieri intorno a Paradise Beach e Paleokastritsa offrono percorsi suggestivi che permettono ai camminatori di immergersi nella macchia mediterranea, con viste panoramiche sull’isola e sul mare. Uno dei percorsi più noti è il sentiero che conduce alla vetta del Monte Pantokrator, la montagna più alta di Corfù, da cui si gode di una vista a 360 gradi sull’isola e, nelle giornate limpide, fino alla vicina Saranda e la costa albanese.

Consigli pratici per una giornata a Paradise Beach

Pianificare al meglio una giornata a Paradise Beach può garantire ai visitatori un’esperienza indimenticabile. Proprio per questo è consigliabile, in primis, pianificare gli spostamenti in barca. Soprattutto in alta stagione, infatti, è consigliabile prenotare con largo anticipo il noleggio della barca o l’escursione da Paleokastritsa, sia sfruttando i canali online, che fisicamente una volta arrivati sull’isola di Corfù.

Inoltre, bisogna essere preparati per la giornata in spiaggia e per non perdere nessuna delle bellezze naturali che Paradise Beach e dintorni hanno da offrire, sicuramente si consiglia di portare l’attrezzatura da snorkeling per osservare da vicino la vita sottomarina ed i fantastici colori dei coralli.

Dove mangiare a Paradise Beach e dintorni?

Dopo una giornata trascorsa a Paradise Beach, dove non sono presenti ristoranti o bar, non c’è niente di meglio che gustare la deliziosa cucina locale greca a Paleokastritsa. Locali da non perdere sono sicuramente: la Taverna Nausika, un ristorante situato proprio sulla spiaggia che oltre a cibo locale delizioso, offre ai clienti una vista spettacolare sul mare, Akron, che è più elegante e dotato di una splendida terrazza che si affaccia sulla baia di Paleokastritsa, e, infine, Alipa, un’altra piccola taverna direttamente sul porto, che offre pesce fresco e deliziose specialità greche.

Paradise Beach a Corfù è senza dubbio uno degli angoli e delle spiagge più incantevoli della Grecia Ionica. Una spiaggia dove la combinazione di acque limpide, paesaggi naturali ed atmosfera serena la rende una destinazione imperdibile per chiunque visiti l’isola greca. Un luogo tranquillo, dove prendersi una pausa dalla frenetica vita quotidiana e rilassarsi durante le proprie vacanze.