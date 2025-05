Fonte: iStock Tutta la bellezza di Marina di Gairo

Partiamo da un presupposto: quando si parla di mete a basso costo (in Italia come in altri luoghi del mondo), bisogna considerare che, spesso, sono tempistiche e spirito di adattamento a fare la differenza. Per risparmiare infatti, bisognerebbe evitare di viaggiare ad agosto, optare per utilizzare treni regionali e bus locali per spostarsi e soggiornare in agriturismi o case vacanze fuori dal centro, in quanto spesso sono molto più economici.

Quelle appena elencate sono sicuramente strategie utili per risparmiare, ma per fortuna c’è di più: in Italia i prezzi variano molto da zona a zona, e alcune mete – anche in alta stagione – restano piuttosto economiche. Noi di SiViaggia ne abbiamo selezionate alcune tra le migliori.

Rodi Garganico, Puglia

In passato la Puglia era una delle regioni meno care per le vacanze estive, ma il boom turistico degli ultimi anni ha quasi cambiato completamente le carte in tavola. Cercando di evitare le destinazioni più blasonate, come Gallipoli e Polignano a Mare, si hanno a disposizione diverse alternative sempre bellissime, ma soprattutto meno care.

È il caso di Rodi Garganico, grazioso comune della provincia di Foggia, che ha la fortuna di affacciarsi sull’emozionante costa settentrionale del Gargano. Il paese si sviluppa, infatti, su un promontorio roccioso che si affaccia su un Adriatico azzurrissimo, offrendo viste panoramiche difficili da dimenticare.

Decisamente affascinanti sono anche i suoi lidi, tra cui la Spiaggia di Levante e la Spiaggia di Ponente, che si estendono lungo la costa offrendo spazi per il relax e il nuoto. Le acque sono cristalline e non mancano di certo strutture ricettive in cui organizzare un’estate perfetta.

Ma non è finita qui perché da Rodi Garganico è anche possibile partire alla scoperta di altre meraviglie della zona, poiché il suo porto è un punto di riferimento per la navigazione nel Gargano, facilitando l’accesso alle Isole Tremiti e ad altre località costiere. In sostanza, è una meta ideale per coloro che desiderano trascorrere le ferie con una combinazione di bellezze naturali, tradizioni agricole e un ricco patrimonio storico. Ma anche per chi cerca un ottimo rapporto qualità-prezzo durante una vacanza al mare.

Fonte: iStock

Pescia Romana, Lazio

Un’altra valida scelta per non spendere una fortuna per le proprie vacanze è Pescia Romana, in provincia di Viterbo. Ci troviamo dunque nel nord del Lazio, in un’affascinante zona selvaggia e autentica chiamata Maremma Laziale. Il paesino, infatti, si distingue per essere un piccolo centro che offre tranquillità e un’atmosfera rurale, ancora lontana (tranne nei weekend) dal turismo di massa.

Le spiagge (morbide e sabbiose) si trovano a breve distanza dal centro abitato, e sono tutte caratterizzate da un ambiente quasi inesplorato e incontaminato. La costa si estende per circa otto chilometri e offre un’atmosfera serena, ideale per chi cerca un po’ di pace. Non troverete sabbie bianche, poiché qui sono prevalentemente composte da sedimenti misti di origine vulcanica e minerali presenti nella regione. La pulizia del mare e la bellezza dei tramonti, però, compenseranno questa piccola mancanza.

Pescia Romana, sempre se prenotata con le giuste accortezze, può rappresentare davvero una meta low cost al mare per l’estate grazie alla presenza di più opzioni di alloggio con prezzi abbordabili e un affascinante mare impreziosito da un ambiente naturale incredibile.

Tortoreto, Abruzzo

In provincia di Teramo, in Abruzzo, vale la pena valutare Tortoreto. Si tratta di una graziosa località divisa in due principali aree, Tortoreto Alto, il borgo storico situato su una collina a circa 239 metri sul livello del mare, e Tortoreto Lido, la zona balneare che si estende lungo la suggestiva costa adriatica.

Ed è proprio una vacanza a Tortoreto Lido che può regalare numerose soddisfazioni: è una delle destinazioni più apprezzate della costa abruzzese, con una spiaggia lunga circa 4 chilometri, mare limpido e acque che digradano dolcemente. Non manca un lungomare attrezzato con piste ciclabili e aree verdi, offrendo spazi per passeggiate, attività all’aria aperta e una vasta gamma di strutture ricettive, dai campeggi agli hotel a 4 stelle, molti dei quali situati lungo il lungomare.

In sostanza, questa è una destinazione ottimale per chi desidera tutto ciò che serve per una vacanza al mare senza spendere troppo, ma anche piena di vita: Tortoreto ospita diversi eventi, come sagre e festival, che celebrano la cultura locale, la musica e la gastronomia abruzzese. Un altro piccolo consiglio: non perdete assolutamente il centro storico, poiché Tortoreto Alto conserva il fascino dei borghi medievali, con stradine strette e panorami mozzafiato sulla costa.

Marina di Gairo, Sardegna

Anche in Sardegna è possibile trovare località in cui spendere meno rispetto alla media. È il caso di Marina di Gairo, gemma nascosta di questa magnifica regione che sorge sulla costa orientale, nel territorio dell’Ogliastra. Qui le spiagge sono selvagge e incontaminate, ideali per chi cerca tranquillità e un contatto autentico con la natura.

Tra le varie meraviglie, segnaliamo Su Sirboni (conosciuta anche come “Cala Francese”), una spiaggia di sabbia bianca e finissima, lunga circa 200 metri, incastonata tra rocce di porfido rosso, circondata dalla macchia mediterranea e lambita da un mare limpido, e Coccorrocci, la più grande spiaggia di ciottoli della Sardegna, estendendosi per circa quattro chilometri.

In poche parole, Marina di Gairo è una destinazione top per chi cerca spiagge incontaminate e un’esperienza autentica lontano dal turismo di massa, ma anche una meta economica soprattutto se si desidera godere del mare sardo più autentico.

Roseto Capo Spulico, Calabria

Un’altra ottima scelta per chi è in cerca di destinazioni low cost per l’estate in Italia è Roseto Capo Spulico, in provincia di Cosenza. Con un centro storico situato a 217 metri di altitudine, offre una vista panoramica sulla marina sottostante, che vanta spiagge di ciottoli e ghiaia, premiate con la Bandiera Blu per la qualità delle acque e la gestione ambientale. Tra le spiagge più note della zona vi è quella della Grilla, considerata tra le più belle della costa calabrese.

Molto interessante è il suo patrimonio storico, che si compone di vere meraviglie, come il Castrum Petrae Roseti, un castello medievale, attribuito a Federico II di Svevia, che rappresenta un esempio significativo dell’architettura difensiva dell’epoca.

Negli ultimi decenni, tra le altre cose, Roseto Capo Spulico ha sviluppato una solida infrastruttura turistica, con numerosi residence, B&B e alberghi, ma fortunatamente ancora a prezzi piuttosto economici. Questo angolo calabrese è quindi una destinazione da prendere in considerazione se si desidera una vacanza economica, ma con mare pulito e in un ambiente davvero unico nel suo genere.

Fonte: iStock

Sottomarina, Veneto

Anche il nord Italia offre soluzioni più o meno economiche. È il caso di Sottomarina, interessante località balneare del comune di Chioggia, in provincia di Venezia. Sfoggia una bellissima spiaggia che si estende per circa 5,5 chilometri, con un litorale sabbioso e acque poco profonde.

La sabbia è fine e dorata, con una composizione ricca di minerali come augite, quarzo e silicati, ed è impreziosita da numerosi stabilimenti balneari, ristoranti, pizzerie, parchi acquatici e locali notturni. Ma non è tutto, perché la località mette a disposizione una vasta gamma di strutture ricettive, tra cui hotel, campeggi e appartamenti, molti dei quali situati lungo il lungomare.

È bene sapere, tuttavia, che Sottomarina è economica rispetto ad altre località balneari del Veneto, come Jesolo o Bibione, ma non di certo la più low cost del Paese. Rappresenta una meta ideale per chi cerca vacanze al mare tranquille, ma al contempo vivaci, con una lunga tradizione storica e culturale senza spendere delle cifre esorbitanti.

Fonte: iStock

Petacciato Marina, Molise

L’ultima meta low cost che vi consigliamo se desiderate trascorrere l’estate in Italia è Petacciato Marina, in provincia di Campobasso. Ci troviamo lungo la costa adriatica del Molise, ed è un luogo che si distingue per offrire un panorama mozzafiato che spazia dal promontorio del Gargano alle Isole Tremiti, fino ai maestosi monti della Majella .

La località offre una spiaggia caratterizzata da sabbia fine e dorata, con acque cristalline e fondali bassi, ideali per famiglie e bambini. Ad essere apprezzata moltissimo dai suoi visitatori è anche la pineta che si estende per circa 2 chilometri, separando la spiaggia dalla strada e offrendo ombra naturale. Inoltre, le numerose dune presenti rappresentano un ecosistema naturale di grande valore, contribuendo alla bellezza e alla biodiversità del luogo.

Ma non è tutto, perché Petacciato Marina si rivela anche un punto di partenza ideale per escursioni in bicicletta, grazie a un percorso panoramico di circa 30 chilometri che conduce fino a Termoli. Bellissimo è anche il centro storico, con diverse attrazioni culturali come il Castello Normanno, risalente all’XI secolo.