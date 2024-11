Mercatini di Natale in Francia: i più belli da scoprire

Quando la Francia abbraccia il Natale non si può fare altro che meravigliarsi. Ecco la guida ai mercatini di Natale in Francia completa di date e location.

Fonte: iStock La magica atmosfera di un mercatino di Natale in Francia

In Francia, così come in tantissimi paesi europei, il Natale è una festività molto sentita e celebrata. In questo periodo dell’anno tutte le città francesi si preparano indossando il vestito migliore fatto di luminarie spettacolari, grandi alberi di Natale e addobbi di tutti i tipi. Le piazze e le vie delle città fanno spazio a villaggi natalizi che, con le loro bancarelle, portano gioia e allegria e scaldano la fredda aria invernale. Andare in Francia in questo periodo dell’anno significa aprirsi a un’esperienza che coinvolge tutti i sensi: sapori distintivi e avvolgenti che scaturiscono dal provare un dolce tipico, profumi inebrianti e speziati che si dipanano nell’aria, dolci melodie natalizie che ci riportano bambini e, infine, il poter toccare con mano la magia delle feste. Tutte queste emozioni si possono incontrare camminando per uno dei tanti mercatini di Natale in Francia. Ma quali sono i più belli? Scopriamolo insieme in questa guida!

Il mercatino di Natale di Parigi

Per scoprire i migliori mercatini di Natale di Francia, partiamo subito dalla sua splendida capitale: Parigi. Come in tutte le grandi città europee non esiste un unico mercatino ma ce ne sono tanti e diversi sparsi nelle piazze o vie principali; da quelli eleganti e raffinati sugli Champs Elysées a quelli più artistici e alternativi a Montmartre, passando per i mercatini davanti alla Cattedrale di Nôtre Dame, quelli sotto la Torre di Montparnasse oppure quelli in Place Vendôme e in Place Saint-Germain-des-Prés. Il più grande mercatino tra tutti? Il Marché de Noel à la Defense. C’è davvero l’imbarazzo della scelta e l’unica cosa che puoi fare è lasciarti trasportare dall’atmosfera contagiosa di questi mercatini che rendono Parigi ancora più romantica. Ecco alcune info per visitare il mercatino di Natale di Parigi:

Periodo di attività: il mercatino si svolge dal 16 novembre al 7 gennaio e interessa tutto il Centro Storico.

il mercatino si svolge e interessa tutto il Centro Storico. Come raggiungerlo: per visitare i mercatini di Parigi dall’Italia puoi prendere un aereo o un treno verso la capitale francese. Una volta arrivato, potrai raggiungere le varie location dei mercatini muovendoti a piedi o contando sui mezzi pubblici come la metropolitana, gli autobus e le linee RER. In alternativa, puoi utilizzare taxi o Uber e, infine, se preferisci un’opzione più green puoi utilizzare il servizio di bike-sharing.

Il mercatino di Natale di Strasburgo

C’è poco da fare, il mercatino di Natale di Strasburgo è, a mani basse, uno dei mercatini di Natale più belli in assoluto, nonché uno dei più antichi dell’intera regione. Questo mercatino, infatti, vede la sua prima edizione nel lontano 1570 ben trecento anni prima di quando Charles Dickens diede vita a quell’incredibile favola natalizia dal nome “A Christmas Carol”. Leggenda vuole che la tradizione dell’albero di Natale sia nata proprio qui ed è per questo che Strasburgo è conosciuta anche come la capitale del Natale. Centinaia di bancarelle del Chriskindelsmarik, si snodano per tutto il Centro Storico della città accendendo di magia vie e piazze. Place Broglie resta il cuore pulsante di tutto il mercatino natalizio ma puoi trovare bancarelle anche a Place de la Cathédrale, Rue de la Comédie, Place de la Gare e Place Klébler, in quest’ultima piazza potrai ammirare un maestoso albero di Natale addobbato per l’occasione e un calendario dell’Avvento.

Periodo di attività: il mercatino si svolge dal 27 novembre al 27 dicembre e interessa tutto il Centro Storico.

il mercatino si svolge e interessa tutto il Centro Storico. Come raggiungerlo: come per Parigi, per visitare i mercatini di Strasburgo dall’Italia, puoi prendere un aereo o un treno verso la città e quando sarai lì potrai visitarli comodamente a piedi o utilizzare i servizi pubblici come bus e tram oppure optare per quelli privati come taxi e bike-sharing.

Il mercatino di Natale di Colmar

Fonte: iStock

Colmar, deliziosa cittadina dell’Alsazia, a Natale assume un aspetto ai limiti del fiabesco con le sue tipiche casette con i tetti spioventi e le sue piazze finemente decorate. Se sarai fortunato e dovessi trovare una giornata di neve, ti si aprirà davanti agli occhi uno scenario incantevole, una cartolina proveniente da un mondo fatato. Tra i mercatini di Natale in Francia, quello di Colmar è certamente uno dei più suggestivi, costituito da circa sei mercatini distribuiti su tutta la Città Vecchia è un vero paradiso per trovare addobbi e regali e, soprattutto per i buongustai. Se sei una buona forchetta allora un passaggio al mercatino di Place Jeanne D’Arc è d’obbligo per provare delizie e leccornie della gastronomia alsaziana. Se viaggi con i bambini, invece, qui puoi trovare una deliziosa casetta di Babbo Natale dove i bambini possono portare le proprie letterine e conoscere di persona il signore più amato dai piccini.

Periodo di attività: il mercatino si svolge dal 29 novembre al 30 dicembre e si trova nella Città Vecchia e a Place de la Cathedral.

il mercatino si svolge e si trova nella Città Vecchia e a Place de la Cathedral. Come raggiungerlo: Per poter visitare i mercatini di Colmar devi, prima di tutto, raggiungere questa deliziosa cittadina. Dall’Italia puoi volare fino all’aeroporto più vicino (come quello di Strasburgo o Basilea), prendere un treno o, perché no, raggiungerla con la tua auto. Una volta in città, i mercatini sono facilmente visitabili a piedi.

Il mercatino di Natale di Metz

Incantevole perla natalizia in Francia, il mercatino di Natale di Metz non solo è il più grande della Lorena ma è anche considerato il terzo mercatino più bello d’Europa. Nel periodo invernale, Metz si veste di bianco con i pinnacoli della sua cattedrale gotica accarezzati da un sottile velo di neve, le strade che si illuminano a festa e il dolce profumo di zenzero e cannella che proviene dalle piccole casette di legno dei mercatini di natale. Se hai deciso di visitare questa deliziosa città della Francia e vuoi vedere i mercatini, devi sapere che si distribuiscono in quattro location principali: Place Saint Louis, Place de la République, Place d’Armes e Place Saint-Jacques, in ognuna delle quali puoi trovare prodotti d’artigianato locale, dolci tipici e addobbi natalizi.

Periodo di attività: il mercatino si svolge dal 22 novembre al 30 dicembre e si trova nelle piazze principali della città.

il mercatino si svolge e si trova nelle piazze principali della città. Come raggiungerlo: per visitare il mercatino di Metz partendo dall’Italia puoi optare per un volo che atterra all’aeroporto di Metz-Nancy-Lorraine, situato a circa 25 km dal centro, oppure puoi volare su aeroporti più grandi come Lussemburgo o Parigi e poi proseguire in treno o auto. Se preferisci il viaggio in treno, invece, puoi viaggiare fino a Parigi direttamente dall’Italia e poi fare un cambio per Metz. Una volta raggiunta questa splendida località, potrai ammirare i mercatini camminando comodamente per la città o, se preferisci, utilizzando i mezzi di trasporto pubblici.

Il mercatino di Natale di Reims

Fonte: iStock

Tra i mercatini di Natale in Francia quello di Reims è uno dei più rinomati e belli del Paese. 135 casette di legno ti accoglieranno in un abbraccio caldo e avvolgente. Come per le altre città, anche a Reims il mercatino natalizio è costituito da più mercatini distribuiti in location diverse ma il cuore pulsante dell’intera ricorrenza è la splendida piazza – patrimonio UNESCO – di Notre-Dame di Reims. Intorno alla cattedrale le piccole bancarelle offrono prodotti della cucina locale e idee regalo per sorprendere le persone che ami di più. Se viaggi con i bambini, portali nella casetta di Babbo Natale a lasciare la propria letterina o regala loro un giro nella magnifica ruota panoramica a Place d’Erlon.

Periodo di attività: il mercatino si svolge dal 27 novembre al 29 dicembre e si concentra principalmente nella Piazza di Notre-Dame di Reims ma si distribuisce anche nel resto del Centro Storico.

il mercatino si svolge e si concentra principalmente nella Piazza di Notre-Dame di Reims ma si distribuisce anche nel resto del Centro Storico. Come raggiungerlo: per vivere l’esperienza dei mercatini di Reims hai tre opzioni partendo dall’Italia: puoi prendere un treno internazionale dalle principali città italiane fino a Parigi e, da lì, proseguire con un treno per Reims; puoi optare per l’auto con un viaggio che, però, è abbastanza lungo; oppure puoi volare sugli aeroporti parigini di Charles de Gaulle o Orly e proseguire con mezzi come bus e treni o, in alternativa, noleggiare l’auto. Una volta arrivato, puoi tranquillamente esplorare i suoi mercatini passeggiando per le vie del Centro Storico.

Il mercatino di Natale di Lione

Lione, deliziosa cittadina universitaria francese, a Natale è la meta perfetta per chi vuole tuffarsi nell’atmosfera delle feste e fare shopping natalizio mentre si lascia incantare dalle luci e da un’atmosfera che scalda il cuore. Il mercatino si concentra principalmente nella zona universitaria e, con le sue 140 bancarelle, offre al visitatore un’ampia gamma di prodotti di artigianato, enogastronomia e decorazioni natalizie da alcuni dei migliori produttori della regione. Un evento da non perdere è il tradizionale Fête des Lumières, il festival delle luci che si tiene ogni anno l’8 dicembre e che trasforma la città in uno spettacolo luminoso mozzafiato che attira artisti e visitatori da tutto il mondo.

Periodo di attività: il mercatino si svolge dal 23 novembre al 24 dicembre e si concentra principalmente nella zona universitaria della città.

il mercatino si svolge e si concentra principalmente nella zona universitaria della città. Come raggiungerlo: rispetto a Reims e Metz, raggiungere Lione e vedere i suoi magnifici mercatini natalizi è più semplice. Dall’Italia puoi prendere un aereo o un treno diretto su Lione e esplorare i mercatini a piedi o con i mezzi di trasporto. Un consiglio: se vuoi godere appieno della magia natalizia a Lione allora cerca di organizzare il tuo viaggio in modo da essere lì l’8 di dicembre per lasciarti stupire dalle meravigliose installazioni luminose della Fête des Lumières.

Il mercatino di Natale di Bordeaux

Un altro dei mercatini di Natale di Francia da visitare assolutamente se sei fan di queste manifestazioni è quello di Bordeaux, grande e con tantissime bancarelle, il mercatino si sviluppa tra le stradine del Centro Storico e offre una moltitudine di prodotti a chi decide di soffermarsi per scoprirli. Il profumo del punch speziato si mescola alle luci delle luminarie accese dando vita a una danza che coinvolge tutti i sensi e che rende Bordeaux la meta ideale per chi vuole perdersi nella magia del Natale in un contesto di indubbia bellezza.

Periodo di attività: il mercatino si svolge dal 29 novembre al 29 dicembre e si trova in tutto il Centro Storico.

il mercatino si svolge e si trova in tutto il Centro Storico. Come raggiungerlo: Anche Bordeaux, così come Lione, è facilmente raggiungibile con un volo diretto o un treno internazionale dall’Italia. Dal momento che il villaggio di Natale di questa deliziosa cittadina si sviluppa intorno al centro storico; il modo migliore per scoprire i manicaretti e i prodotti delle sue bancarelle è fare una bella passeggiata in tutte le location del mercatino.

Il mercatino di Natale di Lille

Alberi addobbati, palazzi storici illuminati, il freddo pungente dell’inverno e il profumo di zucchero che addolcisce l’aria: tutti ingredienti che puoi trovare nel delizioso mercatino natalizio di Nantes. Il mercatino, concentrato principalmente a Place Rihour ma anche in altre piazze con un numero minore di bancarelle, è una vera delizia per chi attende tutto l’anno con impazienza la magia del Natale. Dai prodotti tipici che abbracciano il palato con i loro gusti inconfondibili, a deliziose decorazioni in legno fatte a mano; qui puoi perderti in un luogo magico che ricorda le fiabe d’inverno che ci venivano lette quando eravamo bambini, avvolti nel calore dei nostri salotti addobbati per l’occasione.