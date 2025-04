L'estate si avvicina: avete già preso i biglietti per le prossime vacanze? Se la risposta è negativa, questa nuova offerta flash di Ryanair è perfetta per voi

Fonte: iStock La spiaggia di Lindos a Rodi

Il sole e le temperature che cominciano ad alzarsi ci ricordano che i giorni leggeri dell’estate stanno per arrivare e nelle nostre menti spunta in automatico un pensiero: “dove viaggiare nei prossimi mesi?”. La maggior parte di noi non vede l’ora che arrivino le tanto meritate vacanze per fuggire in qualche angolo splendido d’Europa, che si tratti di un weekend in una capitale o di una settimana lunga all’insegna di spiagge e cocktail deliziosi.

Se non avete ancora fatto i biglietti, vi consigliamo di sfruttare l’ultima offerta flash lanciata da Ryanair. Questa vi permetterà di volare tra il 1 maggio e il 30 giugno 2025 acquistando biglietti a partire da 16,99 euro entro il 30 aprile 2025. La promozione, attiva fino alla mezzanotte di domani, è valida come sempre su tutto il network della compagnia che conta ben 235 località. Queste alcune delle mete più belle coperte dall’offerta!

Da Bologna a Praga

Chi ha voglia di scoprire una delle capitali europee più belle, può sfruttare l’offerta Ryanair da Bologna che, con biglietti a partire da 19,99 euro, permette di raggiungere la splendida Praga. Tutti si innamorano di questa perla della Repubblica Ceca grazie al suo scenario fiabesco fatto di edifici gotici, barocchi e rinascimentali, ponti e leggende misteriose. Ma Praga è molto più che il suo centro storico: negli ultimi anni si è distinta per la sua atmosfera moderna e creativa tra opere scultoree bizzarre, sale da concerto e gallerie d’arte.

Tra le migliori cose da fare e da vedere consigliamo una visita al castello, un tour alla scoperta di Franz Kafka, un viaggio nel passato all’interno del Museo Nazionale, una foto ricordo davanti alla Casa Danzante e un’alba indimenticabile dal Charles Bridge.

Da Roma Fiumicino a Rodi

Da Roma Fiumicino, invece, con biglietti a partire da 14,99 euro, potrete volare su una delle isole greche più amate: Rodi. Questa è la più grande delle isole del Dodecaneso, famosa non solo per la sua vibrante vita notturna e le discoteche, ma anche per il suo ricco patrimonio storico tra musei, monumenti e rovine. Il cuore dell’isola, infatti, è il suo centro fortificato riconosciuto Patrimonio dell’UNESCO, dove passeggiare per le strade acciottolate. Nella vicina Città Nuova (nuova per modo di dire considerando che ha almeno 500 anni!), gli edifici gotici lasciano spazio a moschee ottomane e biblioteche.

Non solo storia, Rodi è anche natura e mare. Tra le spiagge più belle citiamo la baia di Anthony Quinn, Lindos, Tsambika e Agathi. Se invece volete vedere qualcosa di unico, dirigetevi verso la Valle delle Farfalle, un’oasi naturale con ruscelli, stagni, sentieri lastricati e, soprattutto, una straordinaria esibizione di farfalle.

Da Bari a Edimburgo

Se alle atmosfere estive preferite un mood diverso, da Bari ci sono i voli per Edimburgo con biglietti a partire da 14,99 euro. Cuore della Scozia, conquista con le sue architetture e con un mix perfetto tra tradizione e modernità. È la meta ideale da raggiungere sia per una breve vacanza che per un’esplorazione più lunga, magari noleggiando un’auto e partendo anche alla scoperta dei suoi dintorni.

Gli appassionati di Harry Potter troveranno le atmosfere dei libri e dei film, creando un tour su misura che ripercorre i luoghi simbolo, mentre gli amanti della storia potranno avventurarsi tra i suoi patrimoni UNESCO.