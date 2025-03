Pasqua 2025: dove andare in Italia per fare un viaggio indimenticabile

Le feste si avvicinano e questi sono giorni ideali per organizzare una serie di gite nel nostro Paese indimenticabili. Noi di SiViaggia ne abbiamo selezionato alcuni luoghi bellissimi dove andare in Italia a Pasqua 2025, e il primo che vi consigliamo è il Parco Naturale del Monte Avic (in foto), un'area naturale protetta della Valle d'Aosta, che racchiude paesaggi molto suggestivi e ambienti modificati solo marginalmente dall’uomo: il luogo perfetto per fare delle escursioni in mezzo alle più autentiche meraviglie della natura.